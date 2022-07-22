Російський шаховий робот зламав пальці семирічному хлопчику під час матчу на турнірі у Москві. ВIДЕО
Російський шаховий робот зламав пальці семирічному хлопчику під час турніру у Москві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікований в соцмережах. Як повідомляють очевидці, хлопчик потягнувся за фігурою на дошці, коли робот ще не поставив свою і тоді машина схопила дитину за палець і стиснула його так, що кістка зламалася.
Топ коментарі
+107 botoks
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+81 Дмитрий Панфилов
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+63 Янковенко Владислав
показати весь коментар22.07.2022 10:05
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Хто проти *****, гниють в сізо.
******* дєтіше це йго сіліконова долина під Одінцово.
Саме там народилось це чудо руzzкоїнауки.
Хто проти нього, воно тому мстить.
Востаніє
Може щось близько буде розглядати на дошці...
але вирішив протестіровать по-дєшьовкє, на пацанах