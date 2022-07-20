Боєць 92-ї ОМБр на Харківщині знищив російський танк з ПТРК Javelin. ВIДЕО

У Харківській області боєць 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ впритул знищив російський танк з ПТРК Javelin.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

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