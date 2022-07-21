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Начальник пожежної частини Києва став мінометником у Сєвєродонецьку. Іспанець, Печерське ТрО. ВIДЕО

Боєць 205-го батальйону ТРО Печерського району міста Києва із позивним Іспанець воював у Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

Він раніше не воюавав, але зараз керує мінометним розрахунком. Це сталося завдяки тому, що раніше "Іспанець" був керівником пожежної частини міста Києва. 

За його словами, війна для нього почалася 24 лютого, коли до Києва прилетіло декілька російських ракет. І вже через кілька годин поїхав до військкомату. Вступив до ТРО і розпочав службу в ЗСУ.

Іспанець заявив, що під час боїв у Сєвероднецьку в нього виникло відчуття, що день не завершується.

"Іде один день. Кілька годин ти поспав. І все. У тебе знову бойові задачі. Знову щось тобі потрібно вирішувати", - зазначив Іспанець.

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Автор: 

Сєверодонецьк (508) Бутусов Юрій (3590) тероборона (386)


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21.07.2022 19:29 Відповісти
ну почему не огнеметчиком...
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21.07.2022 19:49 Відповісти
Огнеметчики только на територии врага, что бы выжигать села и пидоров местных!!!
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21.07.2022 19:56 Відповісти
Рефлекс на открытое пламя!
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22.07.2022 12:13 Відповісти
Бережи Господь вас, Євгене, та ваших побратимів
Повертайтесь з перемогою.
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21.07.2022 19:52 Відповісти
Респект вогнеборцю..Що б ви знали в Україні налічується 74 000 працівників ДСНС,це не так вже й багато в порівнянні з армією МВС та СБУ..
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21.07.2022 20:15 Відповісти
МВС и СБУ должны быть на передке а не торчков и бабусей с семушками ловить
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21.07.2022 20:45 Відповісти
вчора їхав на город зупиняють ,каже операція скутер ,пред'явіть документи ...Я виконав наказ ,але відчув що щось тут не те ..Яка нафіг операція скутер в МВС коли йде війна і гинуть українці ...Дібілізм подумав я і поїхав збирати огірки
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21.07.2022 21:03 Відповісти
 
 