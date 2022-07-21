"Хохлам памятник нужно поставить - развеяли миф о непобедимой российской армии", - терорист "ДНР" у розмові з дружиною. ВIДЕО

Один із бойовиків "ДНР" визнав, що ЗСУ розвіяли міф "о непобедимой российской армии".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить з дружиною у телефонній розмові, що була перехоплена СБУ. Як повідомляють у спецслужбі, зрадник наразі перебуває з окупаційними військами неподалік Ізюму на Харківщині.

"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так ото...", - визнає терорист. - "А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас все повесили".

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