Одесита затримали за заклики бомбити його місто, як Вінницю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік надсилав у російські чати повідомлення з проханням вдарити ракетами по Одесі, як по Вінниці.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці встановили, що шанувальник "русского міра" неодноразово надсилав в чати рф меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до тих, від яких здригнулась Вінниця", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у нього вдома. При обшуку вилучили комп’ютера та мобільний телефон.

Поліція веде розслідування за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Покарання за цією статтею - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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