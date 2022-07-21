Начальник пожежної частини Києва став мінометником у Сєвєродонецьку. Іспанець, Печерське ТрО. ВIДЕО

Боєць 205-го батальйону ТРО Печерського району міста Києва із позивним Іспанець воював у Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

Він раніше не воюавав, але зараз керує мінометним розрахунком. Це сталося завдяки тому, що раніше "Іспанець" був керівником пожежної частини міста Києва.

За його словами, війна для нього почалася 24 лютого, коли до Києва прилетіло декілька російських ракет. І вже через кілька годин поїхав до військкомату. Вступив до ТРО і розпочав службу в ЗСУ.

Іспанець заявив, що під час боїв у Сєвероднецьку в нього виникло відчуття, що день не завершується.

"Іде один день. Кілька годин ти поспав. І все. У тебе знову бойові задачі. Знову щось тобі потрібно вирішувати", - зазначив Іспанець.

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