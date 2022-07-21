Зеленський після засідання Ставки: Маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України наприкінці 148 дня війни з РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – цей формат нашої роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки. Ми обговорили поточну ситуацію на передовій і довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. Усі учасники засідання Ставки згодні – маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат", - сказав Зеленський.
"Перший реальний результат візиту першої леді до Сполучених Штатів – сенатори представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до РФ та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нагадайте - Україна воює за незалежність і проти повернення у совок? Доля не позбавлена іронії... Іспанський стид, це якийсь мля дурдом
@25_andriy
Як тільки генштаб підготував наступ з оточенням та подальшим звільненням Херсонщини.
Як Найвеличніший лідер ********** з банкової оголосив про деокупацію Херсону.
Чим скористались орки і передислокували до Херсонської області резерви.
Наступ ЗСУ було зірвано.
Не переносить душа єврея українських національних символів та гасел
минск- 3Стамбул-1 на котором собираетесь подписать хлебное перемирие уже завтра обещают
Єдине чим запам'ятався візит «першої леді», так це фоткою, на якій дві представниці радянського радгоспу показали свій непервершений естетичний смак! Особливо запам'ятаються гудзики-соски!
жеватьне мешать, чем говорить
Берестове захопили, відкрився шлях на Соледар та Бахмут.
Чи він взагалі розуміє, що на відміну від нього, в Генштабі люди сплять по 4-5 годин якщо повезе і працюють без вихідних?
Цим хлопцям я вірю!
нашего, походу, голая ставка не устраивает, как и его Карабаса Беню....
сколька нас ещё ожидает всего "Вэлыкого" одному Ему известно, и это - не Зеленский, который уже достиг "уровня Наполеона"..(
Дуремар убежал в кусты
Пикассо и Дали были на мели
Продавали свои холсты
Короли и шуты открывали рты
Округляли в глазах нули
Чи мерзотники вирішили погратися в "Иосифа Висарионовича, отца нации"? Паскуди країною помилились.
1)...
2)...
3)...
4)...
5)...
6)...
7)...
8)...
9)...
10)....................................................
- це непорозуміння грає на тоталізаторі чи в очко на гроші?
Іншого тлумачення терміну "ставка" не знайшов.
Чи зе війну бачить виключно по радянських фільмах?