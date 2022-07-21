Зеленський після засідання Ставки: Маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України наприкінці 148 дня війни з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – цей формат нашої роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій і довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. Усі учасники засідання Ставки згодні – маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат", - сказав Зеленський.

"Перший реальний результат візиту першої леді до Сполучених Штатів – сенатори представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до РФ та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе", - зазначив президент.

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