"Хохлам памятник нужно поставить - развеяли миф о непобедимой российской армии", - терорист "ДНР" у розмові з дружиною. ВIДЕО
Один із бойовиків "ДНР" визнав, що ЗСУ розвіяли міф "о непобедимой российской армии".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить з дружиною у телефонній розмові, що була перехоплена СБУ. Як повідомляють у спецслужбі, зрадник наразі перебуває з окупаційними військами неподалік Ізюму на Харківщині.
"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...", - визнає терорист. - "А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас все повесили".
Топ коментарі
+72 Pavlik Morozov #432325
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+64 Oleksandr Onys
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+33 rock-n-roll
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Или - не пришей кобыле хвост.
- А звідки це відомо?
- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
І не хохол і не кацап ?
Ідіот
розвинені країні діяли за принципом - не чіпай гімно, смердіти не буде.
через це кацапи себе омріяли непереможними.
В сирії і від американців, навіть від турків відгрібали.
раніше волали, шо вани руцкіє...
а тепер руцкіє, ета нє ані...
не здивуюсь, якщо Укроп або Хахол почнуть писати з великої літери.
Ставте краще собі пам'ятників побільше на ваших могилах!
сЦарь петруха первый обосцыттца..прорубив окно в Европу...
Недорейх с недоармией и недофюрером. А понтов-то сколько было....
"хохлам"....
лучше сдавайся в плен, чем в пакете возвращаться
вы там пушечное мясо
уже в лыныры это поняли, когда всех подряд хватали и на убой отправляли
неужели так же в дыныры будут стоять и ждать пока их кинуть в пекло?
https://www.youtube.com/watch?v=PR2xHGtlVeo&t=1037s&ab_channel=X-Phantom