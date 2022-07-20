Боєць ЗСУ Кривущенко розкритикував надмірні вимоги деяких підрозділів до волонтерів та закликав воювати, а не "скигліти у відосиках". ВIДЕО
Боєць ЗСУ Андрій Кривущенко Борода звернувся до колег з деяких підрозділів, що висувають надмірні вимоги до волонтерів та під приводом "ми голі й босі" покидають позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у соцмережі.
"Рєбята, хватіт скигліти... є відоси з тим, що лишається на ваших позиціях, з яких ви відходите перед тим, як записати чергове звернення... Кожного разу, коли я буду бачити чергове звернення, я буду викладати ці відоси... Хлопці, припиняйте займатися цією херньою. Давайте будемо воювати. Настав той час, коли воювати поряд з такими як ви, стає просто страшно. Страшно, що у черговий раз у нас буде відкритий фланг і звідти у черговий раз до нас можуть зайти п#дари, яких ви просто запустили. Давайте не будемо цього робити. Будемо разом йти до перемоги", - сказав Кривущенко.
Будь ласка, зачекайте...
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Чогось про нього мовчать, а він же головнокомандувач.
*ідерстратег **********, возложил вещевое обеспечение на Залужного, а наступление на министра обороны...
Моя рота например до сих пор не обеспечена летней формой, то в чем ходим, было куплено за свой счет
Хто у нас захопив всю владу ?
Чого би тоді з нього і не вимагати трусів для кожного солдата ?
Гавнокомандувач гундосить гундосикі норм?
Хочеш скідати відоси почни з азовських, іди воюй, чого сам відоси записуєш?
Хочеш відоси записати? Так записуй краще відоси з забезпеченням які закупили профільні відомства до 24 числа. А не з допомогою від волонтерів різних країн.
Війна не перший рік і записують звернення теж не перший рік.
Страшно з такими воювати? Мені було страшно на прошедших виборах, здали тил по приколу. Ви зробили це разом. І да я вам нічево ні должєн.
Але який сенс в закликах до свідомості та совісті?
Чи не важлвіше спитати: як ці люди опинились на передовій? Хто формував ці підрозділи? З кого? І для чого?
Вчора розмовляв з приятелем, співробітник якого їде під Бахмут шукати загиблого чи зниклого безвісти свого 25-річного пацана.
Хто і навіщо відправив необстріляного хлопця після місяця полігону відразу в м*ясорубку?! Чому не дати спочатку постріляти та звикнути до вибухів десь ближче до передка, вже потім-в бій?! Який із цього толк для премоги?!
Складається враження, що західняків вигрібають до військкоматів і відправляють на передову, бо східняки свій край не боронять, виїхали і ховаються!
Як таке ставлення може тримати високим бойовий дух?!
Як можна перемогти в цій війні, якщо просто кидати в бій зловлених на вулиці чоловіків, погрожуючи законом і трибуналом?!
Так, війна вбиває, але хіба ми кацапи, щоб просто кидати людей на убой?!
Гинули і гинуть найкращі, цікаво, хто залишиться, коли все закінчиться?
Ті, хто повернуться додому зі схованок та з-за кордону? Ім країну відбудовувати?
Обстріляних і досі бракує.
Вчора дивилась відео від американського добровольця, він показував як наші невміло оточують периметр і заходять у захоплені будівлі. Цьому треба вчитись, інакше тебе швидко вб'ють.
Українці героїчно помирають, бо їх не вчили, не готували. Насправді це повний провал президента і теперішньої влади. Він обіцяв мир, він не готував людей до війни. Він витрачав бюджетні кошти на лайно, він розплодив зрадників у всіх силових структурах. І він відповідає за смерті громадян.
Британці готують біля 10 тисяч наших бійців, але, коли вони почнуть брати участь в бойових діях, не відомо.
Вважаю, головнокомандовач Залужний має всі важелі, щоб почати змінювати ситуацію, Але, схоже, він надто зайнятий.
Який гламурний боєць,100% за ЗЕ голосував.
А если есть среди них опытные, хоть 10%, то новички на них равняются (делай как я срабатывает) и никакой паники нет.
Видимо, они не хотели вливаться в опытные части доукомплектованием, а хотели остаться в виде цельных отрядов ТРО, сформированных из мирных-неопытных.
Думаю , в этом проблема.
"мы не можем тратить деньги на Армию, нам нужно деньги на дороги"(и воровство)----результат такого идиотского выбора десятки тысяч убитых и разрушенные города...
Вот к чему привели лозунги "хуже не будет" и "а то что, хутин нападет?"...