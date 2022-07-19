ЗСУ вразили ворожий літак Су-35 під Новою Каховкою, - Повітряні Сили. ВIДЕО

Збройні сили України ввечері 19 липня збили ворожий літак Су-35 під Новою Каховкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.

Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України.

Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався.

Крім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня".

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