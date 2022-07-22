Останні секунди життя групи окупантів, що намагалися організувати атаку на позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили групу російських окупантів, що готувались атакувати позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні секунди життя окупантів були зафіксовані українським безпілотником та опубліковані на сторінці українського підрозділу в соцмережах.

"Хочемо показати Вам спільну роботу 108 Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон та 109-й Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон які зупинили ворога під час спроби прорвати нашу оборону", - йдеться в дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська. ВІДЕО+ФОТО