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Новини Відео Війна
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Рецидивіст з Луганщини пішов воювати з Україною, щоб заробити на вставні зуби. ВIДЕО

Російські окупанти взяли до своєї армії рецидивіста з Луганщини, який на війні прагнув заробити на вставні зуби.

Відповідне відео опублікував пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік – колишній шахтар. Однак за фахом не працював давно. Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. І востаннє звільнився тільки у 2021 році. Війну в Україні сприйняв як можливість підзаробітку. Одразу після повномасштабного вторгнення зателефонував у "військкомат" і невдовзі підписав контракт як доброволець.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. А за 15 рублей зубы не вставить нигде... Взял и просто служил", – пояснює рашист.

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"Добровольців" не навчали військової підготовки, а боєкомплекти та спорядження видали "для галочки". Та коли окупантам стало геть сутужно у Сєвєродонецьку, цих вояків відправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції.

"Доброволець" задачу провалив, але на відміну від п’яти колег по службі, які загинули на його очах, залишився в живих. Тепер принаймні розуміє, що його використали, як "гарматне м’ясо". Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим СБ

Автор: 

армія рф (17509) СБУ (12847) полонені (2267)


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Топ коментарі
+18
Оце так виглядає типовий прихильник росіского міру.
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19.07.2022 19:47
+15
Ну на зоні тобі точно вставлять...
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19.07.2022 19:44
+9
Этот парашник успел зубы вставить. Будь как этот.
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19.07.2022 20:00
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Ну на зоні тобі точно вставлять...
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19.07.2022 19:44 Відповісти
Угу...Голлівудська посмішка буде.
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19.07.2022 19:58 Відповісти
надеюсь наши "стоматологи" решили его проблему,сможет только сосать
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19.07.2022 21:22 Відповісти
пістона на сідалі в курятнику
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19.07.2022 22:09 Відповісти
Оце так виглядає типовий прихильник росіского міру.
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19.07.2022 19:47 Відповісти
Шось він на медведчука подібно виглядає.
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19.07.2022 19:57 Відповісти
чи він надто хитрожопий під кретіна косить, чи реально кретін
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19.07.2022 21:24 Відповісти
не обов"язково.ну дуууже багато в костюмі-тройці і краватці, з золотими зубами-уніназами
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19.07.2022 21:27 Відповісти
Вот дурак. Для него было гораздо лучше на зубы бандитизмом в Ростове промышлять. Быстрее и безопаснее. А теперь он по понятиям сученный да еще предатель
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19.07.2022 19:48 Відповісти
В гробу но с зубами
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19.07.2022 19:50 Відповісти
Украинский солдат демонстрирует свой трофей: российскую модернизированную снайперскую винтовку СВ-98 7.62x54R с охотничьим цифровым прицелом ночного видения Pulsar Digisight Ultra N450/455 LRF, который стоит более $2600.
Винтовка, вероятно, была захвачена у воздушно-десантных войск ВДВ некоторое время назад.

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19.07.2022 19:50 Відповісти
Я в шоці - виробник Беларусь, а продає літовська компанія🙁
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19.07.2022 20:36 Відповісти
надо было стрелкова спросить - хер на зубы заработаешь у ху.ла
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19.07.2022 19:50 Відповісти
Що мізків нема - це створіння не турбує, треба щоб зуби були. Шлунок замість голови.
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19.07.2022 19:51 Відповісти
І нухуйа його знімати і викладувати тут? Облили бензином ( 5 літрів), підпалили і забули.
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19.07.2022 19:53 Відповісти
Ну ти сказанув... Ми шо москалі?
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19.07.2022 19:59 Відповісти
може йому ще зуби вставити? Воно пішло вбивати, щоб зуби зробити - це просто гірше за люмпена. На кого його обміняють? На Гадю-2????
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19.07.2022 20:38 Відповісти
Типичный люмпен, Дамбас, ни убавить, ни прибавить. Биомусор. Подлежит утилизации, хоть через шрёдер.
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19.07.2022 19:59 Відповісти
Вставьте в эту пустую голову бараньи мозги и верните назад . Этого дебила Украина тоже будет кормить ?
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19.07.2022 19:59 Відповісти
Этот парашник успел зубы вставить. Будь как этот.
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19.07.2022 20:00 Відповісти
улыбнули его хорошо !
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19.07.2022 21:26 Відповісти
Вставні зуби на Бамбасі це круто.
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19.07.2022 20:01 Відповісти
Замість баланди сухарі плісняві давайте. Хай смокче.
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19.07.2022 20:02 Відповісти
А якби не пішло це чмо собі за зуби воювати, то наша армія ціною життя наших солдатів звільнила б його від окупації. І вважалось би це сміття повноцінним громадянином України. Після звільнення нашої території варто розібратися кому залишити українське громадянство, а кого вважати людиною без громадянства на території Лугандону і Криму.
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19.07.2022 20:15 Відповісти
на неокупованих територіях теж такі є, то ж не треба розводити тут дискримінацію. Треба як в прибалти зробили. Є громадяни а є негромадяни, всі права мають, крім права обирати, бути обраними і займати державні і керівні посади - бо нічого крім русского міру в будь-якій обгортці ці притрушені ніколи не виберуть.
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20.07.2022 10:43 Відповісти
Вставить надо было ему пулю в голову, и зубы стали бы сразу не актуальны.
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19.07.2022 20:22 Відповісти
ну такии собі ********
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19.07.2022 20:57 Відповісти
Видать эти долбо*бы не понимают, в конце расчета , бухгалтер по кличке шкворень выстрелит в затылок . В лучшем случае ждет плен , без зубов.
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19.07.2022 20:59 Відповісти
А накуя йому зуби ? Жрать особо нема чого.
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19.07.2022 21:10 Відповісти
Ось приклад того до чого призводить срузьке мір - деградація, убогість, бідність духа та тіла. Рашка в агонії, недоімперія продовжує розпадатись, що наочно демонструють такі її представники з армії. Тільки сліпий та тупий захоче вибрати сторони темряви та занепаду.
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19.07.2022 21:21 Відповісти
Навіщо зуби на даунбасі? Вибити можуть в будь якій черзі. Та й жерти нічого.
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19.07.2022 21:29 Відповісти
Легенда
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19.07.2022 22:29 Відповісти
А заробив 15 років оформлять бархатний міньєт
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20.07.2022 00:24 Відповісти
 
 