168 годин випробувань: перший тиждень курсу молодого бійця в ССО "Азов". ВIДЕО

У мережі опублікований перший випуск рекрутингового фільму про те, як новобранці долають тяжкий шлях із метою стати частиною великого азовського підрозділу Сил спеціальних операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фільм опублікований на сторінці ССО "Азов" в соцмережах і розповідає про перший тиждень курсу молодого бійця у підрозділі.

"Кожен прибулий повинен довести свою мотивацію, показати вольовий дух та витримку, пройти крізь піт і кров, не зійшовши з дистанції зі словами: "я не зміг" або "вже втомився". Слабким на війні місця немає. І в ССО АЗОВ – тим більше. Наші інструктори – досвідчені й професійні військові, які готові вкладатися в справу та систематично зрощувати нові бойові одиниці. З деякими тренерами ми й познайомимо вас у першому відео. Вони безжальні у своїй жорсткості та не витрачатимуть часу на сльози й вагання. За помилку одного суворо відповідатиме цілий загін, а право на справжнє побратимство матиме лише той, хто не здався", - пишуть азовці у коментарі до фільму.

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