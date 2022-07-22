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Останні секунди життя групи окупантів, що намагалися організувати атаку на позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили групу російських окупантів, що готувались атакувати позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні секунди життя окупантів були зафіксовані українським безпілотником та опубліковані на сторінці українського підрозділу в соцмережах.

"Хочемо показати Вам спільну роботу 108 Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон та 109-й Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон які зупинили ворога під час спроби прорвати нашу оборону", - йдеться в дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+99
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22.07.2022 14:26
+87

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22.07.2022 14:37
+72
Ванькі більше не встанькі
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22.07.2022 14:26
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22.07.2022 18:55 Відповісти
красівоє!!

дохніть кацапи козлорогі!!
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22.07.2022 19:21 Відповісти
Последние секунды жизни и первые секунды смерти
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22.07.2022 19:36 Відповісти
Ваня вставай, водку налівают
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22.07.2022 22:47 Відповісти
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22.07.2022 23:07 Відповісти
ЗСУ красівоє показують
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22.07.2022 23:16 Відповісти
А на кладбісчі, всє спакойнєнька.
Ні Біндєр, ні х#хлов нівідать.
Всє культурнінька, всє прістойнєнька,
Ісключітєльная "благадать".
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23.07.2022 00:08 Відповісти

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23.07.2022 03:01 Відповісти
Как сказал один выживший по телефону в РФ:
"Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"
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23.07.2022 11:08 Відповісти
як кажуть на Кабульщині

,,Морґ Хук хоі е русі,,-))))
що на Київщині буде як ,,смерть російським свиням!!)))))
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23.07.2022 12:50 Відповісти
Непрошені гості!
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23.07.2022 14:34 Відповісти
Спатки полягали
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23.07.2022 21:46 Відповісти
дехто 'єшчьо нє начінал', а дехто вже і не почне....
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23.07.2022 22:28 Відповісти
шло 11. лягло 8
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23.07.2022 23:06 Відповісти
іди решту пошукай
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24.07.2022 07:00 Відповісти
пацаны к успеху шли,
но не фартануло.
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24.07.2022 07:29 Відповісти
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