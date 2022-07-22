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У селищі Семенівка поблизу кордону з Росією діти на вулиці співають гімн України. ВIДЕО

У селищі Семенівка на Чернігівщині діти, граючись на вулиці, гуртом заспівали гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  гімн у дитячому виконанні зафільмував хтось із місцевих мешканців та опублікував на сторінці селища в соцмережі. Семенівка розташована поблизу російського кордону.

"Наші діти, наше майбутнє. Випадково почули, як у Семенівці діти на вулиці виконують гімн України - це неймовірно", - пише автор публікації у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "І покажем, що ми, браття, козацького роду!", - дівчинка, яку поранило у Миколаєві під час російського ракетного удару, співає гімн. ВIДЕО

Автор: 

гімн (95) діти (5066)


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Топ коментарі
+30
Смерть кацапам.....
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22.07.2022 12:40
+16
Наші ж ви сонечка, бережи вас Господь
Завдяки кацапам, кожен українець, починаючи змалечку, націоналіст-бандерівець.
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22.07.2022 13:18
+16
Та орки так і роблять: стріляють по всіх хто співає і хто мовчить. Бо орки не люди. То хижі звірі. А таких звірів не бояться, а вбивають. Діткам велика шана і повага їх батькам.
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22.07.2022 13:34
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Смерть кацапам.....
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22.07.2022 12:40 Відповісти
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22.07.2022 12:40 Відповісти
Детям, конечно, респект, но нужно ли так подставляться? Ведь у орков нет никаких моральных тормозов - если граница рядом, то что им стоит шарахнуть туда из миномета?
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22.07.2022 12:41 Відповісти
Та орки так і роблять: стріляють по всіх хто співає і хто мовчить. Бо орки не люди. То хижі звірі. А таких звірів не бояться, а вбивають. Діткам велика шана і повага їх батькам.
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22.07.2022 13:34 Відповісти
Я прочитал и подумал что на рашке это случилось.... Но нет, Ермак доволен - надо ведь просто не занимать(территорию Украины)
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22.07.2022 12:42 Відповісти
МОЖЕ НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ БУДЕ ПИШАТИСЯ УКРАЇНОЮ І ВЛАДОЮ ....МОЛОДЦІ ДІТИ. ЩО НЕСКАЖЕШ ЗА ВЛАДУ СЬОГОДНІШНОГО ДНЯ....ПРИВОДЮ ПРИКЛАД СЬОГОДІШНЬОЇ НОВИНИ ЯК ВЛАДА ЗАПОРІЖЖЯ СПІВПРАЦЮЄ З КОЛОБАРАНТОМ НОВИНСЬКИМ ЯКИЙ ПЕРЕФАРБУВАВСЯ МИТТЄВО У ВОЛОНТЕРА...І НІХТО ЙОГО НЕ ПЕРЕВІРЯЄ .А КАЦАПИ ТАКИМ АГЕНТАМ КАЖУТЬ...ЖИВИ ОБИЧАЙНИМ ЖИТТЯМ ВОЛОНТЕРА...І СБИРАЙ ІНФОРМАЦІЮ.....А ВЛАДА ЗАПОРІЖЖЯ ПРОДАЛАСЯ ЗА ЯКЕСЬ ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНЕ ..В ЛИЦІ КУРТЕВА...ДЕ СБУ ЩОТО ЗА СПІВПРАЦІ З ТЕМНИМИ ЛЮДЬМИ ЯК НОВИНСЬКИЙ ЯКИЙ Є НАРОДЖЕНЦЕМ КАЦАПИИ ЯКИЙ ОТРИМАВ ГРОМАДЯНСТВО ЗА ЯНУКОВИЧА А МОЖЛИВО Є І АГЕНТОМ КРЕМЛЯ....БОРОТЬБА ТРИВАЄ І ВІЙНА ЗПОТВОРАМИ ТЕЖ....НАВЕДІТЬ ЛАД В ГОЛОВІ ТОГО ГОЛОВИ МІСТА ТА ПЕРЕВІРТЕ НА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЬВЯЗКУ З КОЛАБОРАНТАМИ КУРТЕВА....
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22.07.2022 13:02 Відповісти
Ты еще азбукой Брайля напиши, капслокер!
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22.07.2022 13:17 Відповісти
Наші ж ви сонечка, бережи вас Господь
Завдяки кацапам, кожен українець, починаючи змалечку, націоналіст-бандерівець.
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22.07.2022 13:18 Відповісти
Ці діти-майбутнє української незламної нації...
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22.07.2022 14:35 Відповісти
Шана всім хто допоміг ЗСУ, і продовжує це робити, хай навіть морально- як ці діти...
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23.07.2022 10:12 Відповісти
Відаліть це відео, бо орки побачать, і від люті почтуть гатити по селу...
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23.07.2022 12:10 Відповісти
Діти орків - живуть в срачі і злиднях, потім їм на повноліття подарують автомат і відправлять вмирати на кордон недоімперї. Сумне видовище
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07.08.2022 20:12 Відповісти
 
 