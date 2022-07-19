Одна особа загинула, а 6 дістали поранення внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ, - ОВА. ВIДЕО
Російські окупанти вдарили по Краматорську крилатою ракетою Р-37.
Про це у Facebook повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Один загиблий, шість поранених - такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста.
Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок", - розповів очільник області.
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Чайка Київ
показати весь коментар19.07.2022 19:01 Відповісти Мені подобається 1
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