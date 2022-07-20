Цей палац (Кремль) - гівно собаче. Не братиму участі в цирку, - італійський журналіст про Росію та її пропагандистів. ВIДЕО
Відомий італійський журналіст Алессандро Салюсті в прямому ефірі звинуватив колегу в тому, що він працює на російських вбивць.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщуються у соцмережах.
"У палаці, що в тебе за плечима, (Кремль) було б непогано нагадати тим, хто біля тебе стоїть, що були організовані, підготовлені та реалізовані найстрашніші злочини проти людства в цьому та минулому столітті. Цей палац - гівно собаче", - сказав він.
Салюсті заявив, що слухати "цих двох гівнюків" він відмовляється.
"Я встаю, відмовляюся від гонорару, але в цьому цирку я більше участі не братиму", - додав журналіст.
Топ коментарі
+51 Женя-Женя
показати весь коментар20.07.2022 00:29
+35 Александр Алекс #466493
показати весь коментар20.07.2022 00:31
+35 Ольга Жмудовська
показати весь коментар20.07.2022 00:39
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крутяк!
но сколько же еще го*на собачьего в Италии, как его коллега что туда приехал и стоит рядом с Соловьевым!
А ще цікаво, що у гандона соловйова карликовий зріст, як і в пукіних-мєдвєдєвих і інших потвор кремля.
І так, кремль - це лайно собаче, краще й не скажеш!
(і сміються з того, які "дешеві" західні політики-проститутки адепти руSSкого міра...в порівняні з медведчуками та шуфричами з кивами і рабіновичами...)
- Итальянцы - ФАШИСТЫ!
Итальянский журналист:
- А почему Вы недвижимость в «фашистском государстве» приобрели?! Целых четыре виллы!
А тепер дивуеться що вони п.....і напали
Браво Алессандро Браво !!