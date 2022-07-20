Бойовий водолаз спецназу ВМФ Росіі взятий у полон у бою під Харковом: "У меня татуировки на удачу". ВIДЕО
Розвідувальна група Головного управління розвідки Міноборони на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в ГУР. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ.
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Топ коментарі
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Про підводний човен було,а от за бойових водолазів - нове!
Так то воно так... Але ж кацапи... не люди
Aleksandr Babiy@Proskurov66
Це гименно протидиверсійні з Відяєво. А бойові плавці, якщо не підводить пам'ять, - 420 ОМРП, поселення Звєросовхоз, містечко Кола. Застосування таких сил, думаю, говорить про нехватку м'яса.
Ольгинская ботва скалилась, когда хотела доказать, шо орданских войск неь на дамбасе -"Бурятские конные водолазы". И вот же они...
А вообще жирный трофей!
"вєзунєц" довбаний.
це чмо з Запоріжжя ? воно українець ? черговий манкурт?
особисто путін пістолет до його голови приставив і наказав воювати проти
України
Тобі дійсно повезло. На жаль. А мало б статися так, як із твоїми братами-окупантами під Гостомелем: