У селищі Семенівка поблизу кордону з Росією діти на вулиці співають гімн України. ВIДЕО

У селищі Семенівка на Чернігівщині діти, граючись на вулиці, гуртом заспівали гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гімн у дитячому виконанні зафільмував хтось із місцевих мешканців та опублікував на сторінці селища в соцмережі. Семенівка розташована поблизу російського кордону.

"Наші діти, наше майбутнє. Випадково почули, як у Семенівці діти на вулиці виконують гімн України - це неймовірно", - пише автор публікації у коментарі до запису.

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