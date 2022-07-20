Російський окупант вражений точністю влучань ЗСУ із системи HIMARS по мосту в Херсоні: "Ровно бьют, прямо возле перекрытия. Яма – с КамАЗ!". ВIДЕО
19 липня було здійснено обстріл Антонівського мосту в Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ у своєму телеграм-каналі.
"Ще одне відео з Антонівського мосту. Дякуємо хлопцям зі ЗСУ!" - зазначається в описі.
Нагадаємо, 19 липня херсонські ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибух у районі Антонівського мосту. Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з'єднує Херсон з рештою області.
Топ коментарі
+40 Артем Шаборонко
показати весь коментар20.07.2022 15:38
+30 Яр Холодний
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+25 Yuri Gromov
показати весь коментар20.07.2022 15:40
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В америці їх всього 100, але навіщо їм зараз вони, америка зараз не веде ніякої війни.
Покористуємось і віддамо!
Нам потрібно зараз започаткувати таку практику, щоб брати зброю в аренду. в усього світу.
Якщо припустти, що міст заміновано, то такі пристрілки можуть і задетонувати основний заряд під якоюсь із опор. Тоді вже було б по мості. Рашисти це розуміють, тому велика вірогідність, що міст після початку обстрілів розмінували.