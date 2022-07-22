Люди на Київщині знаходять трубчатий порох. Використовувати його небезпечно, - КМВА. ВIДЕО

В районі Пущі-Водиці мешканці знаходять зразки трубчатого пороху та використовують його для розпалення печей і котлів. Робити цього не можна.

Про це попереджає Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Трубчатий порох - це палички, схожі на бенгальські вогні. Його використовують для відстрілу артилерійських снарядів.

В КМВА попереджають, що цей порох не можна використовувати для розпалювання печей та котлів, як роблять деякі люди.

"Дійсно, на відкритому повітрі пороховий заряд горить контрольовано через малий тиск. Однак, використання трубчатого пороху у закритому просторі (як наприклад, піч чи котел) є пожежо- та вибухонебезпечним. Використання навіть двох одиниць може призвести до детонації через стрімке виділення теплової енергії та газоподібних продуктів", - попередили в адміністрації.

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