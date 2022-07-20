Російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту: "Очень много новых отверстий". ВIДЕО

Росіяни розповіли про пошкодження, яких Антонівський міст зазнав через удари ЗСУ.

Матеріал про долю мосту зняв кореспондент "Известий" Іван Літомін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль армія ЗСУ стріляє по Антонівському мосту. Сьогодні тут з’явилися нові отвори, нові воронки - раз, там два, ось три, он там - чотири", - перелічує пропагандист.

"Дуже багато нових отворів з’явилося в Антонівському мосту", - каже він.

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Пропагандист нагадав, що Антонівський міст - єдина магістраль, що з’єднує два береги Дніпра біля Херсона. Він також зазначив, що проїзд мостом залишається відкритим попри обстріли.