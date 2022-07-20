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Російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту: "Очень много новых отверстий". ВIДЕО

Росіяни розповіли про пошкодження, яких Антонівський міст зазнав через удари ЗСУ.

Матеріал про долю мосту зняв кореспондент "Известий" Іван Літомін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Другий день поспіль армія ЗСУ стріляє по Антонівському мосту. Сьогодні тут з’явилися нові отвори, нові воронки - раз, там два, ось три, он там - чотири", - перелічує пропагандист.

"Дуже багато нових отворів з’явилося в Антонівському мосту", - каже він.

Також читайте: Українські воїни знищили командний пункт росіян біля Антонівського мосту в Херсоні, - Хлань

Пропагандист нагадав, що Антонівський міст - єдина магістраль, що з’єднує два береги Дніпра біля Херсона. Він також зазначив, що проїзд мостом залишається відкритим попри обстріли.

Автор: 

міст (1234) ЗСУ (7580) HIMARS (308) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+73
Скоро появится очень много новых отверстий в головах рошистиских солдат
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20.07.2022 10:49
+57
Напевно цей міст теж зеля ремонтував, а тепер приходиться руйнувати.
Бо перше завжди має бути АРМІЯ, а не дороги.
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20.07.2022 10:49
+41
Ну, а тепер треба дочекатись колони з ************, щоб зробити ще однин, но дуже великий отвір....
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20.07.2022 10:50
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Скоро появится очень много новых отверстий в головах рошистиских солдат
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20.07.2022 10:49 Відповісти
и в голове литомина
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20.07.2022 15:07 Відповісти
і не токо у головах
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20.07.2022 16:03 Відповісти
Напевно цей міст теж зеля ремонтував, а тепер приходиться руйнувати.
Бо перше завжди має бути АРМІЯ, а не дороги.
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20.07.2022 10:49 Відповісти
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20.07.2022 11:31 Відповісти
Це ж треба, і досі трапляються довбики, які вважають русскіх і українців братами.
Кацап спалився чи як ?
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20.07.2022 11:36 Відповісти
Братство народов определяется генетикой, согласно ей к славянской группе ближе всего поляки

украинцы 47% "славяне"
россиянены западные 21%
беларусы 58
поляки 71.

А то что задурюют голову что бы геноцид сделать... Тварей всегда использовали для этого.
Мы сами виноваты по большей части что не объединяемся вокруг "правильных" людей и не вершим судьбу свою, а доверяемся черт знай кому.... потому все закономерно.
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20.07.2022 11:43 Відповісти
Ви ще полякам розкажіть, що кацапи їхні брати.
Шизанутий дядько
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20.07.2022 13:16 Відповісти
Так ты там все место занял,задолбала зесрань гавноротая
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20.07.2022 11:35 Відповісти
Не думаю, что если бы Зеленский не ремонтировал мост, его было бы проще разрушить.
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20.07.2022 11:24 Відповісти
Судячи з усього думати вам нічим.
Якби марно витрачені гроші на міст пішли на армію, то кацапам було би значно складніше до того мосту дістатись, можливо вони отримали би здунів іще на кордонах.
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20.07.2022 11:35 Відповісти
Херсон і так був на останньому місці в рейтингу міст!Я все життя прожив в Херсоні зараз знаходжусь в Вінниці і я наче в другій країні, тут вже Европа а в Херсоні совок 70х років і вам й цього мало!!!
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20.07.2022 12:01 Відповісти
А за кого голосував Херсон на виборах ?
За комуняків, за ригів, за зелень.
Тоді чого ви дивуєтесь кінцевому результату ?
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20.07.2022 13:17 Відповісти
танку все равно
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20.07.2022 13:26 Відповісти
Це виправдання срачу, який самі ж українці розвели в своїй країні ?
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20.07.2022 13:53 Відповісти
так вы ж срач и устраиваете.

Путину все равно, на каком языке вы говорите.
Ему земля нужна.
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20.07.2022 16:14 Відповісти
За тих за кого голосували 90% інших регіонів, але кінцевий результат зовсім інший!
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20.07.2022 14:30 Відповісти
Підтримую, чогось херсонці, які переїхали в Чернівці, не планують повертатись, навіть у випадку звільнення Херсону від орків планують переїхати на захід. Хоча мені особисто місто сподобалось.
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20.07.2022 13:51 Відповісти
принаймні було б чим руйнувати, а не сидіти і клянчити"дайте зброї"
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20.07.2022 12:34 Відповісти
Для того чтобы ******** на строительстве армии ,нужны мозги, для того чтобы ******** на строительстве дорог, более чем достаточно зеленых соплей в голове, потому как придумывать схем не нужно, нужно всего лишь отдать подряд нужному человеку и сидеть ждать свой чемодан , а скорее всего чемодан предоплатой приносят
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20.07.2022 11:58 Відповісти
трішечки не так, мозги треба, щоб не красти ні на чому, а заробляти самому і давати заробляти іншим. Це можливо. А армію розікрасти не проблема, просто поставити в керівництво свою людину.
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20.07.2022 12:15 Відповісти
Нет, этот нет. Там местные которые сейчас в коллаборантах бабло пилили.
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20.07.2022 12:11 Відповісти
Напевне хтось будував і Маріуполь, і Харків, і Чернігів. і Миколаїв... Тебе ні на які думки не навіває розуміння цього??
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20.07.2022 14:56 Відповісти
Нажаль не він, бо завалився б від першого ж пострілу
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20.07.2022 22:23 Відповісти
Тренування перед ударом по кримському. Все вийде.
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20.07.2022 10:49 Відповісти
Ну, а тепер треба дочекатись колони з ************, щоб зробити ще однин, но дуже великий отвір....
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20.07.2022 10:50 Відповісти
3 десятка касет ще влупити й все получіццо
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20.07.2022 10:51 Відповісти
Может, в новой порции помощи, анонсируемой американцами, поставят и более мощные снаряды для HIMARS, чтобы не воронки показали, а разрушенный полностью пролет моста.
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20.07.2022 10:53 Відповісти
Щоб зруйнувати такий міст потрібно скинути авіабомбу кілограмів на 500
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20.07.2022 10:55 Відповісти
Не 500 а 3000 , і навіть вона не гарантуватиме знищення повного .
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20.07.2022 11:01 Відповісти
Нищити треба опори, а не полотно.
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20.07.2022 11:39 Відповісти
Полотно тоже норм. Опоры пусть стоят, пригодятся.
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20.07.2022 12:16 Відповісти
щоб завалити міст потрібно завалити опору, тоді точно жопа мосту.
а прогони між опорами при бажанні швидко відновлюються.

не так вже і легко буде завалити опору кримського мосту... штук 10-20 гарпунів як мінімум
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20.07.2022 10:55 Відповісти
явно ударной мощи не хватает. Бригада ремонтников с цементом за час-два исправят, стоимость ремонта в 100 раз дешевле дорогущих ракет, из которых часть сбивают.
Для моста нужна серия бомб, типа ФАБ-500 или целиться в опоры. Или диверсанты с взрывчаткой.
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20.07.2022 10:56 Відповісти
Это арта. Пристрелка. Потом добьют Химерой, атакамсом.
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20.07.2022 11:00 Відповісти
Не пишите глупости: пристрелка это позиционка для каждый единицы оружия. Передать ее невозможно даже в пределах одной серии: наводятся - залп - и корректируют т.е. вносят поправки.

То что мы сейчас видим: непонятно что - то ли БК нету (что маловероятно) то ли это для радости патриотам в контексте "освобождаем ЮГ"...

Херсон не просто так разминировали...
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20.07.2022 11:29 Відповісти
На ютубе есть видео взрыва ракеты Хаймарса. По мосту явно не ей стреляли. Там такой взрыв что от пол моста одной ракетой вырвало бы. Походу дырки в мосту от обстрелом обычной арты.
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20.07.2022 20:46 Відповісти
Да, давай. Вот тебе ведро цемента, действуй.

Почему-то в Киеве небольшие (в сравнении) мостики путепроводов месяцами латают с применением тяжёлой техники, а у вас прям как с анегдота "Товарищ прапорщик, остановите поезд! - Поезд стой, раз два!"

Воздушную тревогу врядли объявлять будут.
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20.07.2022 12:19 Відповісти
как инженер и немного мостовик, могу сообщить, что повредить могут только проезжую часть, которая несущей не является. И её ремонт - это как перекрытие забронировать - пару дней. Грубо говоря это плита, лежащая на железобетонных балках.
Несущие элементы - балки, опоры слишком массивные и прочные. Ниhepa им не будет, выражаясь строго технический.
Так понятно . Ведро себе можешь оставить. В Киеве пригодиться.

З.Ы. Если бы мосты были легкой целью, то мостов через Днепр у нас не было бы уже.
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21.07.2022 23:22 Відповісти
Что он большой землей назвал? Крым? ))
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20.07.2022 10:59 Відповісти
Судя по тенденции и новым отверстиям, еще пару дней и одевайте плавки
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20.07.2022 10:59 Відповісти
тут питання не про зруйнування моста. Він нам ще треба буде.
Цей обстріл - сигнал рашистам - ми дістаємо, ми координати маємо, пристрілялись. А завдяки цим пропагандонам - ще й підтвердження маємо.
Так от, орки, валіть по хорошому, бо як вжахнемо по мосту, лишитесь в котлі.
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20.07.2022 10:59 Відповісти
Нам этот мост в любом случае не оставят. Либо мы его уничтожим до того как рашисты сбегут, либо они после.
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20.07.2022 11:04 Відповісти
І це неправильний підхід. Побільше дохлих кацапів - ось що найкраще діє на їхніх живих. А ті, що втечуть, воюватимуть на лівому березі. Кому воно треба?!
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20.07.2022 11:05 Відповісти
В списках помощи где-то мелькали подводные дроны. Может и доплывет что-нибудь из Очакова под опоры моста с существенным боезарядом
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20.07.2022 11:02 Відповісти
Ну им же явно намекают, валите с Херсона, пока можно как то проехать, потом поздно будет
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20.07.2022 11:02 Відповісти
хорошая пристрелка.. ожидаем колонну с бк для орков ...... тода уже отверстий не будет ... буду воронки.......
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20.07.2022 11:06 Відповісти
кучність дуже гарна! молодці!) бальшая зємля у цього лаптя закінчиться, коли "націоналісти" почнуть...
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20.07.2022 11:06 Відповісти
Крымский мост походу можно будет уничтожить когда по нему будет ехать ешелон с боеприпасами или грузовик с взрывчаткой. Хотя если целить не в сам мост а в арку то можно его если не обрушить пролет то существенно его деформировать
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20.07.2022 11:06 Відповісти
Кучность работы Хаймарсов налицо. Тут никаких сомнений. Ракету бы нам помощнее. Говорят что к даным девайсам есть ракеты с большим зарядом которые летят на 300км.
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20.07.2022 11:10 Відповісти
Это не хаймарс, а арта. Оттуда до наших позиций всего 30 км.
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20.07.2022 11:14 Відповісти
Так, схоже на роботу Цезарів. Якщо міст заміновано, то такі пристрілки можуть і задетонувати основний заряд під якоюсь із опор. Тоді вже було б по мості. Рашисти це розуміють, тому велика вірогідність, що міст розмінували.
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20.07.2022 11:35 Відповісти
Himars oni universalnije,mogut i raketami svyse 1000 kilometrov streliat,mogut kak PVO raketami AIM-120 AMRAAM streliat eto primerno do 120 kilometrov dostat samoliot,mozet i bolse.Oni eto isprobyvali
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20.07.2022 11:21 Відповісти
Абсолютно верно, ето не "Хаймарс", ето ударьІ артилерии. Либо 3-х топориков, либо "Цезаря", а может и наша "Богдана". Если туда влетит залп "Хаймарса" то рухнет цельІй пролет. Но, скоро мьІ ето все равно увидим. Думаю через несколько дней, максимум через неделю.
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20.07.2022 17:19 Відповісти
Ахахахаах. что должно быть в голове что бы оккупант местные войска называл

"Н А Ц И О Н А Л И С Т А М И"...

_____

Мы то знаем что они "орков" спасать любят, называя их гражданами Руси которую МОсковия поглотила в "пугачевом бунте"... Но в этом и есть главная насмешка:

Спасают руских = убивают руских.
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20.07.2022 11:17 Відповісти
А чого мости не зруйнували при відступі???
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20.07.2022 11:17 Відповісти
Ты совсем не в теме... Сдача городов была московитам-россияненам целенаправленная.
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20.07.2022 11:31 Відповісти
Дырок наделали нормально, осталость точкой у добить
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20.07.2022 11:18 Відповісти
гуманные националисты бьют по пустому мосту, а могли бы и с руSSкими колоннами бахнуть....
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20.07.2022 11:22 Відповісти
Всему своё время.
Вы ж понимаете, о чем говорят кацапам такие попадания по пустому мосту?
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20.07.2022 11:37 Відповісти
Почему в московии главнокомандующий нацмен Шойгу. Все очень просто. Когда главнокомандующий нацмен, проще направлять в горячие точки солдатов-нацменов. Спец технология.
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20.07.2022 11:27 Відповісти
Кучненько виходить в українських націоналістів Дірочка до дірочки
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20.07.2022 11:33 Відповісти
Пристрелялись наши. И это хорошо -- в нужный момент попадут обязательно.
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20.07.2022 11:35 Відповісти
скорее бы!
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20.07.2022 15:11 Відповісти
Соединяет Херсон с большей землей-был летом и видел где находится город(правый берег).Так где ж эта больша земля-в Японии?
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20.07.2022 11:35 Відповісти
Крым))
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20.07.2022 12:20 Відповісти
Жаль только, что в момент съёмок не прилетело этому иблану по кумполу...
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20.07.2022 11:52 Відповісти
Я конеша извиняюсь , но ***** руками ВСУ нищить, инфраструктуру Украины . Я понимаю , что сейчас нет выбора . Але , не пора бы перенести удары на территорию орков . Ну при наличии своих ракет . Обидно сами своими руками уничтожаем мост . А Белгород, Воронеж, цветёт и пахнет .
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20.07.2022 11:54 Відповісти
наши партнеры против (
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20.07.2022 15:12 Відповісти
якщо ми хочемо перемогти у війні
то наші нажаль своїми руками мають знищити власну інфраструктуру, яку використовує ворог
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20.07.2022 23:14 Відповісти
Це вам, вилупки, сигнал змотувати вудочки по-доброму, як кажуть москалі зробити «жест доброй волі».
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20.07.2022 11:58 Відповісти
Хороша кучність. Непогана штука ці хімерси!
Пізд@ херсонському угрупуванню кацапів...
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20.07.2022 12:02 Відповісти
шкода що цей презерватив в дірку не впав
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20.07.2022 12:02 Відповісти
А шо такоє . .? Чо так похмуро ? Вєсєлєй якось треба , коментувати , таваріщ журналізд . !! Слова з себе ледве видавлюєш . .
Запросив би для підняття тонусу - морячка з Севастополя , або циганський ансамбль .
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20.07.2022 12:06 Відповісти
Репетиция, сначала этот добьют, а следующим будет Крымский мост.
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20.07.2022 12:22 Відповісти
если это правда про обстрел моста то Залужному большое респектище
только не нужно так скромно нужно нормально влупить
только не по мосту а по вьезду и выезду железнодорожный тоже проработать
Слава Украини!!
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20.07.2022 12:25 Відповісти
один вдалий, туди же, постріл Точка-У і - фсьО, армія окупантів-людожерів у оточенні
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20.07.2022 12:32 Відповісти
кучно легло так... )
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20.07.2022 12:32 Відповісти
В эти дни на Антоновском мосту хаймаросило...

HIMARS регулярно выпускает ракеты HIMARS, что бы в мосту были новые отверстия от ракет HIMARS. - Похоже это тело делает рекламу Lokcheed - Martin.

Тело, не уходи с моста - будь очевидцем событий!

P.S. Обратите внимание на кучность обстрела за ДВА дня! То есть - установка в один день отстрелялась, уехала, на следующий день из другого места опять отстрелялась по мосту и ракеты легли практически в одно и то же место!
Кацапы, никаких мыслей нет насчет вашего грустного будущего?
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20.07.2022 12:43 Відповісти
Три мости: антонівский, залізничний та Каховська ****** (міст ререз шлюзовий канал). Коли вони впадуть, тоді почнеться контрнаступ і звільнення Херсона.
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20.07.2022 12:49 Відповісти
А потом ещё несколько мостов через СКК
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20.07.2022 13:08 Відповісти
Коли касапи будуть тікати, всеодно його зруйнують, так що краще це зробити зараз, щоби ускладніти їм логистику та втечу.
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20.07.2022 12:51 Відповісти
цим мостом пересуватись вже небезпечно. Перший ж танк його провалить остаточно.
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20.07.2022 12:59 Відповісти
Сумно, що у наших не має такого озброєння, щоб за один залп рознести к *****м цей міст разом з цим поцом(
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20.07.2022 13:25 Відповісти
Думаю 5 точек У, утилизируют его
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20.07.2022 13:58 Відповісти
потрібно в оду точку, щоб потім той міст швидко реанімувати
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21.07.2022 08:39 Відповісти
Ви ******** москалі ніколи не будете нам я навіть не припускаю не дай бог знову довбаною "родиною",але навіть сраними "товаришами"-Усі Українці в Україні за те щоби всі МОСКАЛІ ВИЗДИХАЛИ,і бажано чим скоріше ,а краще негайно.
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20.07.2022 13:38 Відповісти
Хороший попереджувальний постріл росіянам, виходьте з Херсона або будьте в котлі, коли підірвуть міст.
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20.07.2022 15:36 Відповісти
А зачем там HIMARS? От моста до украинских позиций 30км. Вполне можно 155ки пристрелять и долбить тихонечко каждый день. Дешево и сердито.
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20.07.2022 16:57 Відповісти
мабуть то і є 155 мм
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21.07.2022 08:37 Відповісти
українські націоналісти є патріоти і знищити вони хочуть в першу чергу всю дику кацапську орду і таких як ти іван літомін пропагандонів)
слава ЗСУ!
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20.07.2022 17:02 Відповісти
Пристрелялись, теперь акуратненько залпом "Хаймарсов" в то самое место и мост в єтом месте рухнет.
А потом бьІстренько развалить мост в Дарьенвке, через Ингулец, и нью сталинград на Днепре оркам обеспечен.
А потом суки ордьІнские руки догору и в плен. Думаю ЮЗ-17\90 примет всех с удовольствием, они же к ней привьІчньІе,
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20.07.2022 17:23 Відповісти
Та їздять поеи що... але вже тільки в світовий вдень, і якось обережненько.
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20.07.2022 18:40 Відповісти
Звернув увагу на купність, мабуть руйнувати весь міст не збираються
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21.07.2022 08:36 Відповісти
Психологическое давление. Типа бегите, пока есть куда бежать. Деморализация рфговновойск
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21.07.2022 08:49 Відповісти
 
 