Окупант скаржиться матері на те, що ЗСУ знищує армію РФ поблизу Харкова: "Мы проигрываем. Нас давят". ВIДЕО
Російський окупант поскаржився матері на те, що ЗСУ знищує армію РФ поблизу Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, телефонну розмову загарбника з матір'ю перехопила СБУ. В розмові російський солдат розповідає про втрати, про безуспішність спроб наступу і зазначає, що реальність суттєво відрізняється від інформації кремлівських пропагандистів.
"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем… Нас давят", - каже окупант.
Топ коментарі
+56 wittmann1980
показати весь коментар20.07.2022 12:24
+38 FT FT
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+24 Olga Mansika
показати весь коментар20.07.2022 12:50
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на окуповані території, розказують, приїздили самки орків і просили видати хоч якісь обгорілі рештки, бо інакше фіглі щось отримаєш.
якого художника тут сидиш, мудак
У кожній такій розмові кацапки настільки жорстокі до своїх личинок,що просто ніяка жінка мати такого не зрозуміє.Чи вона не чує ж,що те кацапеня вже повні штанці наложило,чекає,що "мать" скаже-вернись додому синок,тобі не потрібна та війна,я не для того тебе народила.Але де там.
То які діти можуть вирости у русських сук?Вони вирощують упирів вбивць,яких і самі зовсім не *******
бачили як мамка-орчиха розказує що її вилупок саме ягня боже, поїхало воювати аки син божий і здох безнивинним, а потім відкриває дверцю холодильника, а на ній наліпка "2 роки повної гарантії" - українською!... ви думаєте вона не знає що її одуванчик скиздив холодильник тут у нас, можливо кого вбив за нього? та знає, але він же таких "хароший" був... наголошую... не шукайте...навіть не намагайтесь!
а з приводу мамки з холодильником... багото зі знайомих відправлять сина воювати кудись, а потім без питань підуть на почту за б/у холодильником, пральною машинкою і так далі? а над раісі всі підуть і будуть любить свою бубочку з автоматом тим біьше чим важчі бандеролькі з далекої хохляндії
не треба плутати природну любов мати до своєї породлі з цим *********... в цивілізованому світі батьки ох..ють якщо їх син почне з війни присилати чиїсь речі... от це буде нормальна реакція