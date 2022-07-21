Ворожі хакери атакували дві хвилі українського радіо та запустили фейк, що Зеленський перебуває в тяжкому стані. ВIДЕО

В ефірі "Байрактару" та "Мелодії FM" прозвучав фейк про те, що президент Зеленський нібито перебуває в тяжкому стані в реанімації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фейкове повідомлення радіостанцій зафіксували користувачі соцмереж.

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