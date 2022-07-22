У селищі Семенівка поблизу кордону з Росією діти на вулиці співають гімн України. ВIДЕО
У селищі Семенівка на Чернігівщині діти, граючись на вулиці, гуртом заспівали гімн України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, гімн у дитячому виконанні зафільмував хтось із місцевих мешканців та опублікував на сторінці селища в соцмережі. Семенівка розташована поблизу російського кордону.
"Наші діти, наше майбутнє. Випадково почули, як у Семенівці діти на вулиці виконують гімн України - це неймовірно", - пише автор публікації у коментарі до запису.
Топ коментарі
+30 Сергій Заліщук #413012
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+16 Чайка Київ
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+16 Юрий Кузьменко #269614
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