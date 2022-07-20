Боєць 92-ї ОМБр на Харківщині знищив російський танк з ПТРК Javelin. ВIДЕО
У Харківській області боєць 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ впритул знищив російський танк з ПТРК Javelin.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.07.2022 21:38
+17 Maksim Perepelitca
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+15 Чайка Київ
показати весь коментар20.07.2022 21:39
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З бурятіни
Героям слава!!!
👍👍👍
Попередження для слабонервових, український воїн жодним чином не постраждав!
Також українці завжди задавали питання в "влади" -
"чому конституція не працює?"
...та багато інших похідних питань.
Это ж какой удар по психике.... УВИДЕТЬ КАК ОБГОРЕЛЫЕ ОШМЕТКИ СОТОВАРИЩА ПОНЕБУ ЛЕТАЮТ?
И вообще....Нлав, Джавелин очень жестокое оружие...
После попадания простым РПГ, танк просто подбит...экипаж может покинуть танк, и отползти в ров, в лес... После попадания из Джавелин шансы выжить небольшие...особенно когда детонирует БК...
Как збсь, что у русских такого оружия нету....
Просто з БК більш ефектніше виходить, як тут на відео......коли башта в один бік, а обгорілі фрагменти танкіста - в інший...