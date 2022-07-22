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Люди на Київщині знаходять трубчатий порох. Використовувати його небезпечно, - КМВА. ВIДЕО

В районі Пущі-Водиці мешканці знаходять зразки трубчатого пороху та використовують його для розпалення печей і котлів. Робити цього не можна.

Про це попереджає Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Трубчатий порох - це палички, схожі на бенгальські вогні. Його використовують для відстрілу артилерійських снарядів.

В КМВА попереджають, що цей порох не можна використовувати для розпалювання печей та котлів, як роблять деякі люди.

"Дійсно, на відкритому повітрі пороховий заряд горить контрольовано через малий тиск. Однак, використання трубчатого пороху у закритому просторі (як наприклад, піч чи котел) є пожежо- та вибухонебезпечним. Використання навіть двох одиниць може призвести до детонації через стрімке виділення теплової енергії та газоподібних продуктів", - попередили в адміністрації.

Також дивіться: Ворожі танки пристосували на Київщині для ландшафтного дизайну. ФОТО

Автор: 

Київська область (4026)


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Топ коментарі
+16
Коли наших людей зупиняли застереження від адміністрацій чи ЗМІ?

Доки не розверне вибухами пару котлів чи печей, будуть палити й надалі.
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22.07.2022 11:09
+16
кому вы это рассказываете ????
если тубус от NLAW приспособили под рукомойник (ну не выбрасывать жеж)
а хвост ракеты под мангал...(ну классно жеж??)))


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22.07.2022 12:38
+8
причём эта заметка сейчас пойдёт в качестве рекламы, для любителей шашлыков в частности и не только ))
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22.07.2022 11:16
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Коли наших людей зупиняли застереження від адміністрацій чи ЗМІ?

Доки не розверне вибухами пару котлів чи печей, будуть палити й надалі.
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22.07.2022 11:09 Відповісти
причём эта заметка сейчас пойдёт в качестве рекламы, для любителей шашлыков в частности и не только ))
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22.07.2022 11:16 Відповісти
Пам'ятаю щось схоже шукали в дитинстві на коліях. Але менші в довжину.
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22.07.2022 11:11 Відповісти
Ну так и пишите - кидать только по одной

ЗЫ: я тоже не рекомендую. Наигрался в своё время. Хорошо, что пальцы все на месте с глазами
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22.07.2022 11:11 Відповісти
такой, наверное, можно было бы приспособить в диких бебенях для отпугивания медведева )). но в отличие от газового баллончика для заправки зажигалок, его сегодня не провезёшь, по любому, да и вобщем то - вещь временного изобилия и доступа.
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22.07.2022 11:14 Відповісти
В дитинстві ми таким порохом, (здається він називається "кардіт") гралися.
Він був довжиною сантиметрів тридцять, підпалюеш з одного кінця, робиш затяжку (як цигаркою "невтягу") з іншого і кидаєш - бахкало сильніше за будь яку петарду...
Загалом - ідітотами були...
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22.07.2022 11:22 Відповісти
Знаєш скільки дурнів без очей так залишилося? Це саме про те і пише консультант у статті - "горіння у закритому просторі"
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22.07.2022 11:34 Відповісти
Так на то вона і молодість, аби дурницями пострадати. Але нажаль для декого іноді летально...
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22.07.2022 13:10 Відповісти
Знаю, тому і написав "Загалом - ідітотами були"...
У нас, слава Богу всі з очима лишились, але дурість як рукою зняло, коли одного швидка забрала губу назад пришивати...
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23.07.2022 22:24 Відповісти
Зараз всі кинуться його шукати. 🤣
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22.07.2022 11:30 Відповісти
А чого його шукать? У гільзі будь-якого снаряда Але дійсно - деякі категорії ідіотів це попередження не спинить Перша - самовпевнені ідіоти, які вбили собі в голову, що все знають і уміють Друга - які думають, що все погане може статься з кимось, але не з ними На обидві категорії чекає премія Дарвіна
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22.07.2022 11:39 Відповісти
Артелерійські порохи доволі не часті на відміну від тихже нітро, які можно купити. Просто ж наші люди як завжди слухають дупой - а ви чули, сусіде по тєлєку кажуть шо порохом треба топити буржуйки.
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22.07.2022 11:51 Відповісти
Ти якщо не тямиш - то не "вумнічай" У нас зараз майже всі метальні вибухові речовини (порохи) - "нітро" Просто у різних порохів - різна швидкість горіння У "гладкостволок" - "швидкогорючі", а у нарізняках - "повільногорючі" Артилерійські - повільногорючі, на нітроколоїдній основі Оті "макарони" - то вони і є
"Швидкогорючі" - на основі нітроцелюлози, мінометні Сіро-зелені циліндрики товщиною в тонкий олівець і висотою в 15 мм
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22.07.2022 13:45 Відповісти
Димняк ще ніхто не відміняв. Є у нас самокрутчики-збоченці, жажах і все поле в диму, стоїш чекаєш поки розвидниться.
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22.07.2022 14:02 Відповісти
Я бачу - ти читать не вмієш! "У нас зараз майже всі метальні вибухові речовини (порохи) - "нітро""
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22.07.2022 17:20 Відповісти
Колись в дитинстві в Криму ще з часів ДСВ знаходив схожі палички. На повітрі так собі, горить як сірник, може трохи швидше. В пічку запихати не здогадався
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22.07.2022 12:05 Відповісти
кому вы это рассказываете ????
если тубус от NLAW приспособили под рукомойник (ну не выбрасывать жеж)
а хвост ракеты под мангал...(ну классно жеж??)))


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22.07.2022 12:38 Відповісти
Ну , вообще то... Действительно классно.
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23.07.2022 01:20 Відповісти
Вот как раз в этом ничего плохого и опасного нет!
Вас послушать, так и деревянные ящики от снарядов, нельзя использовать, а исключительно передавать саперам для подрыва в безопасном месте.
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23.07.2022 15:41 Відповісти
Цей порох вистрілює і може попасти куди завгодно в руку,чи очі,краще його не чіпати,бо приводили до серйозних травм,знаю,ще по службі в СА!
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22.07.2022 12:38 Відповісти
Я не понимаю в Украине шо все население инфантильное , а еще нельзя пользоваться ножами и молотками , ну и электро. приборами тоже . Воюющая страна , прост надо людям объяснить культуру поведения со взрывчатыми веществами и все . Да если Орки опять полезут порох может пригодиться
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22.07.2022 12:50 Відповісти
розповідайте хлопці, розповідайте. потім до усіх спеців поліцаї прийдуть та запитають звідки така обізнаність та чи нема пороху чи ще чогось. бо тре ж собі показники підвищувати
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22.07.2022 15:31 Відповісти
Споконвічна національна гра. Футбол на мінному полі.
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22.07.2022 17:30 Відповісти
Треба роз'яснювати а не забороняти. Бо взимку багато хто вже перейде на опалення дровами і для розпалу будуть використовуватися в тому числі й такі порохи.
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23.07.2022 11:04 Відповісти
 
 