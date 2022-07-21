Одесита затримали за заклики бомбити його місто, як Вінницю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловік надсилав у російські чати повідомлення з проханням вдарити ракетами по Одесі, як по Вінниці.
Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці встановили, що шанувальник "русского міра" неодноразово надсилав в чати рф меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до тих, від яких здригнулась Вінниця", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали у нього вдома. При обшуку вилучили комп’ютера та мобільний телефон.
Поліція веде розслідування за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Покарання за цією статтею - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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На лоботомію!
тобто попросив бомбу прямо собі в дом з надписом "Я ВАС ПОЧУВ. ВАШ ПУТІН"?
а з іншого боку коли бабка волає у Харкові - "ой давайте без биндер, ми тут Пушкіна любим"
або той чорт, що зараз працює нібито мером Харкова - організую девятомайськи шабаши на Меморіалі - невже вони роблять щось інше?
Путін - просто пасивно рефрексує на те що вони ******* Пушкіна, святкують девятомай, та іноді просять його вдарити бомбами по ним самим
Його місто - біля параші!
а если он напр. как я ниже написал - то чем ты готов заплатить за то шо "поставил" невиновного? Тоже также? А почему нет?
Знаешь, каждая мразь нквд-шная, много тысяч невиновных тоже "ставила", искренне веря шо "такнадо" и "оноченьзлой"
Призывы? Под вашим имям я напишу что Аллах например - слабак - и все, я задокументовал? То есть - Вы.
Кстати хз как его поймали, может реально под своим именем писал, либо как я написал выше - кто-то.
Просто сколько можно? не счесть случаев когда под радостные вопли "народа" казнили/садили/сжигали невиновных. Кстати, а вы хотел бы посмотреть как в средневековье варвары, ой, христиане..... "ведьм" сжигали? Зная(Вы) что обвинения тупо донос из-за имущества?
Ахаха, а еще запретят играть в прятки? главное чтоб ненадолго.
2) Кстати, как версия - кричал шоб атаковали чтобы сойти за своего, а на самом деле он агент Гурмо. Не, ну вот Шевченко-бацькосос агент, а этот шо, хуже?
Бачили, що в квартирі? Це звичайне прокацаплене бидло, яке і живе як кацап. Нехай в магадані здійсняться всі його кацапсячі мрії...
Ви тільки подивіться на його шорти "Незнайка на лунє" і все стане зрозуміло. Його лікувати потрібно, а ви його в тюрячку.
почнемо з так званих "нацистів" держави, яких очолює Білецький - "білий вошдь" (з жидовськой кровью), який підтримал програму ЗЕ - "майданутьіе будут умирать, пропадать, ємигрировать" и для якого головний ворог - Порошенко
й закінчимо простим питанням.
от у нас "богоізбраних" живе, як всюди по світу - 0,6% населення, ровно стільки, скільки їх живе наприклад у Болгарії
й так само як в Україні, вони в Болгарії ідуть на вибори своїми партіями - й збирають ровно 0,6% голосів, тобто ЗЕРО мандатів у Парламент Болгарії, так само доречі як у Парламенти будь якої країни Європи, крім Німетчини, ну ще можливо Франції, тобто там "маленького богоізбраного народца" не зеро, а біля 1 відсотка у єліті
як так виходе що у нас люди їх вибрали мерами усіх міст України, включно самих великих - Київ, Одеса, Днепр, Харків - ?
вся Адміністрація Президента, включно самого президента - той самий маленький богоізбраний народець?
більшість депутатів всіх рівнів, включно Верховну Раду?
тобто їх обрізають малюками зі словами - "ти будешь керувати скотобидлом цієї країни" - так виходе?
вони ж не самі стали єлітою, майже кожний з них пройшов вибори перед тім як піднятися на самісіньку верхівку соціальної піраміди
тобто тут НЕ "імпотенція держави" - просто люди хворі на всю голову, кожному потрібно в день по півлітра галоперідолу в день колоти, доки вони не зрозуміють різницю між Ізраілем та Україною
До речі, як там цей ваш любітель рускава міра на захоплених територіях та поклонник *****?
а ми - ще г1рш1 н1ж жиди,
ми продали козацьку славу,
жиди в ярмо нас запряглли...
Т.Г.Шевченко.
Ну що за стаття?! дописали б ще "з обов'язковим відбиттям нирок" хоча б.
Во Франции, по средним оценкам, было казнено более 10 тысяч коллаборационистов, некоторые - после судебного разбирательства, остальные - во внесудебном порядке.
Відбувся такий діалог:
- Філіжанку кави, будь-ласка (спеціально з галицьким акцентом).
- Чіво? (з виряченими очима).
- Чіво-чіво... Кохвє давай!!!
- А-а-а... Ну, так би і сказал.
Дайте їм цю паскуду на 5 хвилин і відверніться...