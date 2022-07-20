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168 годин випробувань: перший тиждень курсу молодого бійця в ССО "Азов". ВIДЕО

У мережі опублікований перший випуск рекрутингового фільму про те, як новобранці долають тяжкий шлях із метою стати частиною великого азовського підрозділу Сил спеціальних операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фільм опублікований на сторінці ССО "Азов" в соцмережах і розповідає про перший тиждень курсу молодого бійця у підрозділі.

"Кожен прибулий повинен довести свою мотивацію, показати вольовий дух та витримку, пройти крізь піт і кров, не зійшовши з дистанції зі словами: "я не зміг" або "вже втомився". Слабким на війні місця немає. І в ССО АЗОВ – тим більше. Наші інструктори – досвідчені й професійні військові, які готові вкладатися в справу та систематично зрощувати нові бойові одиниці. З деякими тренерами ми й познайомимо вас у першому відео. Вони безжальні у своїй жорсткості та не витрачатимуть часу на сльози й вагання. За помилку одного суворо відповідатиме цілий загін, а право на справжнє побратимство матиме лише той, хто не здався", - пишуть азовці у коментарі до фільму.

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Автор: 

підготовка (187) Азов (778) ССО (520)


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Топ коментарі
+14
Все военные в принципе так не могут быть подготовлены, так как это ССО ( 2-4% от всей численности) с Азовским уклоном. А если мы ещё и далее продолжим раздавать повестки всякому мусору на улице, нарушителям, алкашам, недолугим-недоделанным и тем самым разбазаривать народные ресурсы на всякий непотриб, так не сильно будем отличаться от мобиков из Лугандона. Кстати Азов как раз и показал , как народ надо готовить, в отличии от большинства всей старой Нацгвардии, а ведь почти все офицеры там на месте, с зарплатами и пенсиями. Кто же им раньше мешал качественно готовить людей?... И таких проблем ДЕСЯТКИ
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20.07.2022 13:35
+11
А чому замовк клоуняра про обмін решти полонених азовців?
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20.07.2022 13:23
+7
Слабким на війні місця немає.

Так зачем тогда раздавать повестки на пляжах, ночных клубах и кабаках? Патамушта военкомы своих деток отмазали, сами воевать не хотят, а план нужно делать?
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20.07.2022 13:35
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А чому замовк клоуняра про обмін решти полонених азовців?
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20.07.2022 13:23 Відповісти
а нашо йому повертати майбутніх депутатів, з якими зелені ******** на місцях конкурувати не зможуть?
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20.07.2022 13:28 Відповісти
Та ні, мабуть йому не потрібні свідки його найвеличнішого гівнокомандування.
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20.07.2022 13:42 Відповісти
якщо Боневтіка поверне Азов, то зьявиться сила, яка скине його геть.
Марик не має прощення !!!!!!!!!!

.
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20.07.2022 13:48 Відповісти
Так уже нових набирають, що не розумиеш намека?
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20.07.2022 15:43 Відповісти
Напевно таким чином мають бути підготовлені чи не всі військові.
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20.07.2022 13:26 Відповісти
Все военные в принципе так не могут быть подготовлены, так как это ССО ( 2-4% от всей численности) с Азовским уклоном. А если мы ещё и далее продолжим раздавать повестки всякому мусору на улице, нарушителям, алкашам, недолугим-недоделанным и тем самым разбазаривать народные ресурсы на всякий непотриб, так не сильно будем отличаться от мобиков из Лугандона. Кстати Азов как раз и показал , как народ надо готовить, в отличии от большинства всей старой Нацгвардии, а ведь почти все офицеры там на месте, с зарплатами и пенсиями. Кто же им раньше мешал качественно готовить людей?... И таких проблем ДЕСЯТКИ
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20.07.2022 13:35 Відповісти
Слабким на війні місця немає.

Так зачем тогда раздавать повестки на пляжах, ночных клубах и кабаках? Патамушта военкомы своих деток отмазали, сами воевать не хотят, а план нужно делать?
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20.07.2022 13:35 Відповісти
Так, воєнкоми виконують плани по мобілізованим.
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20.07.2022 14:04 Відповісти
Шо это за дичь в начале ролика я токлько что увидел? Это кто так упор лежа принимает с поднятой в гору задницей ? Или это новая метода?
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20.07.2022 13:38 Відповісти
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20.07.2022 13:43 Відповісти
Постоїш півчасика в упорі і не так розчерепашишся.
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20.07.2022 14:04 Відповісти
Это больше на цирк похоже. Копать окоп надо на солнце ( в самую жару), и земля вперемешку с камнями. И чтобы над головой свистело и взрывалось
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20.07.2022 14:19 Відповісти
Они бы еще в песочнице копали. И так лопатой только мозоли можно хорошо натирать, надо уступ втаптывать в землю ногой.
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20.07.2022 14:23 Відповісти
А я думал, что фильм "Солдат Джейн" показывает утрированные события. А таки это правда...
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20.07.2022 14:00 Відповісти
Фільм про відбір до ССО ЗСУ - https://www.youtube.com/watch?v=9IokPz7VWBw&t=593s Гарт сталевих
для порівняння
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20.07.2022 14:07 Відповісти
Кого мотивировало видео вступить в Азов ставим лайк !!!
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20.07.2022 15:45 Відповісти
А ці пацанчики-командири твердояйцеві не в стані вивчити українську ? Бракує інтелекту ?
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20.07.2022 23:23 Відповісти
Навіщо так вимотувати солдат ? Не все вирішує фізична сила. І щось мені заважає повірити в готовність до самопожертви у цих командирів ...
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20.07.2022 23:32 Відповісти
Це не вимотування, це відбір.
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20.07.2022 23:47 Відповісти
 
 