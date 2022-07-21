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Ворожі хакери атакували дві хвилі українського радіо та запустили фейк, що Зеленський перебуває в тяжкому стані. ВIДЕО

В ефірі "Байрактару" та "Мелодії FM" прозвучав фейк про те, що президент Зеленський нібито перебуває в тяжкому стані в реанімації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фейкове повідомлення радіостанцій зафіксували користувачі соцмереж.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У соцмережах поширюється фейкова розсилка нібито від імені СБУ щодо запису телефонних дзвінків, - Центр протидії дезінформації

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) хакер (1347) фейк (744)


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Топ коментарі
+46
рашисти не розуміють,що на подібні фейки загалом і щодо Зе зокрема Україні НАСРАТИ.

Не буде Зе-буде хтось інший.. )
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21.07.2022 14:28
+44
В тяжкому стані палкої любові до Єрмака
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21.07.2022 14:26
+36
блін,шкода що фейк.
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21.07.2022 14:26
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21.07.2022 14:24 Відповісти
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21.07.2022 14:25 Відповісти
А я и сам , чего греха таить , начал неладное думать, бо в своих видосиках главянелох выставляет наперед руки с не по-здоровому надутыми венами и какой-то шагреневой кожей... ПХИ... Чи ни фейк... Надоть припереть к стенке Пальчевского... Тока шобы он трындел без БЭ, тобто , шобы не занимался фейкометанием, мол здоров.
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21.07.2022 14:42 Відповісти
Пальчевський живет на Ибице в собственной вилле . Он перед хремлем задачи отработал
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21.07.2022 14:48 Відповісти
О. Спальчик шо, и вторую жену бросил на майорской вилле?
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21.07.2022 14:56 Відповісти
Так дети в ЕС образование получают - скоро университет
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21.07.2022 15:00 Відповісти
Интересно, спальчик пользуется яхопочтой...
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21.07.2022 15:09 Відповісти
А первую спальчик значиццо бросил в Киеве, а сам от бомбежек увильнул на Ибицу... Дык, скока у него теперь деток: От первой жены + от второй + вiд iбицькоi
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21.07.2022 15:02 Відповісти
РЕПППЕЕЕЕЕТТТТТИИИЦИИИИ ЛЕБЕДДДДДИИИИИННННОГО *****...
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21.07.2022 15:25 Відповісти
спальчевский?
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21.07.2022 15:28 Відповісти
**** чевский.
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21.07.2022 16:32 Відповісти
цікаво, коли до нашого керівництва дійде, що треба атакувати москальську інформаційну систему? канали зв'зку, телекомунікаційні антени, ретранслятори тощо...
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21.07.2022 14:48 Відповісти
зелевництву пох..для цього є спеціалізована українська спілка
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21.07.2022 14:57 Відповісти
Керівництво не розуміе що це таке

а Ермак все турбуется как би перемовини з росіянами у нього не зірвались
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21.07.2022 15:01 Відповісти
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21.07.2022 15:05 Відповісти
надо перестать болеть
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21.07.2022 16:41 Відповісти
вони вже атакували, на протязі 350 тис. долярів телефонували русскім, ну не допомогло це звісно, але ж люди старалися.
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21.07.2022 20:22 Відповісти
А може й правда? Може д"Єрмак забув кокс розбодяжить перед тим як насипать Вові "вечірню доріжку"? От тільки це - "постріл у пустоту" Це все одно що "здох папужка у тьоті Мусі" Для тьоті Мусі це може буть і "трагедія" а для всього багатоквартирного дому - якось "похрєн"
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21.07.2022 15:05 Відповісти
для тих,у кого "політика безпеки підприємства" забанила фейсбук,твітер і не тільки...

ТАк ,в Україні. (
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21.07.2022 14:26 Відповісти
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21.07.2022 14:53 Відповісти
Что-то "чоколадный" и без влади, охорони и бункеров не здриснув, и не только не віддав, а тягне и тягне со всего мира все нужное для ВСУ в отличие от зебила и бабы йули с усатыми полковниками!
Так что ты тупой ботяра, )))
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21.07.2022 16:15 Відповісти
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21.07.2022 14:52 Відповісти
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21.07.2022 14:55 Відповісти
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21.07.2022 15:01 Відповісти
Так это ты хакер, который взломалрадио? Знакомый почерк, СБУ уже выехало за тобой..
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21.07.2022 15:46 Відповісти
Раніше таких як ти я просто зневажав - ну тупориленьке, ну що з нього взяти. А з початку війни - я таких як ти ненавиджу лютою ненавстю, тому що вважаю, що саме через вас у нас така масштабна війна та такі великі втрати як людські, так і територіальні.
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21.07.2022 15:03 Відповісти
блін,шкода що фейк.
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21.07.2022 14:26 Відповісти
рашисти не розуміють,що на подібні фейки загалом і щодо Зе зокрема Україні НАСРАТИ.

Не буде Зе-буде хтось інший.. )
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21.07.2022 14:28 Відповісти
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21.07.2022 15:00 Відповісти
Ну вы тоже не перегибайте...тут зхе устроился очень хорошо...но если его убьют то это всравно нам позор - потому как неможем защитить даже самую охраняемую особу...да его Жизнь ненамного ценнее жизни Харьковчанина или Ахтырчанина с Львовянином(не их всех 3 взятых!)...но всё таки поценнее - ибо на его охрану уходит очень много денег...Потому Бдим и охраняем Зе до следующих выборов( в плане ПиАРа он хорош)...это уже дело чести не дать ***** ушатать нашего "Клоуна")
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21.07.2022 16:59 Відповісти
А если оно само убьётся? "Сгорел на работе" от передоза... Или может за ним "дозовая нянька" должна ходить? 🤡💩
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21.07.2022 21:49 Відповісти
Зеленський відреагував на фейк про реанімацію: 44 роки - це не 70
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21.07.2022 16:37 Відповісти
Наркоман у 44 це як здорова людина 70
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23.07.2022 08:09 Відповісти
В тяжкому стані палкої любові до Єрмака
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21.07.2022 14:26 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.07.2022 14:27 Відповісти
З тих пір як на супутниках загилили ціну транспортування головного ефіру радіостанцій почали використовувати інтернет. От вам і результат.
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21.07.2022 14:28 Відповісти
А я вже зрадів, прийдеться ще мучитися з цим преЗедентом 2 роки.
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21.07.2022 14:28 Відповісти
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21.07.2022 14:59 Відповісти
Так это ты был хакером на радио? Знакомый почерк. СБУ уже выехало за тобой..
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21.07.2022 15:44 Відповісти
А в чому сенс таких старань? Ну, якби це було б, навіть, правдою, то таке повідомлення аж ніяк не могло деморалізувати наше суспільство!
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21.07.2022 14:29 Відповісти
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21.07.2022 14:31 Відповісти
швидше навпаки
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21.07.2022 14:35 Відповісти
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21.07.2022 15:02 Відповісти
не могу сказать, что я бы сильно расстроился... но не поверил бе
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21.07.2022 14:30 Відповісти
А як же кіберзахист "Байрактару" та "Мелодії FM"? Економимо? Це не добре.
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21.07.2022 14:30 Відповісти
от дибіли , думали ми засмутимось
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21.07.2022 14:30 Відповісти
Не в тексті діло. А то, що зламали. Текс любий могли вставити.
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21.07.2022 14:33 Відповісти
І який процент аудиторії у того радіо? Нуль цілих і нуль десятих?
Тому й економлять на захисту
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21.07.2022 21:53 Відповісти
Та він і так не адекватний...
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21.07.2022 14:32 Відповісти
Боже, эти кацапские долбоебы реально думают, что у нас так же дрочат на сцаря, как и у них, и что без Зели "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает!". Ору чайкой просто.
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21.07.2022 14:35 Відповісти
Дрочать зі всієї дурі. Сама таких бачила.
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23.07.2022 08:11 Відповісти
идиоты ну не будет Зеленского а что это изменит
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21.07.2022 14:36 Відповісти
Вплине дуже сильно - "дід Понос" перестане кожні дві години засирать екран телевізора своєю присутністю!
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21.07.2022 14:39 Відповісти
І радіо теж, немає вже сил слухати це скрипуче блювотиння.. Одразу перемикаю.
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21.07.2022 14:44 Відповісти
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21.07.2022 14:57 Відповісти
Хакер, пропутинец? Знакомый почерк. СБУ уже за тобой выехало..
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21.07.2022 15:48 Відповісти
Це те саме, якби наприклад адміністрація шашличниці на вулиці Козьбана - повідомила про звільнення свого найкращого шашличника Гогі Куршвалішвілі. І мала б такий самий вплив на процесі в Україні.
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21.07.2022 14:37 Відповісти
Дела решают в Украине ЗСУ...
Ze случайный пассажир в политике...король видосов и словесного поноса в телемарафоне Кодломойских...Г+ Г...
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21.07.2022 14:38 Відповісти
Так, але наразі він опинився на своєму улюбленому місті - перед камерами, і не тільки Українськими, а і всього світу.
Доречі в нього не пагано виходить виступати перед світовими лідерами.
Хай щось гундосить перед ними, а армією повинні займатись війскові.
І як виявляється навіть цивільний міністр Оборони - вірне рішення. Він повинен займатися саме тим чим зараз займається пан Резніков - постачанням зброї, амуніції, грошовим забезпеченням, їжою і т.д.
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21.07.2022 15:00 Відповісти
У Рєзнікова єдине що гарно виходить - чесать язиком в Інтернет!
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21.07.2022 15:09 Відповісти
В Рєзнікова вираз обличчя: "чєво ізволітє".
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23.07.2022 08:14 Відповісти
Москали всех оценивают по себе....типа Зеля это *****...но это не так...то что для москалей катастрофа для Украины мелкая неприятность...))
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21.07.2022 14:40 Відповісти
дійсно це дріб'язок. Але хай буде Зерро ніж Стефанчук (наступний на виконання посади президента) На превеликий жаль стефанчук "в подметки" не годится Турчинову.
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21.07.2022 15:02 Відповісти
Ну тупуватий і некрасівий, але справиться краще, як Зеля.
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23.07.2022 08:15 Відповісти
ми не налякалися, а зраділи. бо воно в комі давно
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21.07.2022 14:42 Відповісти
кома, чи крапка


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21.07.2022 14:54 Відповісти
Просто курва все одно з якого боку
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21.07.2022 20:42 Відповісти
Смішні хакери, вони вважали, що така новина про Zе-блазня деморалізує населення. Насправді, більшості пофіг, а чимало Українців навіть зрадіють.
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21.07.2022 14:43 Відповісти
По поводу "тяжелого состояния" - хоть здесь не сбрехали (он уже с самых выборов не может выйти с этого состояния, то с Богданом развелся, теперь "брак" с дЕрмаком "висит на волоске" - "жена цезаря" под подозрением)!
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21.07.2022 14:51 Відповісти
Наче його тяжкий стан когось в Україні злякає. Це на московії важкий стан ***** може злякати 140 мільонїв баранів, в нас це так маленька неприємність.
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21.07.2022 14:52 Відповісти
Наскільки треба бути ібонутим та не розуміти ситуацію, щоб вкидати про важкий стан Зєлі. Та якшо він здохне на Майдані гуляння з танцями будуть.
Иоже то буди наші хакери? Щоб трохи підбадьорити нарід?
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21.07.2022 15:04 Відповісти
Так а що з ним сталось? Я розумію, що фейк, але була б цікава історія. То чому в реанімації, нюхнув щось не те, чи рятував котиків від вражих обстрілів? 😂
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21.07.2022 15:07 Відповісти
Д"Єрмак забув учора ввечері кокс розбодяжить!
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21.07.2022 15:11 Відповісти
Та й хер з ним.
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21.07.2022 15:43 Відповісти
Тупо не в курсі, що Зеленський вже давно в важкому стані. Можливо навіть з часів Совка. Ментально він там.
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21.07.2022 15:48 Відповісти
Хакери не розуміють нашу суть, нам начхати на того, хто з булавою, бо ми - не раби, ми вільні люди
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21.07.2022 15:54 Відповісти
Пфффффффф. Теж мені деморалізуюча новина.
Скоріше деморалізує, коли преЗЕдент теліпає мовою у відосиках - нема сечі терпіти ці борошна для вух.
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21.07.2022 15:59 Відповісти
Даже если бы потерпевший сдох, то только стало бы легче стране обороняться без всего этого зеленого гнидника с дерьмаками, татаровыми, безмозглыми, гетьманцевыми и пр. сволочью...
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21.07.2022 16:20 Відповісти
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21.07.2022 16:23 Відповісти
Ми і так знаємо, що у Боневтіка в голові не все гаразд, тому на фейки не поведемося)
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21.07.2022 16:26 Відповісти
Орки - дивні створіння.
Хоч йому сци в очі, але воно в принципі не може зрозуміти суть вільної анархічної душі козака.
Та нам насрать))) аби зечмо здохло - було б даже легше, мабудь, бо одним москальським зрадником менше стало б, на одного менше після перемоги вішать.
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21.07.2022 16:29 Відповісти
Кстати Стефанчук то Юрист...он будет покомпетентнее Зе)))
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21.07.2022 17:00 Відповісти
кацап то є дебіл і до є добре
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21.07.2022 17:34 Відповісти
не страшно, у нас порох в запасе есть
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21.07.2022 18:07 Відповісти
Рускій Ваня іті ставайся, тебя шдьот кльбаса і рюмка воткі
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21.07.2022 20:41 Відповісти
это еще раз говорит о том, насколько кацапы далеки от понимания украинского социума.....
и что эффект будет совершенно противоположным тому, какого они ожидали......
хотя...., с точки зрения стороннего наблюдателя, для раски федераски, как "страны наоборот", такой финт вполне логичен.....
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21.07.2022 21:10 Відповісти
Токой не удобный момент, когда запутинцы и порошенковцы мечтают об одном и том же.
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21.07.2022 21:11 Відповісти
до тупих москалів ніяк не доходить, що Україна міняє президента кожні 5 років останні 20(!) років. це в них там вічно обнулений сЦар...
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21.07.2022 22:27 Відповісти
 
 