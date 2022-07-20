Окупант скаржиться на бойові втрати: "Мы сюда ехали нас было 670, сейчас уже 130", - перехоплення ГУР. АУДIО

У новому перехопленні ГУР російський окупант розповідає про нове "поповнення" у військах та невиплату обіцяних підвищених зарплат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Двоє рашистів обговорюють ситуацію в підрозділі. Один скаржиться, що замість обіцяних 300 тисяч рублів, реально платять 150.

Також розповідає про нове "поповнення": "Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147, ну вже мабуть десь 130".

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