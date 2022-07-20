Цей палац (Кремль) - гівно собаче. Не братиму участі в цирку, - італійський журналіст про Росію та її пропагандистів. ВIДЕО

Відомий італійський журналіст Алессандро Салюсті в прямому ефірі звинуватив колегу в тому, що він працює на російських вбивць.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщуються у соцмережах.

"У палаці, що в тебе за плечима, (Кремль) було б непогано нагадати тим, хто біля тебе стоїть, що були організовані, підготовлені та реалізовані найстрашніші злочини проти людства в цьому та минулому столітті. Цей палац - гівно собаче", - сказав він.



Салюсті заявив, що слухати "цих двох гівнюків" він відмовляється.



"Я встаю, відмовляюся від гонорару, але в цьому цирку я більше участі не братиму", - додав журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Донбас - це тільки привід, - італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову. ВIДЕО