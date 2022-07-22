За відмову воювати російським військовим погрожують концтабором в "ЛДНР", - перехоплення ГУР. АУДIО

Командування російських військ вмовляє підлеглих іти воювати та погрожує ув'язненням за відмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповідає дружині про те, що військовим погрожують відправити в концтабір у "Л/ДНР" всіх, хто відмовляється від подальшої участі у "спецоперації".

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Також в розмові додає, що в російських підрозділах процвітає анархія та корупція, а багато військовослужбовців ходять п'яні, нічого не роблять, лише гонять самогонку.