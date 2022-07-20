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Окупант скаржиться на бойові втрати: "Мы сюда ехали нас было 670, сейчас уже 130", - перехоплення ГУР. АУДIО

гур

У новому перехопленні ГУР російський окупант розповідає про нове "поповнення" у військах та невиплату обіцяних підвищених зарплат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Двоє рашистів обговорюють ситуацію в підрозділі. Один скаржиться, що замість обіцяних 300 тисяч рублів, реально платять 150.

Також розповідає про нове "поповнення": "Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147, ну вже мабуть десь 130".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина розповідає окупанту про вбитого офіцерами російського солдата: "Пид#расы #баные думают война нах#й все спишет", - перехоплення ГУР. АУДIО

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армія рф (17516) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
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20.07.2022 17:39
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20.07.2022 17:29
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20.07.2022 17:27
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https://www.youtube.com/watch?v=sNFQmsylLGg Українські артисти присвятили HIMARS пісню в стилі електро- етніки
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20.07.2022 17:26 Відповісти
В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ «KRAKEN» був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ.

Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду.

У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім'єю, дівчиною та коханкою.

Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі.
https://t.me/kraken_kha/62
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20.07.2022 17:27 Відповісти
https://www.instagram.com/vika_pro_bk/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Ссылка на любовницу
__________________
Вже **** закрила аккаунт...
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20.07.2022 17:29 Відповісти
любовница замужем
Вот номер этой шлюхо-любовницы
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20.07.2022 17:31 Відповісти
Сбрасывает шлюшка мокшанская.
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20.07.2022 17:34 Відповісти
можно написать шлюшке в тг @vika_pro_bk
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20.07.2022 17:35 Відповісти
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20.07.2022 17:39 Відповісти
Нормально так пытался ***********,что он инженер,а оказался спец.меня улыбнуло,как сначала девушку показали,потом сразу любовницу.По фамилии этот ***** этнический наш((((
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20.07.2022 17:30 Відповісти
Что любовница, что девушка уже закрыли аккаунты. Жаль.
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20.07.2022 17:32 Відповісти
Почему-то со мной отказалась общаться((((Что-то случилось,наверное

***,самый прикол будет,когда до ее мужа дойдет эта новость)))Сначала ей **** набьет,потом этого любовника обменяют и он вернётся,а там его ждёт злой рогатый лось
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20.07.2022 18:15 Відповісти
Уже дошла.
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20.07.2022 18:17 Відповісти
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20.07.2022 17:27 Відповісти
ого(, ще 130 треба набити
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20.07.2022 17:28 Відповісти
Что то многовато вас осталось поганить свет Божий. Ну, ВСУ это исправят.
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20.07.2022 17:28 Відповісти
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20.07.2022 17:29 Відповісти
Кранты - хантам!
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20.07.2022 17:41 Відповісти
каждому ханту - по кранту.
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20.07.2022 23:41 Відповісти
Совсем как в песне: их в живых осталось только семеро...
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20.07.2022 17:44 Відповісти
Кацапські смердючі свині дохнуть в Україні як мухи...
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20.07.2022 17:30 Відповісти
демілітаризація кацапні іде за планом
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20.07.2022 17:30 Відповісти
130 - це дох...я ще. Ще демілітарізація потрібна.
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20.07.2022 17:33 Відповісти
ГРЕБУТ ДАЖЕ ТЕХ, КОГО Е@УТ!
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20.07.2022 17:38 Відповісти
Ясне діло...путлєр капут та буряти наші сдохли....
Вітаю Матінко Україно...
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20.07.2022 17:39 Відповісти
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20.07.2022 17:39 Відповісти
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20.07.2022 23:42 Відповісти
не треба з ними говорить. Просто по писку з носаря
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20.07.2022 17:40 Відповісти
Можна і ногу підвернути.
Є безпечніші для наших та звичніші для них способи... спілкування. Наприклад, пляшкування і швабрування.
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20.07.2022 18:29 Відповісти
Нічого, вам ті дві бухі кухарки ще понароджують.
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20.07.2022 17:43 Відповісти
І знову "перехоплення"? Це ми навчилися при Володі, клепати відоси і "плівки".
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20.07.2022 18:00 Відповісти
Нельзя дать русским уйти, они должны все сдохнуть!!!
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20.07.2022 18:00 Відповісти
Tod den kleinen russischen Schweine.
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20.07.2022 18:10 Відповісти
жаліються і дохнуть, а все рівно сидять мудаки,
то йди на х , якого хера тут жалітися
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21.07.2022 00:37 Відповісти
 
 