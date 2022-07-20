УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11175 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
21 990 58

Цей палац (Кремль) - гівно собаче. Не братиму участі в цирку, - італійський журналіст про Росію та її пропагандистів. ВIДЕО

Відомий італійський журналіст Алессандро Салюсті в прямому ефірі звинуватив колегу в тому, що він працює на російських вбивць.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщуються у соцмережах. 

"У палаці, що в тебе за плечима, (Кремль) було б непогано нагадати тим, хто біля тебе стоїть, що були організовані, підготовлені та реалізовані найстрашніші злочини проти людства в цьому та минулому столітті. Цей палац - гівно собаче", - сказав він.

Салюсті заявив, що слухати "цих двох гівнюків" він відмовляється.

"Я встаю, відмовляюся від гонорару, але в цьому цирку я більше участі не братиму", - додав журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Донбас - це тільки привід, - італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову. ВIДЕО

Автор: 

Італія (1574) пропаганда (2808)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
респектище Алессандро Салюсті!!!!!
крутяк!

но сколько же еще го*на собачьего в Италии, как его коллега что туда приехал и стоит рядом с Соловьевым!
показати весь коментар
20.07.2022 00:29
+35
Класно, дочекався, коли в ефірі з'явиться шмат свинособачої ригачки - соловйов- і облив його лайном)))
А ще цікаво, що у гандона соловйова карликовий зріст, як і в пукіних-мєдвєдєвих і інших потвор кремля.

І так, кремль - це лайно собаче, краще й не скажеш!
показати весь коментар
20.07.2022 00:31
+35
просто у вас не вистачає мізків, щоб зрозуміти, що мова не про архітектуру, а про наповнення
показати весь коментар
20.07.2022 00:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Італійский пропагандист забув, що якраз італійці Кремль і побудували
показати весь коментар
20.07.2022 00:24 Відповісти
Незнаю, чи воно є реально "гівно собаче", що це вже обезцінення італійських архітекторів
показати весь коментар
20.07.2022 00:26 Відповісти
Оно гивно собачье для Итальянцев, бо построено как дешевая копия уже давно на тот момент существующих в Италии фортеций. В любом более-менее крупном городе Италии есть такой "кремль".
показати весь коментар
20.07.2022 00:31 Відповісти
Московский Кремль является точной копией замка Сфорца
показати весь коментар
20.07.2022 07:25 Відповісти
Дякую не знав. Чергове підтвердження що вони нічого свого створити не можуть. Лиш плагіат та крадіжки.
показати весь коментар
20.07.2022 11:11 Відповісти
ви просто в Мілані не були, рівень краси та продуманості оригінала для кацапії - не досяжний. Кацапське падєліє це як китайська копія лексусу, причому - не найкраща
показати весь коментар
20.07.2022 13:42 Відповісти
не в більшості, а з міланського Кастелло Сфорческо італійці мурували!
показати весь коментар
20.07.2022 20:43 Відповісти
просто у вас не вистачає мізків, щоб зрозуміти, що мова не про архітектуру, а про наповнення
показати весь коментар
20.07.2022 00:39 Відповісти
Так кремль побудували, а не комунізм і рашизм.
показати весь коментар
20.07.2022 08:07 Відповісти
Классссс!
показати весь коментар
20.07.2022 00:27 Відповісти
респектище Алессандро Салюсті!!!!!
крутяк!

но сколько же еще го*на собачьего в Италии, как его коллега что туда приехал и стоит рядом с Соловьевым!
показати весь коментар
20.07.2022 00:29 Відповісти
Класно, дочекався, коли в ефірі з'явиться шмат свинособачої ригачки - соловйов- і облив його лайном)))
А ще цікаво, що у гандона соловйова карликовий зріст, як і в пукіних-мєдвєдєвих і інших потвор кремля.

І так, кремль - це лайно собаче, краще й не скажеш!
показати весь коментар
20.07.2022 00:31 Відповісти
В дитинстві почув, як сусід дядько Яша ( да, старий і мудрий еврей ) сказав: "Остерігайся людей маленького зросту, що при владі - у них гівно близько до голови!"
показати весь коментар
20.07.2022 09:48 Відповісти
Все правильно. Всі ці карлики з комплексами неповноцінності (ще з Наполеона) готові на будь-яку ***** аби свої комплекси втамувати. Наше Зєчмо не виключення.
показати весь коментар
20.07.2022 10:43 Відповісти
эээ, зе как бы тоже невысокий...
показати весь коментар
20.07.2022 14:39 Відповісти
Мужику респект, але схоже кацапська пропаганда на всю катушку валить в вуха європейцям, такі прокацапські канали є у всіх великих країнах, тут вони ******** центральні площі наших міст, а там вони розказують про поганих Українців, а там далеко де не чути гармат, вибухів та ракет дуже легко повірити в те що тобі будуть токмачити цілими днями.
показати весь коментар
20.07.2022 00:33 Відповісти
на Заході ДУЖЕ активізувались руZZкі агенти...путіністи вкидають мільйони на пропаганду...
(і сміються з того, які "дешеві" західні політики-проститутки адепти руSSкого міра...в порівняні з медведчуками та шуфричами з кивами і рабіновичами...)
показати весь коментар
20.07.2022 01:14 Відповісти
Бравіссімо, італьяно веро!
показати весь коментар
20.07.2022 00:34 Відповісти
Завжди вірив в італійську-християнську культуру. Це час відродження її можливостей і догм. Принциповість європейського «добра» , їм щастить знову потримати
показати весь коментар
20.07.2022 00:35 Відповісти
Ла Коза Ностра - тоже продукт Итальянско-Христианской культуры, как ни крути.
показати весь коментар
20.07.2022 00:40 Відповісти
Люди виживали в сурових умовах… користуючись довірою «землячечтва» «культурного коду» «роду»…. Я їх не виправдовую, але це їх історія… і уявляючи себе на місці «Джузепе» 30-х в Америці…не зарікаюсь що пішов би служити в поліцію
показати весь коментар
20.07.2022 00:53 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 00:37 Відповісти
Неплохо было бы если кто-то из "журналистов" телемарафона поддержал флешмоб и выразил мнение в таком же духе по поводу Боневтика и компании.
показати весь коментар
20.07.2022 00:37 Відповісти
Это не дворец!!а логово дьявола в мавзолее, туда надо десяток томогавк зафакинг!и будет гуд на планете!
показати весь коментар
20.07.2022 00:49 Відповісти
Справа в тому шо італійці дають простір і можливість висказатися на своїх медіа кацапським гандонам (соловйовим і тд) навіть зараз!-(от тіпа грають в демократію-вільну пресу-широкий спектр думок)(А не тіки "Думка Заходу" як вони часто повторюють. Але якщо в Україні (і в нормальних країнах як Британія) кацапо-пропагандонське гімно як різні ********* і соловйови це зрозуміле путлєрське лайно яке всерйоз ніхто не сприймає-то італійці "грають в демокрацію"-от такі ми дімократічні! Ну і виходить таке лайно! Ну а потім тут пишуть "Які італійці бравіссімі"
показати весь коментар
20.07.2022 00:56 Відповісти
Перестань, вони ще недавно казали що Путін це сила, і все що їм не вистачає для щастя, це такий сильний Лідер як він. Тепер думаю, переконались , що бідним варварам щастило, що у цезаря не було ядерної зброї !))
показати весь коментар
20.07.2022 01:02 Відповісти
А в цьому гавно-палаці сидить психопат з признаками нарцисизму і садизму, ху @ло
показати весь коментар
20.07.2022 00:56 Відповісти
Крутой чувак
показати весь коментар
20.07.2022 01:24 Відповісти
красава! просто размазал г на ихних мордах!
показати весь коментар
20.07.2022 01:29 Відповісти
Этот гребаный салавей за свою "недвижимость" в Италии колотится, вот и "светится" с проплаченными макаронниками. Это ничтожество, как и весь ********** кацапстан, надо каждый день во всем мире обливать, обмазывать и хоронить в говне - по другому нельзя.
показати весь коментар
20.07.2022 01:57 Відповісти
Соловъёв:

- Итальянцы - ФАШИСТЫ!

Итальянский журналист:

- А почему Вы недвижимость в «фашистском государстве» приобрели?! Целых четыре виллы!
показати весь коментар
20.07.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 03:48 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.07.2022 03:59 Відповісти
Grazie
показати весь коментар
20.07.2022 04:22 Відповісти
Ось це саме журналіст а не журна-шлюха...Респект...
показати весь коментар
20.07.2022 06:33 Відповісти
Гордону привет який брав у терористів лнр і днр інтерв'ю і у укупантів і казавщо то його журналісткий обов'язок!
А тепер дивуеться що вони п.....і напали
показати весь коментар
20.07.2022 06:53 Відповісти
соловьиный помёт узнал что он собачье говно )
показати весь коментар
20.07.2022 07:21 Відповісти
Собаче гівно --- то друга робота
показати весь коментар
20.07.2022 07:27 Відповісти
В захваті!Ще існують люди честі!Не так гидко жити в цьому світі!
показати весь коментар
20.07.2022 07:29 Відповісти
Снимаю шляпу перед етим итальянцем. Респект.
показати весь коментар
20.07.2022 08:09 Відповісти
Нарешті, справжній журналіст, який вказав на москальське лайно і не схотів вступити в нього.
показати весь коментар
20.07.2022 08:14 Відповісти
Як же гарно Алессандро Салюсті приклав піском у лайно усіх пропутєнскіх потвор !
Браво Алессандро Браво !!
показати весь коментар
20.07.2022 08:27 Відповісти
Respect!!!! Bravo !
показати весь коментар
20.07.2022 09:49 Відповісти
Мужик. Повага та шана.
показати весь коментар
20.07.2022 09:57 Відповісти
Красиво сказано.
показати весь коментар
20.07.2022 10:17 Відповісти
Оце пердаки на Рабсіі будуть рватися
показати весь коментар
20.07.2022 10:24 Відповісти
Є ж все-таки люди з головою.
показати весь коментар
20.07.2022 10:34 Відповісти
А есть тут кнопочка "Очень нравится"?
показати весь коментар
20.07.2022 10:36 Відповісти
Дуже потужно!!!
показати весь коментар
20.07.2022 10:37 Відповісти
Кремль-говно собачье,путляра тогда-хуйлоговно!
показати весь коментар
20.07.2022 10:38 Відповісти
Красавчик! Кремлевские ******** врядли показали это по телевизору
показати весь коментар
20.07.2022 11:17 Відповісти
Не знаю итальянского, но переслушал трижды!
показати весь коментар
20.07.2022 11:20 Відповісти
Молодець, це справжній журналіст, освічена та розумна людина. Так, віками в цьому місці сиділи царі, як Іван Грозний-Маньяк, диктатори - совєцькі вожді- криваві душогуби. При Івану Грозному його улюблені відьми й волхви призвали в московський Кремль Сатану . З тих пір з того місця завжди сходило зло. Це - Престол Сатани, як сказано в Біблії. Та дім Антихриста, епіцентр Світового Зла.
показати весь коментар
20.07.2022 12:25 Відповісти
Открыт челендж "Накорми Соловьева говном" 💩
показати весь коментар
20.07.2022 12:29 Відповісти
"Рalazzo di merda" -
показати весь коментар
20.07.2022 13:21 Відповісти
У нас на бенямарафоні хоч одна медіаповії сказала про рашку щось подібне і так яскраво, а нічого і близько. Тому у нас і не має гідних журналістів, суцільно гордони-пропагандони.
показати весь коментар
20.07.2022 20:27 Відповісти
здається , цій новині десь 2 місяці..
показати весь коментар
20.07.2022 20:47 Відповісти
 
 