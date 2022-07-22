Люди на Київщині знаходять трубчатий порох. Використовувати його небезпечно, - КМВА. ВIДЕО
В районі Пущі-Водиці мешканці знаходять зразки трубчатого пороху та використовують його для розпалення печей і котлів. Робити цього не можна.
Про це попереджає Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Трубчатий порох - це палички, схожі на бенгальські вогні. Його використовують для відстрілу артилерійських снарядів.
В КМВА попереджають, що цей порох не можна використовувати для розпалювання печей та котлів, як роблять деякі люди.
"Дійсно, на відкритому повітрі пороховий заряд горить контрольовано через малий тиск. Однак, використання трубчатого пороху у закритому просторі (як наприклад, піч чи котел) є пожежо- та вибухонебезпечним. Використання навіть двох одиниць може призвести до детонації через стрімке виділення теплової енергії та газоподібних продуктів", - попередили в адміністрації.
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Доки не розверне вибухами пару котлів чи печей, будуть палити й надалі.
ЗЫ: я тоже не рекомендую. Наигрался в своё время. Хорошо, что пальцы все на месте с глазами
Він був довжиною сантиметрів тридцять, підпалюеш з одного кінця, робиш затяжку (як цигаркою "невтягу") з іншого і кидаєш - бахкало сильніше за будь яку петарду...
Загалом - ідітотами були...
У нас, слава Богу всі з очима лишились, але дурість як рукою зняло, коли одного швидка забрала губу назад пришивати...
"Швидкогорючі" - на основі нітроцелюлози, мінометні Сіро-зелені циліндрики товщиною в тонкий олівець і висотою в 15 мм
если тубус от NLAW приспособили под рукомойник (ну не выбрасывать жеж)
а хвост ракеты под мангал...(ну классно жеж??)))
Вас послушать, так и деревянные ящики от снарядов, нельзя использовать, а исключительно передавать саперам для подрыва в безопасном месте.