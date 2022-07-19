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Одна особа загинула, а 6 дістали поранення внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ, - ОВА. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по Краматорську крилатою ракетою Р-37.

Про це у Facebook повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Один загиблий, шість поранених - такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста.

Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок", - розповів очільник області.

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Краматорськ (660) обстріл (28657) Кириленко Павло (907)


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19.07.2022 19:01 Відповісти
 
 