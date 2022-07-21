Уродженець Луганщини мріяв стати росіянином і працювати в тюрмі, але його звільнили через український паспорт. ВIДЕО

Олексій Болотов у 2014 році переїхав з Луганщини до Новосибірська, за рік отримав російський паспорт та згодом влаштувався у виправну колонію. Тепер його звільнили через український документ.

Історію Болотова розповідає видання Mash Siberia, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік отримав російське громадянство за програмою переселення "співвітчизників". З 2019-го він працював у виправній колонії №18. В Росії Болотов отримав звання прапорщика, хоча в Україні був старшим лейтенантом.

Він звернувся до обласного керівництва за званням старлея й чекав на нові погони. Але замість підвищення Болотова звільнили. У чоловіка запитали, де його український паспорт. А дізнавшись, що чоловік все ще має цей документ - залишили його без роботи.

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Колишній луганчанин обурений такою "несправделивістю". Він каже, що багато разів намагався здати український паспорт представникам МВС РФ, але ті відмовлялися його брати - нема повноважень.

Тепер чоловік збирається позиватися до суду, щоб повернути собі роботу у виправній колонії. Повернення з Новосибірська на частково окуповану росіянами Луганщину до його планів не входить.

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