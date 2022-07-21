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"Хохлам памятник нужно поставить - развеяли миф о непобедимой российской армии", - терорист "ДНР" у розмові з дружиною. ВIДЕО

Один із бойовиків "ДНР" визнав, що ЗСУ розвіяли міф "о непобедимой российской армии".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить з дружиною у телефонній розмові, що була перехоплена СБУ. Як повідомляють у спецслужбі, зрадник наразі перебуває з окупаційними військами неподалік Ізюму на Харківщині.

"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...", - визнає терорист. - "А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас все повесили".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Там мясо, позор России": Окупант нарікає на погану роботу власної артилерії, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

армія рф (17388) тероризм (2867) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+72
А воно даунбассянин 😝😝😝😝😜🤪
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21.07.2022 17:05
+64
Окремо в нього "хохли" і "расіянє". А воно ж саме хто таке, цікаво?
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21.07.2022 17:03
+33
Иваны, родства непомнящие.
Или - не пришей кобыле хвост.
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21.07.2022 17:06
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Окремо в нього "хохли" і "расіянє". А воно ж саме хто таке, цікаво?
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21.07.2022 17:03 Відповісти
А воно даунбассянин 😝😝😝😝😜🤪
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21.07.2022 17:05 Відповісти
Иваны, родства непомнящие.
Или - не пришей кобыле хвост.
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21.07.2022 17:06 Відповісти
...не приший кобилі яйця...
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21.07.2022 17:15 Відповісти
апачленец Лугандона
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21.07.2022 17:06 Відповісти
упалчленец
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21.07.2022 17:58 Відповісти
Впопучленец
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21.07.2022 18:07 Відповісти
г*но
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21.07.2022 17:11 Відповісти
а он бамбас, которого дамбили 8 лет
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21.07.2022 17:11 Відповісти
Загалом то нещасні люди. З якими "українська" влада за всі роки "незалежности" так і не спромоглася поговорити, як з людьми. Весь час маніпуляції задля перемоги на виборах. Ахмєт-огли тепер увесь в білому, вже не олігарх. А ці обдурені пожинають плоди своєї розумової темряви.
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21.07.2022 17:12 Відповісти
Ой, прям не спромоглися? Та ці чувасікі тут щопівроку бастували, "услишьтє дамбас!" кричали, касками гупали. Хто ж їм винуватий, що вони так і не спромоглися сформулювати, що ж вони насправді хотіли...
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21.07.2022 17:46 Відповісти
А що ви хочете від цих надпростих людей, коли вся Україна живе без голови?! Чи хочете сказати, що те, що товклося і товчеться на Печерських пагорбах і є голова?!
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21.07.2022 18:04 Відповісти
Сильно залежить від дати. З 2015 по 2019 - так, голова. Зараз, вибачте, срака, причому немита.
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21.07.2022 19:03 Відповісти
шо ты мелешь,малохольный?
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21.07.2022 18:04 Відповісти
Ті "нещасні люди " в 2013-14 роках вбивали в Києві майданівців ,так про що зі зрадниками розмовляти , весь час нам казали ,Данбас всєх корміт " ось тепер хей жеруть і подавляться ,забули як вони в 2004 році ділили нас на ,сорти , ця мерзота ще гірша за рашистів.
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21.07.2022 18:26 Відповісти
Бред не несіть! Ушлиште жителейдонбаса!!!((((
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25.07.2022 14:40 Відповісти
Так за щож він воює??? За незалежний даунбас ? Або за те щоб отримувати дві пенсії від тих же хохлов як він каже та від Росії ? Вони ж там всі гроші отримують помножене на 2,від України такої доброї до цих даунбасят «незалежних» та від Росії яка їх «визволила» від бандерівців?? Д
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21.07.2022 17:29 Відповісти
За свою тупість.
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21.07.2022 17:51 Відповісти
"вістующий"...
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21.07.2022 17:29 Відповісти
Дегенераты кацапские ,*************** , вы - биомусор , подлежащий утилизации‼️🇷🇺💩☠️🤮🤮🤮🤮🤮
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21.07.2022 17:35 Відповісти
Та яка там різниця. Хай лямсає що хоче, тільки не розмножується
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21.07.2022 17:44 Відповісти
Він зрадник , якого потрібно ставити до стінки .
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21.07.2022 18:19 Відповісти
"Донбасіт"
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21.07.2022 20:22 Відповісти
Достатньо буде кургану з кісток кацапів і натуралізованих кацапів (з лугандону).
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21.07.2022 17:06 Відповісти
Они еще на начинали, так что курганов русни будет много.
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21.07.2022 17:16 Відповісти
чекайте, вони ще не все на вас повісили. Як буде зовсім фігово, скабєєва скаже, що їх обманули і спровокували, ще й будуть у війні винні.
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21.07.2022 17:08 Відповісти
Прах этого у@бка никто не развеет. Потому что нЕчего будет.
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21.07.2022 17:09 Відповісти
Патамуша ЗСУ не знали шо лапатная тіпа армія нєпабєдімая і лєгєндарная...
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21.07.2022 17:09 Відповісти
- Хахлы! Да вы "оху*ли»"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!

- А звідки це відомо?

- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
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21.07.2022 20:25 Відповісти
Розмова без матів, значить не кацапи.
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21.07.2022 17:10 Відповісти
поставим памятник прямо на красной площади в Кремле
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21.07.2022 17:12 Відповісти
Лучше бы этот манкурт думал, куда ему придется драпать, если повезёт выжить.
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21.07.2022 17:13 Відповісти
ми своїм героям -захисникам самі пам'ятник поставимо з кацапських танків ! ще може Хаймарсам .
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21.07.2022 17:13 Відповісти
А він хто ?
І не хохол і не кацап ?
Ідіот
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21.07.2022 17:16 Відповісти
*********** vulgaris
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21.07.2022 18:36 Відповісти
так в той міф окрім москалів ніхто і не вірив.
розвинені країні діяли за принципом - не чіпай гімно, смердіти не буде.
через це кацапи себе омріяли непереможними.
В сирії і від американців, навіть від турків відгрібали.
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21.07.2022 17:16 Відповісти
ох же ці бамбасянє.
раніше волали, шо вани руцкіє...
а тепер руцкіє, ета нє ані...
не здивуюсь, якщо Укроп або Хахол почнуть писати з великої літери.
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21.07.2022 17:21 Відповісти
Спасіба, нє нада!
Ставте краще собі пам'ятників побільше на ваших могилах!
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21.07.2022 17:24 Відповісти
".... в боях познавшая радость потерь...." ))
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21.07.2022 17:26 Відповісти
Мордовское быдло меря веся чудь и прочие бараны Междуречья Оки и Волги называют себя на ледниками Хана Батыя...
сЦарь петруха первый обосцыттца..прорубив окно в Европу...
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21.07.2022 17:29 Відповісти
І це ми ще не починали...
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21.07.2022 17:48 Відповісти
История повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. (с)

Недорейх с недоармией и недофюрером. А понтов-то сколько было....
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21.07.2022 18:13 Відповісти
Бо понти велика сила.
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21.07.2022 18:23 Відповісти
В#родки без рода і племені, які за сто рублів продали те ким вони могли бути, і майбутнє своїх виплодків. Чим більше вас здохне мерзотників - тим краще.
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21.07.2022 18:26 Відповісти
Воно навіть і не людина а глистяк
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21.07.2022 18:29 Відповісти
Это ты , и тому подобные двухжопые орки вспоминаете ***** своего , молитесь на мразь в окопах на бога своего. Но ваша божественная мразь ,о вас серо-окопных и думать не хочет ,он ни когда не думал о вас , покачиваясь на гамаке попивая вискаря . Чехолки начинаете отбивать дуболобые...
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21.07.2022 18:34 Відповісти
а он себя кем считает?))
"хохлам"....
лучше сдавайся в плен, чем в пакете возвращаться
вы там пушечное мясо
уже в лыныры это поняли, когда всех подряд хватали и на убой отправляли
неужели так же в дыныры будут стоять и ждать пока их кинуть в пекло?
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21.07.2022 18:58 Відповісти
забавно, лугандонцы кивают на русню, мол те ссыкуны. А русня в перехватах обсирает лугандошек, мол пока они там рубятся с блоком НАТО, те в основном по блокпостам в норах сидят)) уже б вышли в чисто поле, да поубивали друг друга))
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21.07.2022 19:16 Відповісти
По говору на Беныча похож. К слову, он тоже с Бомбасса.
https://www.youtube.com/watch?v=PR2xHGtlVeo&t=1037s&ab_channel=X-Phantom
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21.07.2022 19:47 Відповісти
лучше памятник вам. посмертно
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21.07.2022 21:19 Відповісти
А у них особая национальность не кацапы не украинцы - они по национальности гандоны из лугандона
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21.07.2022 22:22 Відповісти
"Донбасская раса"...
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21.07.2022 22:56 Відповісти
А за хохлов можем и на бутылку посадить
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22.07.2022 02:09 Відповісти
ra-ZZ-vejali? Da ny na....tam ne bulo 4ogo vijatu))))
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22.07.2022 07:25 Відповісти
Міф про непереможність "кацапськомокшанську рузьку" армію - це міф для жителів кацапстану. Насправді в цей міф, крім кацапів та інших наївних людей, ніхто не вірив.
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22.07.2022 09:46 Відповісти
Сєпар за хохла окремо відповісиш на зоні
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22.07.2022 12:31 Відповісти
Дегенерати даунбаса! Сподіваюсь росіяни покажуть цім потворам зрадникам кузькіну мать десь на колиме
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25.07.2022 14:43 Відповісти
 
 