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Боєць ЗСУ Кривущенко розкритикував надмірні вимоги деяких підрозділів до волонтерів та закликав воювати, а не "скигліти у відосиках". ВIДЕО

Боєць ЗСУ Андрій Кривущенко Борода звернувся до колег з деяких підрозділів, що висувають надмірні вимоги до волонтерів та під приводом "ми голі й босі" покидають позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

"Рєбята, хватіт скигліти... є відоси з тим, що лишається на ваших позиціях, з яких ви відходите перед тим, як записати чергове звернення... Кожного разу, коли я буду бачити чергове звернення, я буду викладати ці відоси... Хлопці, припиняйте займатися цією херньою. Давайте будемо воювати. Настав той час, коли воювати поряд з такими як ви, стає просто страшно. Страшно, що у черговий раз у нас буде відкритий фланг і звідти у черговий раз до нас можуть зайти п#дари, яких ви просто запустили. Давайте не будемо цього робити. Будемо разом йти до перемоги", - сказав Кривущенко.

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Автор: 

звернення (607) ЗСУ (7580) тероборона (386)


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Топ коментарі
+18
А хто у вашому розумінні має споряджати солдата ?
Хто у нас захопив всю владу ?
Чого би тоді з нього і не вимагати трусів для кожного солдата ?
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20.07.2022 12:24
+18
Відповідь така.
Обстріляних і досі бракує.
Вчора дивилась відео від американського добровольця, він показував як наші невміло оточують периметр і заходять у захоплені будівлі. Цьому треба вчитись, інакше тебе швидко вб'ють.
Українці героїчно помирають, бо їх не вчили, не готували. Насправді це повний провал президента і теперішньої влади. Він обіцяв мир, він не готував людей до війни. Він витрачав бюджетні кошти на лайно, він розплодив зрадників у всіх силових структурах. І він відповідає за смерті громадян.
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20.07.2022 12:30
+17
Нехай ниють до Зеленського.
Чогось про нього мовчать, а він же головнокомандувач.
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20.07.2022 11:41
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Нехай ниють до Зеленського.
Чогось про нього мовчать, а він же головнокомандувач.
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20.07.2022 11:41 Відповісти
Этот найвеличніший *ідер стратег **********, возложил вещевое обеспечение на Залужного, а наступление на министра обороны...
Моя рота например до сих пор не обеспечена летней формой, то в чем ходим, было куплено за свой счет
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20.07.2022 11:54 Відповісти
А у Вашому розумінні особисто президент має все від носків і до літаків має осособисто кожному з рук видавати?
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20.07.2022 12:08 Відповісти
А хто у вашому розумінні має споряджати солдата ?
Хто у нас захопив всю владу ?
Чого би тоді з нього і не вимагати трусів для кожного солдата ?
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20.07.2022 12:24 Відповісти
Взагалі, саме в нього, вимагати і треба. Бо саме він, голова виконавчої влади і якщо призначений ним міністр, не виконує покладених на нього законом обовязків, то це вже пряма відповідальність Зеленського. Особливо якщо зазаначити, що Зеленський його досі тримає, тобто вважає, що він цілком справляється....
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22.07.2022 14:38 Відповісти
Та ні,все мають робити волонтери,а президент має відосіки показувати про велике крадівництво,замість забезпечення на ті гроші армії,та розказувати як він не втік з України на початку лютого,а міг...
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20.07.2022 13:30 Відповісти
Как же Ксюша и без Зеленского в новости не про Зеленского, время бежит - план выполняется
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20.07.2022 11:58 Відповісти
Просто людина наробила ділов у державі. Він дотичний до кожного провалу.
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20.07.2022 12:25 Відповісти
Нити можна, навіть, сидячи на дивані... І не важливо до кого. Просто уявлена "участь" у війні в якості контролера на блок-посту, у багатьох "добровольців"(як вони себе називають) , зовсім не співпала з реальність: іти на першу лінію оборони. От тоді і з'являються претензії до всіх: що він, виявляється, не готовий і не стріляв!!( це за 5 місяців); у нього тільки автомат, якого він не знає; каска в нього не того розміру; і взагалі- там стріляють...
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20.07.2022 12:36 Відповісти
Та мабудь таких беруть до ЗСУ накшталт за порушення ПДР чи комендатської години?...
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20.07.2022 11:43 Відповісти
Істоти спочатку йдуть до ВСУ, бо там платять 30тис в тилу та 100тис на передовій, а коли починається бій, то шукають виправдання щоб побігти звідти, та ще й під трибунал не піти.
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20.07.2022 11:48 Відповісти
Взагалі не зрозуміло чому військові, ДСНС ,поліція у тилу отримує такі самі виплати як і ті люди які в прифронтових містах реально виконують бойові завдання з ризиком для життя. Якось спілкувався з таким. Коли тільки призвали, то волонтери допомогли з амуніцією. Тепер сидить у тилу чекає на виклик. Питаю ти хоть на волонтерку щось даєш адже премію відверно не заслужено отримуєш? Так він заявляє, що він вже воює, а волонтери йому винні .Нажаль буває і таке.
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20.07.2022 12:04 Відповісти
Азов теж нив в відосиках?
Гавнокомандувач гундосить гундосикі норм?
Хочеш скідати відоси почни з азовських, іди воюй, чого сам відоси записуєш?
Хочеш відоси записати? Так записуй краще відоси з забезпеченням які закупили профільні відомства до 24 числа. А не з допомогою від волонтерів різних країн.
Війна не перший рік і записують звернення теж не перший рік.
Страшно з такими воювати? Мені було страшно на прошедших виборах, здали тил по приколу. Ви зробили це разом. І да я вам нічево ні должєн.
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20.07.2022 12:01 Відповісти
Слухай, підстилко. Азов волонтерів просив щось у відосиках? Чи казав що голий й босий? Маєш сміливість критикцвати воїнів, шуруй туда, і покажи як тобі не страшно. А, нічєво нє должен, тоді запорєбрік, до своїх. Муроо
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20.07.2022 12:04 Відповісти
Підстилко куди? Вийми голову з дупи і розберися з ситуацією.
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20.07.2022 12:08 Відповісти
Головна проблема,що ми завжди боремось із наслідками,бо у більшості відсутні критичне мислення та причинно-наслідкові зв'язки.
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20.07.2022 12:01 Відповісти
Розумію, це крик душі Бороди. І він має для цього всі підстави.
Але який сенс в закликах до свідомості та совісті?
Чи не важлвіше спитати: як ці люди опинились на передовій? Хто формував ці підрозділи? З кого? І для чого?
Вчора розмовляв з приятелем, співробітник якого їде під Бахмут шукати загиблого чи зниклого безвісти свого 25-річного пацана.
Хто і навіщо відправив необстріляного хлопця після місяця полігону відразу в м*ясорубку?! Чому не дати спочатку постріляти та звикнути до вибухів десь ближче до передка, вже потім-в бій?! Який із цього толк для премоги?!
Складається враження, що західняків вигрібають до військкоматів і відправляють на передову, бо східняки свій край не боронять, виїхали і ховаються!
Як таке ставлення може тримати високим бойовий дух?!
Як можна перемогти в цій війні, якщо просто кидати в бій зловлених на вулиці чоловіків, погрожуючи законом і трибуналом?!
Так, війна вбиває, але хіба ми кацапи, щоб просто кидати людей на убой?!
Гинули і гинуть найкращі, цікаво, хто залишиться, коли все закінчиться?
Ті, хто повернуться додому зі схованок та з-за кордону? Ім країну відбудовувати?
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20.07.2022 12:14 Відповісти
Відповідь така.
Обстріляних і досі бракує.
Вчора дивилась відео від американського добровольця, він показував як наші невміло оточують периметр і заходять у захоплені будівлі. Цьому треба вчитись, інакше тебе швидко вб'ють.
Українці героїчно помирають, бо їх не вчили, не готували. Насправді це повний провал президента і теперішньої влади. Він обіцяв мир, він не готував людей до війни. Він витрачав бюджетні кошти на лайно, він розплодив зрадників у всіх силових структурах. І він відповідає за смерті громадян.
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20.07.2022 12:30 Відповісти
Звичайно, корінь зла-недолуге зелене опудало та його влада монобільшості. Але що з цим робити? До кінця війни та виборів-нічого, якщо, звичайно, Господь не втрутиться. А змінити підходи треба вже, в тому числі до мобілізації та підготовки військових до участі в бойових діях.
Британці готують біля 10 тисяч наших бійців, але, коли вони почнуть брати участь в бойових діях, не відомо.
Вважаю, головнокомандовач Залужний має всі важелі, щоб почати змінювати ситуацію, Але, схоже, він надто зайнятий.
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20.07.2022 14:17 Відповісти
расскажите где брать здоровых, мотивированных и обученных, чтобы закрывать дырки на фронте, не когда нибудь, а сейчас и сегодня .....
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20.07.2022 17:14 Відповісти
Нічого в цій державі не міняється і не поміняється до того часу,поки чиновники не будуть нести відповідальність за свою діяльність
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20.07.2022 12:26 Відповісти
Всі ( у кого великі я..ця) повинні нести відповідальність за свої вчинки і поведінку! Починати потрібно з себе! Всім! Відповідальність чиновника повинна бути особлива і кратна!
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20.07.2022 12:42 Відповісти
нет кацап - ничего не поменяется пока люди на выборах не будут думать головой а не ушами на которых весит популистская лапша зеленых брехунов
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20.07.2022 16:36 Відповісти
хто сказав що кидают с полігона на перодову ? ви там були чі бачили - бахмут це тил -- но ракети летят по всіх городах (не буду писати де я) --- це проблема летить багато і дальше все понятно
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20.07.2022 12:39 Відповісти
В мене на передку кілька знайомих і брат. Максимум що зараз світить- це два тижні підготовки, а як не повезе то і три дні. Батько друга (загинув біля понтонів під Білогорівкою) то взагалі два місяці бігав без броніка і каски. Жетонів не видавали, але командування бреше що вони самі не носили їх бо то погана прикмета. В нас зараз модно всіх хто не розказує бравурні казки як Арестович, оголошувати зрадниками і мокшанськими шпигунами. Але якщо ви спитаєте звичайного рядового з 58 бригади яке в них керівництво, то дізнаєтесь що воно там не краще ніж у москалів які замовчують втрати, кидають на важкі завдання ненавчених пенсіонерів, і не забезпечують тим що потрібно
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20.07.2022 14:34 Відповісти
ты брешешь кацап как собака
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20.07.2022 16:37 Відповісти
А кто такой этот боец ВСУ Кривущенко , все дело в том что появилась информация что до бойцов на фронт не доходит часть мелкого вооружения ( стингеры и джавелины). Поэтому американцы потребовали провести ревизию оружия и прислали комиссию за ее надзором. И тут же сразу из ОП началась истерика, а ведь мы знаем "таланты " окружения лучезарнейшего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.07.2022 14:27 Відповісти
Так,правильно-ні яких вимог!Рота закрили,лопати в руки та на передову!Ти диви-в них ВИМОГИ!!!Бронежилети їм подавай,нормальні аптечкі,з турнікетами які не рвуться!
Який гламурний боєць,100% за ЗЕ голосував.
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20.07.2022 14:41 Відповісти
Еще до войны кто-то из опытных бойцов (с 14 года воевавший, поначалу без ничего) сказал, что, если в подразделении нет 10% опытных бойцов, а только необстрелянные, то они при обстрелах впадают в панику и ведут себя как стадо(без обид!).
А если есть среди них опытные, хоть 10%, то новички на них равняются (делай как я срабатывает) и никакой паники нет.
Видимо, они не хотели вливаться в опытные части доукомплектованием, а хотели остаться в виде цельных отрядов ТРО, сформированных из мирных-неопытных.
Думаю , в этом проблема.
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20.07.2022 14:46 Відповісти
вся проблема Украины случилась на выборах зеленого президента - все остальное горе - в том числе от тупого выбора бестолкового населения
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20.07.2022 16:40 Відповісти
а до этих выборов, у нас значит все хорошо было ?
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20.07.2022 17:08 Відповісти
А по-поводу броников-касок-формы, оружия----спасибо скажите боневтику и 73% его прислуги---за три года ни форму не шили, ни на броники заказов не было, ни на каски (все на запасах от нехороших попередников жили), ни оружия нового не поставляли и не покупали!
"мы не можем тратить деньги на Армию, нам нужно деньги на дороги"(и воровство)----результат такого идиотского выбора десятки тысяч убитых и разрушенные города...
Вот к чему привели лозунги "хуже не будет" и "а то что, хутин нападет?"...
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20.07.2022 14:53 Відповісти
Родичі три місяці на Донбасі весь час переміщуються при собі тільки рюкзак, ні помитись, ні передягнутись, на сухпай дивитись не можуть (сам пробував гімно рідкісне), воду п'ють звідки попало, сплять де попало, волонтерів не бачили, але не скиглять, а просто воюють.
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20.07.2022 15:58 Відповісти
 
 