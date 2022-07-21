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Одесита затримали за заклики бомбити його місто, як Вінницю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік надсилав у російські чати повідомлення з проханням вдарити ракетами по Одесі, як по Вінниці.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці встановили, що шанувальник "русского міра" неодноразово надсилав в чати рф меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до тих, від яких здригнулась Вінниця", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у нього вдома. При обшуку вилучили комп’ютера та мобільний телефон.

Поліція веде розслідування за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Покарання за цією статтею - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Також читайте: Викрито колаборанта, який сприяв перевезенню російської бронетехніки з Криму до Херсонщини, - СБУ

Одесита затримали за заклики бомбити його місто, як Вінницю 01
Одесита затримали за заклики бомбити його місто, як Вінницю 02
Одесита затримали за заклики бомбити його місто, як Вінницю 03

Автор: 

Одеса (5476) Нацполіція (15207) колабораціонізм (1161)


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Топ коментарі
+48
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21.07.2022 07:58
+22
втопити підабаса
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21.07.2022 07:58
+22
Їм насрати на других, це ж руській мір.
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21.07.2022 08:03
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21.07.2022 07:58 Відповісти
Слідство має довести, що після його закликів, по часі, обстрілювали місто.
Тоді може і посадять.
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21.07.2022 08:02 Відповісти
Мемуари М.Безумної "Шлях до Перемоги: на найгарячіших напрямках"...
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21.07.2022 08:30 Відповісти
Пусть вслух читает 100 раз "Овод" на украинском языке....
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21.07.2022 08:44 Відповісти
під обстрілами на передовій.
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21.07.2022 10:11 Відповісти
і без окопа.
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21.07.2022 11:54 Відповісти
состояние обшарпаного жилища подтверждает принадлежность индивидуума к "русскому миру" - жить в дерьме и в мозгах дерьмо
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21.07.2022 09:14 Відповісти
втопити підабаса
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21.07.2022 07:58 Відповісти
Навіщо? У Афгані одного "жартівника" покарали по-іншому : Вночі зв"язали і мішок на голову натягли Опустили в яму Там одну руку до шиї прив"язали (щоб нічого зробить не зміг) А в другу запхнули РГД-5 Руку з гранатою запхнули в ширіньку і гудзик застебнули А потім чеку висмикнули На ранок (коли витягували) він сивий був А щоб розтиснуть руку, якою він гранату тримав, лікарям треба було кілька уколів зробить - так судомою звело У госпіталі встановили - він ще й "кукухою поїхав"!
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21.07.2022 10:02 Відповісти
У нас ванька за п'ять рублів яйця в дірку залізної бочки засунув. Ось тільки яйя падають в дзюрку по одному, а витягнути їх уже проблематично. Так і сидів на бочці літом з грошима в руці, поки не вирізали.
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21.07.2022 12:40 Відповісти
Колабка за грати, туда де йому влаштують руській мір.
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21.07.2022 07:59 Відповісти
не пойму, что у этих бобиков в башке...100 кацапских доллларов за наводки и коллаборационизм стоят сотни мертвых людей и тюряги?
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21.07.2022 08:01 Відповісти
Їм насрати на других, це ж руській мір.
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21.07.2022 08:03 Відповісти
Нет для русского большей мотивации, чем ненависть к украинцу. Во времена СССР и "дружбы народов" у русских эта ненависть тлела глубоко в их душах и вырывалась наружу в виде насмешек , анекдотов и в изображении украинцев в туповатых типажах в фильмах, а в настоящие годы эта всепоражающая ненависть кацапов переросла в открытую русско-украинскую войну. Ради этой ненависти кацатеряет рассуудок и готов принести в жертву собственный город, в котором жизнь прижил, дом и даже семью. Подтверждением моих мыслей есть то, что почти все население россии поддеражло эту "спецоперацию" по уничтожению украинцев.
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21.07.2022 10:58 Відповісти
Обов'язково провести затриманому психіатричну експертизу і при виявленні в його голові такого ж дурману, як і у рашистських чатах й меседжах, скерувати на лікування.
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21.07.2022 08:03 Відповісти
скерувати на лікування.
********
На лоботомію!
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21.07.2022 09:16 Відповісти
Доки цього неробитиметься,ради небуде
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21.07.2022 13:10 Відповісти
Чергова кінчена ублюдіна...
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21.07.2022 08:03 Відповісти
А чого з ним говорять москальською????
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21.07.2022 08:04 Відповісти
анальні кульки знайшли?
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21.07.2022 08:07 Відповісти
замість кульок вставили анальні пробки
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21.07.2022 08:09 Відповісти
Україну спасе тільки ЛОБОТОМІЯ руських мірян і попів і різних других пдрсів
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21.07.2022 08:08 Відповісти
поки таких гієн не будуть бити в поліціï/сбу - діла не буде
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21.07.2022 08:13 Відповісти
Примусове лікування у психлікарні, за гб-шними стандартами.
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21.07.2022 08:21 Відповісти
от так новина!
тобто попросив бомбу прямо собі в дом з надписом "Я ВАС ПОЧУВ. ВАШ ПУТІН"?

а з іншого боку коли бабка волає у Харкові - "ой давайте без биндер, ми тут Пушкіна любим"
або той чорт, що зараз працює нібито мером Харкова - організую девятомайськи шабаши на Меморіалі - невже вони роблять щось інше?

Путін - просто пасивно рефрексує на те що вони ******* Пушкіна, святкують девятомай, та іноді просять його вдарити бомбами по ним самим
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21.07.2022 08:22 Відповісти
Одеса - це не його місто!
Його місто - біля параші!
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21.07.2022 08:22 Відповісти
Не біля, а на.
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21.07.2022 08:23 Відповісти
Не "на", а "в" .
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21.07.2022 08:30 Відповісти
Одним словом у вигрібній ямі.
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21.07.2022 08:34 Відповісти
Таких, за законами війни, треба ставити до стінки, а не примушувати читати українські книжки.
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21.07.2022 08:26 Відповісти
Дааа?
а если он напр. как я ниже написал - то чем ты готов заплатить за то шо "поставил" невиновного? Тоже также? А почему нет?

Знаешь, каждая мразь нквд-шная, много тысяч невиновных тоже "ставила", искренне веря шо "такнадо" и "оноченьзлой"
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21.07.2022 08:32 Відповісти
Я дико извиняюсь, но данная особь из статьи сама задокументировала свою анти украинскую позицию призывами бомбить родной город, или вам надо подробно покопаться в его генном материале ?
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21.07.2022 10:47 Відповісти
Я тоже, но сколько было подобного?
Призывы? Под вашим имям я напишу что Аллах например - слабак - и все, я задокументовал? То есть - Вы.
Кстати хз как его поймали, может реально под своим именем писал, либо как я написал выше - кто-то.
Просто сколько можно? не счесть случаев когда под радостные вопли "народа" казнили/садили/сжигали невиновных. Кстати, а вы хотел бы посмотреть как в средневековье варвары, ой, христиане..... "ведьм" сжигали? Зная(Вы) что обвинения тупо донос из-за имущества?
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22.07.2022 10:13 Відповісти
Не всю вату спалили в Одесі, не всю.
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21.07.2022 08:27 Відповісти
Чому поліціянти спілкуються москальською??? Чи для них закони не писані??? Чим вони відрізняються від затриманого??? Огидно слухати і дивитись!!!!
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21.07.2022 08:29 Відповісти
1) - \\\\\\\Покарання за цією статтею - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Джерело: \\

Ахаха, а еще запретят играть в прятки? главное чтоб ненадолго.

2) Кстати, как версия - кричал шоб атаковали чтобы сойти за своего, а на самом деле он агент Гурмо. Не, ну вот Шевченко-бацькосос агент, а этот шо, хуже?
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21.07.2022 08:30 Відповісти
Якби поряд з ним не жили інші люди , я б на місці копів , припнув би його кайданками до батареї , і передав би кацапні , координати його будинку . . Вказавши би що там база - правого сектора .
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21.07.2022 08:32 Відповісти
Я б такі затримання не висвітлював. Затримали, тихенько закопали - на одного дебіла точно менше.
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21.07.2022 08:37 Відповісти
Ка палицю ссуку! Ну на крайняк позбавити громадянства та виселити з сонячної Одеси до сонячного Магадану.
Бачили, що в квартирі? Це звичайне прокацаплене бидло, яке і живе як кацап. Нехай в магадані здійсняться всі його кацапсячі мрії...
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21.07.2022 08:39 Відповісти
впіймали чергового міського дурника аля "Сіма - Америка замітає сліди " і зробили показники. Соромно панове поліцейські!
Ви тільки подивіться на його шорти "Незнайка на лунє" і все стане зрозуміло. Його лікувати потрібно, а ви його в тюрячку.
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21.07.2022 08:40 Відповісти
За болтовню сто лет одиночной камеры,молодцы поймали зрадника,а тому,кто перед началом вторжения отказывался начать нормально финансировать армию,кричал что это абсурд и популизм,премии,новые жирные должности и уважение,классная работа.
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21.07.2022 08:41 Відповісти
Лишити громадянства.
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21.07.2022 08:41 Відповісти
Позбавити.
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21.07.2022 09:19 Відповісти
І таке бидло живе поміж нас ,їх просто треба знищувати це вороги.
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21.07.2022 08:43 Відповісти
перевірити на вменяємість та психичний стан
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21.07.2022 08:43 Відповісти
Вже бісить ця "імпотенція" держави,по відношенню до ВІДВЕРТИХ ворогів."Рибалки" довбані - ловлять,цілують та відпускають.Так і з цим буде.
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21.07.2022 08:46 Відповісти
більшіть держави - абсолютно хворі на голову люди

почнемо з так званих "нацистів" держави, яких очолює Білецький - "білий вошдь" (з жидовськой кровью), який підтримал програму ЗЕ - "майданутьіе будут умирать, пропадать, ємигрировать" и для якого головний ворог - Порошенко

й закінчимо простим питанням.
от у нас "богоізбраних" живе, як всюди по світу - 0,6% населення, ровно стільки, скільки їх живе наприклад у Болгарії
й так само як в Україні, вони в Болгарії ідуть на вибори своїми партіями - й збирають ровно 0,6% голосів, тобто ЗЕРО мандатів у Парламент Болгарії, так само доречі як у Парламенти будь якої країни Європи, крім Німетчини, ну ще можливо Франції, тобто там "маленького богоізбраного народца" не зеро, а біля 1 відсотка у єліті

як так виходе що у нас люди їх вибрали мерами усіх міст України, включно самих великих - Київ, Одеса, Днепр, Харків - ?
вся Адміністрація Президента, включно самого президента - той самий маленький богоізбраний народець?
більшість депутатів всіх рівнів, включно Верховну Раду?
тобто їх обрізають малюками зі словами - "ти будешь керувати скотобидлом цієї країни" - так виходе?
вони ж не самі стали єлітою, майже кожний з них пройшов вибори перед тім як піднятися на самісіньку верхівку соціальної піраміди

тобто тут НЕ "імпотенція держави" - просто люди хворі на всю голову, кожному потрібно в день по півлітра галоперідолу в день колоти, доки вони не зрозуміють різницю між Ізраілем та Україною
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21.07.2022 09:05 Відповісти
О! Бачу ваш антисемітизм набирає обертів. Ви там у Болгарії ще не почали вирішення «єврейського питання» разом із хєнєралом?

До речі, як там цей ваш любітель рускава міра на захоплених територіях та поклонник *****?
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21.07.2022 09:46 Відповісти
Жыды поган1 правять нами,
а ми - ще г1рш1 н1ж жиди,
ми продали козацьку славу,
жиди в ярмо нас запряглли...
Т.Г.Шевченко.
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21.07.2022 12:48 Відповісти
Отдайте того ПОЦа одесским хлопцам...
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21.07.2022 08:53 Відповісти
Покарання за цією статтею - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Джерело:
Ну що за стаття?! дописали б ще "з обов'язковим відбиттям нирок" хоча б.
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21.07.2022 09:05 Відповісти
После Второй мировой войне большинство лиц, причастных к коллаборационистской деятельности, подвергалось публичному порицанию, в других случаях - тюремному заключению и смертной казни.
Во Франции, по средним оценкам, было казнено более 10 тысяч коллаборационистов, некоторые - после судебного разбирательства, остальные - во внесудебном порядке.
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21.07.2022 09:06 Відповісти
Таких ********* в Одесі безмежна кількість! Я знаю бо там жив. 35% наснлення можна сміливо вантажити в вагони і вивозити їх на рідний магадан
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21.07.2022 09:12 Відповісти
35% дуже мало, скоріш 65%
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21.07.2022 09:19 Відповісти
Пригадую, як у 90-х попросив у одній одеській кав'ярні кави.
Відбувся такий діалог:
- Філіжанку кави, будь-ласка (спеціально з галицьким акцентом).
- Чіво? (з виряченими очима).
- Чіво-чіво... Кохвє давай!!!
- А-а-а... Ну, так би і сказал.
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21.07.2022 09:28 Відповісти
Отправить вплавь добираться до его любимой недоармии. Шанс увидеть «маскву не часто выпадает.
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21.07.2022 09:20 Відповісти
Нах*я воно живе...
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21.07.2022 09:26 Відповісти
Потому что государство Беззубик в отношении этих подонков.
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21.07.2022 11:41 Відповісти
Крім Государства, є ще й люди!
Дайте їм цю паскуду на 5 хвилин і відверніться...
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21.07.2022 12:38 Відповісти
Чувак хотел бомбардировку? Можно устроить ему исполнение желания так сказать в индивидуальном порядке. Гранату в матню без кольца - и пусть побегает.
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21.07.2022 09:28 Відповісти
😀
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21.07.2022 13:54 Відповісти
заметьте какая хата у *******- сарай .... в жизни них не добился кроме голубых трусов и порванной майки в комуналке...
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21.07.2022 09:37 Відповісти
так страна нищая ..потребители мажоры барыги переселенцы мусора или на убой..но там или 130 или в гроб или калека..
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21.07.2022 10:09 Відповісти
Одесситы, почему у него рода не синяя?
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21.07.2022 09:39 Відповісти
секса ему с писькой кумачевой а кто иьеет право заходить и трогать комп чужой и кто вернет фотки..
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21.07.2022 10:08 Відповісти
Не надо только утрировать ,такой наволочи в Сев. Пальмире очень много,просто этот потерял бдительность а правоохоронцам тщательнее надо работать..
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21.07.2022 10:27 Відповісти
Це заклик до масового вбивства. Відайте його Ляшку на перевиховання
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21.07.2022 10:41 Відповісти
Цікаво як можна бути таким дебілом... якшо прилетить, то може ж і тебе самого накрити. Чи це вже дуже складна логіка?
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21.07.2022 11:03 Відповісти
Вчора дивилась відео однієї одеситки, вона розповідала, як у ночі до них прилетіло та як вона заспокоювала дітей та собаку. Було б непогано, щоб цього поца віддали ось таким звичайним жінкам, та сказали, робіть з ним все, що хочете. Можете покалічити, можете вбити, можете живцем закопати, тільки все знімайте на камеру, щоб інщі колобки боялись навіть в Інтернет заходити.
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21.07.2022 11:11 Відповісти
Они должны умирать при задержании, от солнечного удара.
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21.07.2022 11:39 Відповісти
Недоволен жизнью, живёт в свинарнике, денег очевидно нет. Только такие и могут ждать русский мир, такие и хотят чтобы ещё людям вокруг было плохо, а не только им самим.
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21.07.2022 12:24 Відповісти
Експертка-криміналістка - прикраса цих фото!
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21.07.2022 14:07 Відповісти
Типова одеська красуня-поліцейська. Вони усі виглядають по-особливому яскраво. Форма заважає їм конкурувати довжиною спідниці, тому там акцентом стає макіяж. Такого макіяжу, як у одеситок-поліцейських немає більш ніде.
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21.07.2022 15:31 Відповісти
Про підозру не забудьте...
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21.07.2022 20:24 Відповісти
прив'язати до будинку у Северодонецьку!
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21.07.2022 21:49 Відповісти
 
 