УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10948 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 934 31

Боєць 92-ї ОМБр на Харківщині знищив російський танк з ПТРК Javelin. ВIДЕО

У Харківській області боєць 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ впритул знищив російський танк з ПТРК Javelin.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Красіво горить!", - бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищують окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) Харківщина (6054) 92 окрема штурмова бригада (252) Javelin (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Це черговий українській супергерой-респект...
показати весь коментар
20.07.2022 21:38
+17
.
показати весь коментар
20.07.2022 21:46
+15
Герою слава !!!
показати весь коментар
20.07.2022 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це черговий українській супергерой-респект...
показати весь коментар
20.07.2022 21:38 Відповісти
какое прекрасное блюдо : жаренный кацап
показати весь коментар
20.07.2022 21:56 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 22:29 Відповісти
суперові рашо-шкварочки
показати весь коментар
20.07.2022 21:38 Відповісти
стейк з бараніни well done!
показати весь коментар
20.07.2022 21:38 Відповісти
Нє, не з баранини
З бурятіни
показати весь коментар
20.07.2022 21:52 Відповісти
Krasota,tam ecio odin zadi tank,kak to peredumal jexat
показати весь коментар
20.07.2022 21:38 Відповісти
Герою слава !!!
показати весь коментар
20.07.2022 21:39 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
20.07.2022 21:44 Відповісти
остались от козлика рожки да ножки 💥💥💥🦴🦴🦴
👍👍👍
показати весь коментар
20.07.2022 21:45 Відповісти
.
показати весь коментар
20.07.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 21:49 Відповісти
Фаєр-шоу від ЗСУ) .
Попередження для слабонервових, український воїн жодним чином не постраждав!
показати весь коментар
20.07.2022 22:01 Відповісти
Если б в войска приходили люди,уже прошедшие тпервичную военную подготовку в центрах местных терроборон,то качество обороны Украины уже позволило бы сменить фронтовую картину.Но ВРАГИ из руководства МВС м местн. формирований ВСУ не даюжт возможности полноценной военной подготовки.Стрельбы невозможны по причине приказа об ограничении распространения нарезного оружия,а столо быть патронов.Население не может научиться даже стрелять.Вот бы этих ВРАГОВ из МВС и местн. ВСУ отправить на передовую с пистолетами и заставимть их там выполнять этим "почти разрешённым уже" оружием боевые задачи.Херсонские партизаны наглядно показывают,что бывает,когда плюют на запрет выдачи оружия и вовремя раздают его населению.НУЖНА КАДРОВАЯ ЧИСТКА РУКОВОДСТВПА МВС и тех местных военкомов,что не дают возможности местным добровольцам овладевать как огнестрельным,так и лёгкими переносными гранатомётами.Для этих чиновников важнее "пресечь,абы что-то не случилось",чем думать о повальной подготовке граждан к обороне державы.,чтобы фронт БЫСТРО получал специалистов,подобных упомянутому герою и тому гвардейцу,что "Стингерами" сбил 6 самолётов противника
показати весь коментар
20.07.2022 22:02 Відповісти
Так, паразити Бени Ахметова та інших холопам не видадуть зброю у вільне користування, так як це буде мати серйозні наслідки для їх крадівництва в майбутньому.

Також українці завжди задавали питання в "влади" -
"чому конституція не працює?"
 ...та багато інших похідних питань.
показати весь коментар
20.07.2022 22:32 Відповісти
не стингерами,а Иглой
показати весь коментар
20.07.2022 22:36 Відповісти
касаби тікайте за урал доки ще є кому. Вас діти скоро будуть з новітньої зброї Єпашити сидячи в умовному Закарпатті як в Counter-Strike
показати весь коментар
20.07.2022 22:03 Відповісти
Хлопцю респект!
показати весь коментар
20.07.2022 22:09 Відповісти
танк уничтожен, да и его єкипаж мог пострадать
показати весь коментар
20.07.2022 22:15 Відповісти
яка витримка,це просто топ
показати весь коментар
20.07.2022 22:18 Відповісти
а що це праворуч відлетіло? Рука-нога чи ціла обсмажена тушка кацапа ?
показати весь коментар
20.07.2022 22:24 Відповісти
рога
показати весь коментар
20.07.2022 22:36 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.07.2022 22:33 Відповісти
Видели как задний танк начал драпать? На гражданке, задний танкист тоже не жилец... либо сопьется либо в дурку отправят....
Это ж какой удар по психике.... УВИДЕТЬ КАК ОБГОРЕЛЫЕ ОШМЕТКИ СОТОВАРИЩА ПОНЕБУ ЛЕТАЮТ?

И вообще....Нлав, Джавелин очень жестокое оружие...
После попадания простым РПГ, танк просто подбит...экипаж может покинуть танк, и отползти в ров, в лес... После попадания из Джавелин шансы выжить небольшие...особенно когда детонирует БК...
Как збсь, что у русских такого оружия нету....
показати весь коментар
20.07.2022 22:37 Відповісти
навіть при влучанні джавеліна не завжди детонуює бк, але якщо детонує, то зрозуміло, що все у танчику писець як і після інших ПТРК
показати весь коментар
20.07.2022 23:34 Відповісти
РПГешка б'є в бік...де броня значна...Тому інколи потрібно пару раз вразити, щоб зупинити танк... Джавелін б'є по башті зверху, де броня незначна... Тому виходить навіть із першого разу....А струмінь плазми випалює все всередині танка.... Тому там і без детонації БК, екіпажу настає капець....
Просто з БК більш ефектніше виходить, як тут на відео......коли башта в один бік, а обгорілі фрагменти танкіста - в інший...
показати весь коментар
21.07.2022 00:13 Відповісти
Ви теж включаєте на повтор декілька разів?
показати весь коментар
20.07.2022 23:11 Відповісти
А дороги для танків то які!
показати весь коментар
20.07.2022 23:52 Відповісти
Второй танчик думает: ну нахрен.... Разнесло на атомы красиво!
показати весь коментар
21.07.2022 09:18 Відповісти
 
 