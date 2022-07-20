Окупант скаржиться на бойові втрати: "Мы сюда ехали нас было 670, сейчас уже 130", - перехоплення ГУР. АУДIО
У новому перехопленні ГУР російський окупант розповідає про нове "поповнення" у військах та невиплату обіцяних підвищених зарплат.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Двоє рашистів обговорюють ситуацію в підрозділі. Один скаржиться, що замість обіцяних 300 тисяч рублів, реально платять 150.
Також розповідає про нове "поповнення": "Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147, ну вже мабуть десь 130".
Топ коментарі
+16 Dombass
показати весь коментар20.07.2022 17:39
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.07.2022 17:29
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.07.2022 17:27
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Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду.
У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім'єю, дівчиною та коханкою.
Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі.
https://t.me/kraken_kha/62
Ссылка на любовницу
__________________
Вже **** закрила аккаунт...
Вот номер этой шлюхо-любовницы
***,самый прикол будет,когда до ее мужа дойдет эта новость)))Сначала ей **** набьет,потом этого любовника обменяют и он вернётся,а там его ждёт злой рогатый лось
Вітаю Матінко Україно...
Є безпечніші для наших та звичніші для них способи... спілкування. Наприклад, пляшкування і швабрування.
то йди на х , якого хера тут жалітися