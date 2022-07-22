Російський шаховий робот зламав пальці семирічному хлопчику під час матчу на турнірі у Москві. ВIДЕО

Російський шаховий робот зламав пальці семирічному хлопчику під час турніру у Москві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований в соцмережах. Як повідомляють очевидці, хлопчик потягнувся за фігурою на дошці, коли робот ще не поставив свою і тоді машина схопила дитину за палець і стиснула його так, що кістка зламалася.

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