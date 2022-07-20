Російський окупант вражений точністю влучань ЗСУ із системи HIMARS по мосту в Херсоні: "Ровно бьют, прямо возле перекрытия. Яма – с КамАЗ!". ВIДЕО

19 липня було здійснено обстріл Антонівського мосту в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ у своєму телеграм-каналі.

"Ще одне відео з Антонівського мосту. Дякуємо хлопцям зі ЗСУ!" - зазначається в описі.

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Нагадаємо, 19 липня херсонські ЗМІ та телеграм-канали повідомили про вибух у районі Антонівського мосту. Антонівський міст – це головний міст через річку Дніпро, що з'єднує Херсон з рештою області.