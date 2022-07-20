Боєць ЗСУ Кривущенко розкритикував надмірні вимоги деяких підрозділів до волонтерів та закликав воювати, а не "скигліти у відосиках". ВIДЕО

Боєць ЗСУ Андрій Кривущенко Борода звернувся до колег з деяких підрозділів, що висувають надмірні вимоги до волонтерів та під приводом "ми голі й босі" покидають позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

"Рєбята, хватіт скигліти... є відоси з тим, що лишається на ваших позиціях, з яких ви відходите перед тим, як записати чергове звернення... Кожного разу, коли я буду бачити чергове звернення, я буду викладати ці відоси... Хлопці, припиняйте займатися цією херньою. Давайте будемо воювати. Настав той час, коли воювати поряд з такими як ви, стає просто страшно. Страшно, що у черговий раз у нас буде відкритий фланг і звідти у черговий раз до нас можуть зайти п#дари, яких ви просто запустили. Давайте не будемо цього робити. Будемо разом йти до перемоги", - сказав Кривущенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 110-ї окремої запорізької бригади територіальної оборони записали звернення до побратимів по зброї. ВIДЕО