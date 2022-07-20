Бойовий водолаз спецназу ВМФ Росіі взятий у полон у бою під Харковом: "У меня татуировки на удачу". ВIДЕО

Розвідувальна група Головного управління розвідки Міноборони на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в ГУР. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ.

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