Рецидивіст з Луганщини пішов воювати з Україною, щоб заробити на вставні зуби. ВIДЕО

Російські окупанти взяли до своєї армії рецидивіста з Луганщини, який на війні прагнув заробити на вставні зуби.

Відповідне відео опублікував пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік – колишній шахтар. Однак за фахом не працював давно. Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. І востаннє звільнився тільки у 2021 році. Війну в Україні сприйняв як можливість підзаробітку. Одразу після повномасштабного вторгнення зателефонував у "військкомат" і невдовзі підписав контракт як доброволець.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. А за 15 рублей зубы не вставить нигде... Взял и просто служил", – пояснює рашист.

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"Добровольців" не навчали військової підготовки, а боєкомплекти та спорядження видали "для галочки". Та коли окупантам стало геть сутужно у Сєвєродонецьку, цих вояків відправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції.

"Доброволець" задачу провалив, але на відміну від п’яти колег по службі, які загинули на його очах, залишився в живих. Тепер принаймні розуміє, що його використали, як "гарматне м’ясо". Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим СБ