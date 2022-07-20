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На острові Зміїний провели розмінування та виявили техніку й документи росіян, - розвідка. ВIДЕО
Українські військові дослідили територію та підземні укріплення острова Зміїний, провели розмінування.
Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, на території знайдено зразки озброєння та техніки противника: системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.
На острові встановлено український прапор. На материк евакуйовано кота, який прожив кілька місяців в окупації.
Топ коментарі
+57 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар20.07.2022 11:18
+40 FT FT
показати весь коментар20.07.2022 11:24
+36 MausMike
показати весь коментар20.07.2022 11:21
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Може кацапи і дурні, але ж не настільки...