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На острові Зміїний провели розмінування та виявили техніку й документи росіян, - розвідка. ВIДЕО

Українські військові дослідили територію та підземні укріплення острова Зміїний, провели розмінування.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, на території знайдено зразки озброєння та техніки противника: системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

На острові встановлено український прапор. На материк евакуйовано кота, який прожив кілька місяців в окупації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ б'ють по Зміїному, намагаються "замітати сліди", - ОК "Південь"

Зміїний (164) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+57
Кіт в окупації, мабуть це він навів ракети України на острів.
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20.07.2022 11:18
+40
Бедный кот. Какой Ад он пережил на том крохотном острове. Нужно его наградить и пожизненные талоны на сосиски и сметану.
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20.07.2022 11:24
+36
Головне - кіт врятований!
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20.07.2022 11:21
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Кіт в окупації, мабуть це він навів ракети України на острів.
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20.07.2022 11:18 Відповісти
Ну а хто)))?
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20.07.2022 11:24 Відповісти
Не видно що кіт там сильно голодував! Мабуть риби глушеної викидало на берег доволі Та й ящірки з мишами там буть повинні
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20.07.2022 11:24 Відповісти
Кіт-бандерівець і дохла рашня, хм 🤔, мабуть мишей ловив. 😆
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20.07.2022 11:35 Відповісти
Хорошие, красивые кадры в конце видео!
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20.07.2022 14:15 Відповісти
і наводив, і по рації доповідав, і в тапки ссяв
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20.07.2022 11:58 Відповісти
Кота на марку!
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20.07.2022 12:42 Відповісти
Кіт Змієбаюн!
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20.07.2022 12:59 Відповісти
Там є підземні укріплення?
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20.07.2022 11:19 Відповісти
дійсно, а писали, що обороняти його ніяк.
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20.07.2022 11:31 Відповісти
можна, тільки нафіга робити каземати Брестської фортеці??
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20.07.2022 11:35 Відповісти
ба більше..до анексії Криму там, крім воєнних, був археологічний лагер і проводились екскурсії..скраєчку печер можна було походити - глибоко не пускали..на катерочку привозили і археологи проводили екскурсію..фотографувати тільки було заборонено..мокшани вічно все перегівнягають
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20.07.2022 11:33 Відповісти
+5
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20.07.2022 11:34 Відповісти
БПЛА Орлан-10 начинити вибухівкою і відправити назад.
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20.07.2022 11:20 Відповісти
Головне - кіт врятований!
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20.07.2022 11:21 Відповісти
Так "пришвидшено" "проявляли "жести доброї волі" що й озброєння покидали!
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20.07.2022 11:22 Відповісти
Бедный кот. Какой Ад он пережил на том крохотном острове. Нужно его наградить и пожизненные талоны на сосиски и сметану.
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20.07.2022 11:24 Відповісти
вот кому пофиг оккупация так єто котам,эти падлюки от любого еду будут брать,продажные шкуры.
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20.07.2022 11:26 Відповісти
👹Шоб тебя мыши съели - котофоб!
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20.07.2022 11:32 Відповісти
Понятно почему парашенцы бомбили остров после ухода по доброй воле. Много чего пришлось оставить тоже по доброй воле. Нужно было по доброй воле и уничтожить, но не получилось...
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20.07.2022 11:27 Відповісти
Хотели важного свидетеля устранить - кота...
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20.07.2022 11:33 Відповісти
Главное - флаг подняли, а все остальное мелочи...
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20.07.2022 11:31 Відповісти
Здається був там колись на екскурсії. Правда підзабулися враження.
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20.07.2022 11:33 Відповісти
теж була..кота не пам'ятаю
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20.07.2022 11:38 Відповісти
Думаєте чого орки намагаються бомбити острів? То бойовий кіт пиз#ив у них їжу та створював перешкоди для їхньої ППО. За кота - окрема подяка!
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20.07.2022 11:38 Відповісти
А ещё он им в берцы срал.
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20.07.2022 11:48 Відповісти
коту - почётное звание "Змей"
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20.07.2022 11:44 Відповісти
Бляха, я б того кота собі забрав, кіт зі Зміїного - це круто!
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20.07.2022 11:46 Відповісти
Потрібно постійний контингент на острові залишити, щоб бачили що він Український. Пропоную по 2-3 депутата ВР з партії СН або ОПСЖ чи як їх там.
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20.07.2022 11:52 Відповісти
Ти що - сказився? Вони ж там завтра референдум організують і попросяться в РОсію! А з "Євросолідарності" жаль посилать Їм і на фронті мороки вистачає!
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20.07.2022 11:55 Відповісти
Кіт розвідник)
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20.07.2022 11:55 Відповісти
Это старое видео, или новое? Если новое, то наши уже поднимали там флаг 7 июля, откуда там кацапский? Получается, что кацапы тоже туда наведываются? Если да, то хоть бы пару-тройку сюрпризов нужно было оставить.
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20.07.2022 12:07 Відповісти
А звідки там рашистьська ганчірка ? Два тижні тому вже великий Український стяг там підіймали, ( кота тоді не було)
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20.07.2022 12:12 Відповісти
Значит рашисты после ухода кота бомбили? Он наверное главный свидетель. Впрочем заберите его оттуда.
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20.07.2022 12:14 Відповісти
Кіт наразі може працювати інструктором солдатів НАТО...
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20.07.2022 12:24 Відповісти
Так то не кiт, це був агент ГУР, а зараз да хаты на адпачынак )))
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20.07.2022 12:24 Відповісти
З евакуацією кота категорично не згоден. Острів наш, тож яка евакуація, його потрібно було наділити тимчасовими повноваженнями представника адміністрації України на острові, і залишити йому продовольчий запас та воду
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20.07.2022 12:29 Відповісти
От сам туди й переселяйся, під рашистські авіанальоти. А ми тобі залишимо води і продовольчий запас.
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20.07.2022 13:34 Відповісти
тоді давайте всі залишим Україну та евакуюємся, бо ворог бомбить всю країну
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20.07.2022 20:29 Відповісти
За спасенного кошарню - от всей души спасибо!
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20.07.2022 12:50 Відповісти
Так тікали, Що документи забули? Щось не віриться.. І літаки для "знищення"...

Може кацапи і дурні, але ж не настільки...
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20.07.2022 13:31 Відповісти
Хлопці молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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20.07.2022 13:32 Відповісти
Ребята, ВЬІ супер.
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20.07.2022 13:40 Відповісти
коту присвоєно чергове звання та нагороджено медаллю https://ua.heroldmaster.kiev.ua/medal-for-services-to-the-armed-forces/ «За заслуги перед ЗСУ»
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20.07.2022 15:07 Відповісти
Котів було більше. Десь 4-5. Добре, що хоч одного врятували.
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20.07.2022 21:11 Відповісти
Все ж таки які шляхетні і щирі серця у наших військових, не залишили кошенятка.
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23.07.2022 23:21 Відповісти
 
 