Одна особа загинула, а 6 дістали поранення внаслідок обстрілу Краматорська військами РФ, - ОВА. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по Краматорську крилатою ракетою Р-37.

Про це у Facebook повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Один загиблий, шість поранених - такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста.

Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок", - розповів очільник області.

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