УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13459 відвідувачів онлайн
Новини Відео
56 073 143

Російський шаховий робот зламав пальці семирічному хлопчику під час матчу на турнірі у Москві. ВIДЕО

Російський шаховий робот зламав пальці семирічному хлопчику під час турніру у Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований в соцмережах. Як повідомляють очевидці, хлопчик потягнувся за фігурою на дошці, коли робот ще не поставив свою і тоді машина схопила дитину за палець і стиснула його так, що кістка зламалася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Склалося відчуття, що вони зрозуміли один одного", - губернатору Ленінградської області РФ показали чиновника-робота. ВІДЕО

Автор: 

росія (65191) спорт (1621) робот (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+107
анало ГОВНЕТ
показати весь коментар
22.07.2022 10:03
+81
За то тепер стріляти незможє
показати весь коментар
22.07.2022 10:05
+63
В мужской туалет этого робота...в каждую кабинку.
показати весь коментар
22.07.2022 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вся суть рашки в одній новині
показати весь коментар
22.07.2022 11:50 Відповісти
Пусть скажет руссоотпрыск спасибо за то что он не попался в лыпы к роботу Федору, как известно тот в совершенстве владеет дрелью, не говоря уже о двуручной стрельбе, трепанировал бы как пить дать, палец - мелкая царапина)))
показати весь коментар
22.07.2022 11:54 Відповісти
Робот-русофоб)
показати весь коментар
22.07.2022 11:59 Відповісти

показати весь коментар
22.07.2022 12:20 Відповісти
Оператор, який сидів в сусідній кімнаті був трохи прибухнувшим. Традиція така. Скрепна.
показати весь коментар
22.07.2022 12:13 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 12:20 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 12:21 Відповісти
Робот Федор: Папа, мама, я - дружная семя.
показати весь коментар
22.07.2022 12:59 Відповісти
🤣
показати весь коментар
22.07.2022 13:33 Відповісти
Зроблено в Кацапії для кацапів
показати весь коментар
22.07.2022 12:21 Відповісти
Ніх.. Я Ви не розумієт.
Хто проти *****, гниють в сізо.
******* дєтіше це йго сіліконова долина під Одінцово.
Саме там народилось це чудо руzzкоїнауки.
Хто проти нього, воно тому мстить.
показати весь коментар
23.07.2022 20:37 Відповісти
І чого це я стала такою кровожадною до москалів. Навіть каплі співчуття не виникло від сюжету))))
показати весь коментар
22.07.2022 12:22 Відповісти
"Ухи - ухи!" (с)
показати весь коментар
22.07.2022 12:31 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 13:02 Відповісти
Лошадью ходи, век воли не видать
показати весь коментар
22.07.2022 12:45 Відповісти
техника по кацапски....ублюдки!
показати весь коментар
22.07.2022 12:58 Відповісти
Бендер живий.
показати весь коментар
22.07.2022 13:03 Відповісти
Все для понтов! И пофиг на здоровье пацана.
показати весь коментар
22.07.2022 14:11 Відповісти
Скрепно..
показати весь коментар
22.07.2022 14:19 Відповісти
А зачем эти понты с перестановкой фигур, если еще в начале 80-х домашние компьютеры умели ирать в шахматы на уровне КМС? Если аналоговнетность в том, чтобы переставлять фигуры, то кацапы, как обычно, скрымздили китайскую поделку с Али Экспресс, при этом часть поломали, а часть - ********. А шахматистов русские бабы еще нарожают.
показати весь коментар
22.07.2022 14:20 Відповісти
*****,восстание машин,похоже под столом сидел путин с пультом
показати весь коментар
22.07.2022 14:24 Відповісти
А робот федя дирок на МКС наробив...
показати весь коментар
22.07.2022 14:40 Відповісти
"Робот 🤖 Фёдор"
Востаніє
показати весь коментар
22.07.2022 14:58 Відповісти
На всероссийском турнире по покеру робот-картёжник избил подсвечником Максима Каца.
показати весь коментар
22.07.2022 15:43 Відповісти
Краще він би їх табакеркою.
показати весь коментар
23.07.2022 01:26 Відповісти
Такие они, кацапейские роботы - бессмысленные и беспощадные
показати весь коментар
22.07.2022 16:00 Відповісти
Країна ідіотів
показати весь коментар
22.07.2022 16:17 Відповісти
А Путін не бажає зіграти в шахи...?
Може щось близько буде розглядати на дошці...
показати весь коментар
22.07.2022 16:28 Відповісти
Бандеро-робот
показати весь коментар
22.07.2022 16:37 Відповісти
цього робота рускій кулібін запрограмував для гри з гройсмейстером із країни НАТО !

але вирішив протестіровать по-дєшьовкє, на пацанах
показати весь коментар
22.07.2022 17:03 Відповісти
Кацапский робот такой человечный, только палец сломал. А еще он, наверное, собирался мальчика в животик поцеловать, да в последний момент передумал (он же умный!), а то еще решат. что он кого-то подсиживает...
показати весь коментар
22.07.2022 18:44 Відповісти
маленький рєпоєд хитро відкосив від спєцАпєрації
показати весь коментар
22.07.2022 20:14 Відповісти
бєспощадниє шахмати. на расєє так завєдєно...
показати весь коментар
22.07.2022 20:17 Відповісти
Это путин был роботом
показати весь коментар
22.07.2022 23:49 Відповісти
Так. Там був ход каньом па галаве!
показати весь коментар
23.07.2022 01:19 Відповісти
Краще б воно не дитині пальчика,а дядь вові головку, нахер
показати весь коментар
23.07.2022 01:21 Відповісти
Тільки б вован поліз робота федю в пупик цілувать...
показати весь коментар
23.07.2022 01:23 Відповісти
Пффф! А ***** б його у пузіко поцілував, а потім би відкусив цюцюрку та з'їв.
показати весь коментар
23.07.2022 01:29 Відповісти
ліпше б він йому довбешку відірвав би. було б мінус один кацап
показати весь коментар
23.07.2022 08:40 Відповісти
Хай скаже спасибі що не посадив на бутилку і не обісцяв.
показати весь коментар
23.07.2022 12:19 Відповісти
Фейр-плей по москальські...
показати весь коментар
23.07.2022 14:17 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 21:24 Відповісти
рб 112 год випуска 1988 держава болгарія
показати весь коментар
10.03.2023 13:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 