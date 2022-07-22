Останні секунди життя групи окупантів, що намагалися організувати атаку на позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни знищили групу російських окупантів, що готувались атакувати позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні секунди життя окупантів були зафіксовані українським безпілотником та опубліковані на сторінці українського підрозділу в соцмережах.
"Хочемо показати Вам спільну роботу 108 Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон та 109-й Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон які зупинили ворога під час спроби прорвати нашу оборону", - йдеться в дописі до відео.
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дохніть кацапи козлорогі!!
Ні Біндєр, ні х#хлов нівідать.
Всє культурнінька, всє прістойнєнька,
Ісключітєльная "благадать".
"Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"
,,Морґ Хук хоі е русі,,-))))
що на Київщині буде як ,,смерть російським свиням!!)))))
но не фартануло.