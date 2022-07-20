УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11605 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
31 035 61

Бойовий водолаз спецназу ВМФ Росіі взятий у полон у бою під Харковом: "У меня татуировки на удачу". ВIДЕО

Розвідувальна група Головного управління розвідки Міноборони на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в ГУР.  В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сумські тероборонівці розповіли про взяття в полон російських військових, які 27 лютого змогли увірватися в місто на двох бронетранспортерах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) полонені (2267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Азовців поранених електрострумом били в полоні, а це падло лежить на біленьких простинках, лікується..
показати весь коментар
20.07.2022 14:43
+29
Краще б він здох, займує місце нашого пораненого Воїна.
показати весь коментар
20.07.2022 14:43
+24
Щоб лікуватися безкоштовно в Україні потрібно бути московитським загарбником. Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
20.07.2022 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так і пощастило - живий залишився.
показати весь коментар
20.07.2022 14:41 Відповісти
Треба ще пірсінг голови на удачу зробити.
показати весь коментар
20.07.2022 14:44 Відповісти
взяти інтерв.ю, дістати важливі дані, а потім влаштувати такі пекельні умови, що на обмін віддавати вже овоща, який не тільки забуде, де Україна, а як його звали, куди срати та сцяти ходити. Якщо ми будемо сюсюкать з катами, то рашка своєю підлістю, жорстокість, брехнею знову нас переможе, як то вже було в історії україно-рос стосунків.
показати весь коментар
20.07.2022 14:59 Відповісти
загарбник має здохнути!
показати весь коментар
20.07.2022 23:42 Відповісти
***** его шваброй ******
показати весь коментар
21.07.2022 22:13 Відповісти
Бойовий плавець у степах України!
Про підводний човен було,а от за бойових водолазів - нове!
показати весь коментар
20.07.2022 14:42 Відповісти
Бойовий підарас ?
показати весь коментар
20.07.2022 18:50 Відповісти
а шо такоє..?

показати весь коментар
20.07.2022 19:01 Відповісти
і за чиї кошти бенкет??? за наш рахунок лікуємо??? там преЗедент підписав зміни до закону і у нас тепер будь яка медицина платна...згідно прайсів, затверджених кожним лікувальним закладом окремо..та краще на органи розбирайте..
показати весь коментар
20.07.2022 14:43 Відповісти
Щоб лікуватися безкоштовно в Україні потрібно бути московитським загарбником. Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
20.07.2022 14:56 Відповісти
якщо зіставити обидві новини - то саме так і виходить...
показати весь коментар
20.07.2022 15:04 Відповісти
Краще б він здох, займує місце нашого пораненого Воїна.
показати весь коментар
20.07.2022 14:43 Відповісти
Татуха врятувала.
показати весь коментар
20.07.2022 15:39 Відповісти
Азовців поранених електрострумом били в полоні, а це падло лежить на біленьких простинках, лікується..
показати весь коментар
20.07.2022 14:43 Відповісти
Так то воно так... Але ж ми не кацапи...
показати весь коментар
20.07.2022 14:55 Відповісти
Так-то воно так, але недарма ж кажуть не мітать бісер перед свинями. Орки все одно не здатні оцінити людяність та емпатію, бо не мають таких якостей, а українці не розуміють, на хіба ми переводимо наші ресурси на гнид що прийшли нас вбивати, в той час як наші пенсіонери дуже часто не мають можливості навіть банально собі таблетки купити.
показати весь коментар
20.07.2022 14:59 Відповісти
пенсіонери??? та скоро всі в аптеку будемо на екскурсії ходити...
показати весь коментар
20.07.2022 15:08 Відповісти
Станіслав, все вірно. Але ми в такій позі зараз, що будь-яке тілесне ушкодження полонених призведе до "буйства тельца в аргазмических припадках" сотень евро політиків з криками "ага....наканец та, я же гаварил что этай ихней Украине нацизм....я гаварил....ну наканец та ани себя праявили..пастанавляю.....не давать им оружия....пущай Х...ло победит...а я х....ловские деньги палучу и атдыхать паеду на Карибы!"
показати весь коментар
20.07.2022 16:47 Відповісти
Максим, все дуже просто. Не треба про це розповідати, от і все. Тихенько втопили у вигрібній ямі, та й по тому.
показати весь коментар
20.07.2022 17:48 Відповісти


Так то воно так... Але ж кацапи... не люди
показати весь коментар
20.07.2022 15:07 Відповісти
З кацапами треба поводити себе як кацапи, вішать, вбивать, різать, ті підори не розуміють ні добра ні співчуття, з вовками жити по вовчи вити
показати весь коментар
20.07.2022 15:12 Відповісти
+++ Тут даже не око за око, посієш вітер - пожнеш бурю.
показати весь коментар
20.07.2022 17:59 Відповісти
Ластоногих ще не було, до колекції піде...
показати весь коментар
20.07.2022 14:44 Відповісти
Шо делал водолаз в степях Украины - плыл на Каховку, а вышел у Купянск?
показати весь коментар
20.07.2022 14:46 Відповісти
так це вам не то место(не Крим) , тут можуть і вбити !
показати весь коментар
20.07.2022 14:47 Відповісти
зато тєпло - нє то шо у Відяєво

Aleksandr Babiy@Proskurov66

Це гименно протидиверсійні з Відяєво. А бойові плавці, якщо не підводить пам'ять, - 420 ОМРП, поселення Звєросовхоз, містечко Кола. Застосування таких сил, думаю, говорить про нехватку м'яса.
показати весь коментар
20.07.2022 19:06 Відповісти
Як не смішно але тату схоже спрацювали, а якщо серйозно, то якого чорта його лікують?! Хай сидить як наші поранені в полоні у свинорусів.
показати весь коментар
20.07.2022 14:47 Відповісти
я все ж таки, голосую за конструктор)) будемо за рахунок цапів бюджет наповнювати...тільки б ще квартал з бюджету вивести..
показати весь коментар
20.07.2022 15:11 Відповісти
боевой-*******...
показати весь коментар
20.07.2022 14:48 Відповісти
Если есть татуировка, значит рашист - на кол!
показати весь коментар
20.07.2022 14:50 Відповісти
Татуювання йому на лобі у вигляді мішені, так на щастя
показати весь коментар
20.07.2022 14:51 Відповісти
Краще ту штуку що означає їхнього фюрера. В натуральний розмір...
показати весь коментар
20.07.2022 14:56 Відповісти
Взятие в плен этого оформившегося в сознании орка глупая ошибка-вылечите ,обменяете и он снова станет в строй убивать вас же..
показати весь коментар
20.07.2022 14:53 Відповісти
руку тому підарасу кацапському по саме пличе відрубати так само як ті підараси нашим хлопцям руки рубали за татухи
показати весь коментар
20.07.2022 14:54 Відповісти
Это один из *****ов который мой Харьков обстреливает, какого *** он живой и под трубками лежит рассуждает, сегодня ночью мой район салтовку обстреляли, люди погибли, эта **** лежит и рассуждает про татухи, вы что там ***** совсем ****** ******, возьмите ******, повесьте на столбе на въезде со стороны кулиничей в Харьков, пусть пугалом ***** работает что б не повадно было, наша петушиная доброта нас и доведёт что мы проиграем, на жестокость надо отвечать только жестокостью, русня ****** кроме страха и жестокости ни*** не понимают, лечат они его ***** гандоны
показати весь коментар
20.07.2022 14:55 Відповісти
"Полонений на Слобожаншині рашнявий водолаз" звучить як сюр, але він ще з Запоріжжя, таки треш.
показати весь коментар
20.07.2022 14:57 Відповісти
Сергей Дорожный@angelys667

Ольгинская ботва скалилась, когда хотела доказать, шо орданских войск неь на дамбасе -"Бурятские конные водолазы". И вот же они...

показати весь коментар
20.07.2022 19:08 Відповісти
Не деревня, а село! йолуп! деревни это у вас в ****--х!
А вообще жирный трофей!
показати весь коментар
20.07.2022 15:00 Відповісти
всі його скиглення - нас обманювали, ми не знали - це дурня, яка починає лізти з них як піна зі скаженого пса як тільки вони потрапляють до полону, а раніше висновки зробити і покинути цю "ненужную нікому войну" йому часу не вистачало. Вони ж спілкуються між собою і все давно знають, він як командир мав своїх солдат розпустити, щоб йшли по домах, якщо він і правда так кається. А він змушував їх до війни, ось вони його і кинули. Най тішиться що не пристрелили свої ж.
"вєзунєц" довбаний.
показати весь коментар
20.07.2022 15:09 Відповісти
я б ватнику вставил бы дилдо только за то что он пыне проткнет калоприемнмк выкидухой-вот мой стих)
показати весь коментар
20.07.2022 15:15 Відповісти
Подводная лодка в степях Украины погибла в неравном воздушном бою (с)
показати весь коментар
20.07.2022 15:18 Відповісти
это случайно не тот водолаз, с которым не одна парашная бабка себе шарикова подгуляла?
показати весь коментар
20.07.2022 15:19 Відповісти
Срежьте ножом ему его партаки, и заставьте сожрать перед смертью!
показати весь коментар
20.07.2022 15:23 Відповісти
Десь на теренах Айдахо йому б давно зняли скальп
показати весь коментар
20.07.2022 16:07 Відповісти


це чмо з Запоріжжя ? воно українець ? черговий манкурт?
показати весь коментар
20.07.2022 16:25 Відповісти
Тебя бы одна татуировка могла бы спасти: Путин - *****!
показати весь коментар
20.07.2022 16:51 Відповісти
Бабла решил срубить с корешем.
показати весь коментар
20.07.2022 17:12 Відповісти
боевой водолаз в степях Украины - это круто! видать, совсем плохи дела на свинопасщине с кадрами...
показати весь коментар
20.07.2022 17:19 Відповісти
Чмо хєрувімчиком прикинувся, не хотів воювати, його змусили воювати,
особисто путін пістолет до його голови приставив і наказав воювати проти
України
показати весь коментар
20.07.2022 17:22 Відповісти
Давайте відріжемо йому ногу.
показати весь коментар
20.07.2022 18:32 Відповісти
Як я зрозумів з його бекання їх двоє з водолазного підерозділу . Значить доброволець , хотів біндер поганяти от і має . І ще , татушку влупить йому на удачу можна
показати весь коментар
20.07.2022 19:05 Відповісти
**** ,здохни!!!!!!
показати весь коментар
20.07.2022 19:33 Відповісти
надо было сидеть дома
показати весь коментар
20.07.2022 19:45 Відповісти
кончать нада ******
показати весь коментар
20.07.2022 21:40 Відповісти
Рашисты, скажите спасибо, что командование ВСУ соблюдает общемировные нормы обращения с военнопленными. Потому что этих спецоператоров (а не военнопленных) могли бы просто отдать в руки родных тех женщин и детей, которых вы, твари, убили.
показати весь коментар
20.07.2022 23:20 Відповісти
Україна цього покидька лікує. а з наших полонених орки знущаються як хочуть. І хто після цього фашисти?
показати весь коментар
20.07.2022 23:27 Відповісти
ну так погрузите его на 2 метра в землю...
показати весь коментар
21.07.2022 08:07 Відповісти
Бойовий водолаз з паРаші: "У меня татуировки на удачу."

Тобі дійсно повезло. На жаль. А мало б статися так, як із твоїми братами-окупантами під Гостомелем:

показати весь коментар
21.07.2022 11:10 Відповісти
Судити і обміняти на Редіса
показати весь коментар
22.07.2022 09:31 Відповісти
 
 