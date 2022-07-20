Окупант скаржиться матері на те, що ЗСУ знищує армію РФ поблизу Харкова: "Мы проигрываем. Нас давят". ВIДЕО

Російський окупант поскаржився матері на те, що ЗСУ знищує армію РФ поблизу Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, телефонну розмову загарбника з матір'ю перехопила СБУ. В розмові російський солдат розповідає про втрати, про безуспішність спроб наступу і зазначає, що реальність суттєво відрізняється від інформації кремлівських пропагандистів.

"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем… Нас давят", - каже окупант.

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