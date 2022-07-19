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ЗСУ вразили ворожий літак Су-35 під Новою Каховкою, - Повітряні Сили. ВIДЕО

Збройні сили України ввечері 19 липня збили ворожий літак Су-35 під Новою Каховкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.

Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України.

Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався.

Крім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збили власний винищувач Су-34 над окупованим Алчевськом. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4134) армія рф (17509) Нова Каховка (181) літак (2914) Повітряні сили (2670)


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Топ коментарі
+67
Молодці ЗСУ.
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19.07.2022 21:05
+41
слава ЗСУ !!!
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19.07.2022 21:06
+38
Гибле місце. Зовсім гибле.
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19.07.2022 21:11
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Молодці ЗСУ.
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19.07.2022 21:05 Відповісти
кацапи визнали,але пишуть, що як і вчора селезня, френдлі файєр
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19.07.2022 22:34 Відповісти
Дивно. Нова Каховка окупована. І доволі глтбоко окупована. Ні, добре, якщо так, але...
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19.07.2022 21:05 Відповісти
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України. Джерело:
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19.07.2022 21:06 Відповісти
С-300 например может атаковать цели до 80 км, и по видео видно что явно не пзрк сбили, что то мощное
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19.07.2022 21:27 Відповісти
Я видел как сбили. Вернее сам самолет не видел - он был очень высоко (только слышал гул). Видел два рядом взрыва двух ракет ПВО. После взрыва два облачка белых образовались. Взрывы мощные были.
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19.07.2022 21:55 Відповісти
слава ЗСУ !!!
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19.07.2022 21:06 Відповісти
Виконавцям-респект...
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19.07.2022 21:07 Відповісти
Если не ошибаюсь Новая Каховка для москальских птичек не счастливая.
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19.07.2022 21:09 Відповісти
Гибле місце. Зовсім гибле.
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19.07.2022 21:11 Відповісти
Як і вся Україна!
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19.07.2022 21:27 Відповісти
Для підерашистів.
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19.07.2022 21:37 Відповісти
давно таких надутых 4+..+ "срамолетов" не прилетало. ВСУ - красавцы!
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19.07.2022 21:11 Відповісти
Вчора на луганщині був Су 34, що правда самі орки збили. А те що давно над Україною не літають то правда. (Героям Слава).
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19.07.2022 21:35 Відповісти
цей вони також признали, що то автогол.
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19.07.2022 22:35 Відповісти
Так може ж бути. Їхні пропогандони кажуть що оркі знищили наші ВПС і ППО.Від нудьги стали мочить своїх.
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19.07.2022 22:46 Відповісти
Пилот катапультировался - это жалко.
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19.07.2022 21:11 Відповісти
Надеюсь, что стоимость леталки высчитают с его жалования.
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19.07.2022 21:12 Відповісти
Якщо будуть вираховувати по 250 баксів щомісяця, то десь через 10 000 років розрахується.
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19.07.2022 21:19 Відповісти
Із пекла буде перераховувати, там часу вдосталь буде.
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19.07.2022 21:35 Відповісти
Катапультироваться мало, надо ещё приземлиться... живым... не раненым и к своим.
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19.07.2022 21:19 Відповісти
Є чудове прислів'я: куля робить дивні зміни в голові, навіть якщо влучає у сраку.
Це до того, що після такого "атракціону", не кожен згодиться сісти за штурвал.
Навіть якщо живий, без поранень, та у своіх.
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19.07.2022 21:25 Відповісти
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19.07.2022 21:30 Відповісти
Четверть катапультованих уже ніколи не сядуть у літак - компресійне ушкодження хребта
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20.07.2022 02:12 Відповісти
Жаль что кацапский ***** выжил.
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19.07.2022 21:13 Відповісти
Яйця залишились в кабіні.
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19.07.2022 21:17 Відповісти
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19.07.2022 21:13 Відповісти
Слава ЗСУ,смерть кацапский мрази.
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19.07.2022 21:14 Відповісти
... я тут !!!
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19.07.2022 21:19 Відповісти
Чудова вечірня новина ,давненько не збивали.Слава ЗСУ !
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19.07.2022 21:22 Відповісти
Без варіантів - ЗСУ-супер!!! Ми ВІРИМО, а це наша сила. Все буде Україна!!!
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19.07.2022 21:24 Відповісти
Не потемі. [ Фото ] 👹Нардеп від ОПЗЖ Шуфрич - голова комітету з свободи слова в Україні. Ні, це не жарт. Що не так з Нестором Шуфричем? 🔴 Партнер Медведчука і Януковича, який голосував за диктаторські закони та з 2019 року відповідає за свободу слова в Україні. 🔴У всіх публічних виступах завжди був за дружні відносини та партнерство з рф. 🔴Після окупації Криму і Донбасу не визнавав росію агресором та заявив, що в Україні йде громадянська війна. 🔴Родина Шуфрича у 2019 зареєструвала нерухоме майно в Криму за законами росії. Шуфрич не повинен очолювати комітет зі свободи слова. Потрібен ваш репост🙌 ВІД:СІЧ | Підписатися (https://t.me/+fQvGjBzkNuA2N2Ey)
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19.07.2022 21:25 Відповісти
дивно, що цього скота ще тримають при ділі.., і не тільки його..
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19.07.2022 21:33 Відповісти
для чинноі влади це -- не дивно...
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20.07.2022 09:11 Відповісти
Для орков Новая Каховка это тыл. Приятно вдвойне
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19.07.2022 21:27 Відповісти
Дуже добре!Я радію, коли наші збивають ракети, але ця новина теж ого-го!!
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19.07.2022 21:32 Відповісти
Ця, ще краща. Ракета одна. А цей може запускати скільки вчеплять.
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19.07.2022 21:34 Відповісти
Скоро оркам останутся одни батуты.
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19.07.2022 21:32 Відповісти
СУ -35 проявив "шаг доброй воли".
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19.07.2022 21:38 Відповісти
Москалі хочуть ще 200 сотні літаків втратити.Ну значить,так і буде.
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19.07.2022 21:43 Відповісти
Белый дым, белый дым, я прошу, ты сойди
Помоги мне вернуть моё счастье
Белый дым, белый дым, ты рашистов уйми
Принеси им большое ненастье

Майже пісня Ненсі
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19.07.2022 21:45 Відповісти
паратрупер капут
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19.07.2022 21:46 Відповісти
Не понятно чем его там достали. С нашей территории, где можно спокойно поставить ракеты ППО там километров 200 будет, ну возможно 150. Какие то плюшки от амеров. Ну, пусть теперь дальше крыма не залетают. Бинго.
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19.07.2022 21:48 Відповісти
Мне кажется наш истребитель сбил, там ракеты по дальности как раз проходят.
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19.07.2022 21:51 Відповісти
заявили, что как и вчера селезня сами себя..мазохизм короче.
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19.07.2022 22:37 Відповісти
это на минуточку - 2 млрд рублей минус. Средняя зарплата для 30 тысяч расияшек (если верить оффициальной статистике). Небольшой город мог бы месяц жить на эту сумму. Но теперь они пососут лапу
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19.07.2022 21:53 Відповісти
они ее и так сосать будут что с самолетом что без,как будто єти деньги пошли бы им
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19.07.2022 21:56 Відповісти
Вот это я понимаю сбили так сбили, сразу видео с 3-ех ракурсов на выбор. А то раньше здесь 19-ти летний срочник насбивал уже 6 штук СУ-25 с иглы, но видео при этом - 0. Телефон отобрали или каждый раз забывает снять?
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19.07.2022 22:13 Відповісти
Нахіба тобі відео на все? Я б подивився як ти смалиш з Ігли тримаючи телефон в зубах.
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19.07.2022 22:16 Відповісти
за сушку 35 особливий респект. їх збито не багато. урожайний день дл я ппо
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19.07.2022 22:15 Відповісти
Це кацапня свого літака збили з переляку.
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19.07.2022 22:26 Відповісти
Poxoze kacapi opiat sbyli svoj samoliot.Po Himarsam oni tak streliajet
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19.07.2022 22:45 Відповісти
Хто б чим і як би не збив те рашистське лайно - без різниці!! Головне частіше і більше подібних "посадок"! Але якшо його збили наші Янголи з ППО - тим приємніше стає на душі!😊👌👍 Слава Україні! 🇺🇦 💛💙Слава нашим ЗСУ!!
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20.07.2022 00:16 Відповісти
Неужели Бандит с Иглы зафигачил?
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20.07.2022 01:10 Відповісти
Я дивлюся, з якою швидкістю ми перемелюємо найновішу кацапську бойову техніку і думаю: "А в Кремлі розуміють, що на момент закінчення війни вони залишаться "з голою сракою" проти Китаю? А китайці церемониться не будуть - якщо побачать що у ведмедя ікла повипадали і кігті стерлися!"
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20.07.2022 02:17 Відповісти
Ето ми ещьо не начіналі
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20.07.2022 06:39 Відповісти
Ента феерічно, жаль мразь путинська не подохла
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20.07.2022 10:03 Відповісти
 
 