УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13140 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 884 5

За відмову воювати російським військовим погрожують концтабором в "ЛДНР", - перехоплення ГУР. АУДIО

гур

Командування російських військ вмовляє підлеглих іти воювати та погрожує ув'язненням за відмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповідає дружині про те, що військовим погрожують відправити в концтабір у "Л/ДНР" всіх, хто відмовляється від подальшої участі у "спецоперації".

Читайте також: Окупанти навмисно знищили вежі мобільного зв’язку, щоб українці не надавали ЗСУ дані про їх позиції, - перехоплення ГУР

Також в розмові додає, що в російських підрозділах процвітає анархія та корупція, а багато військовослужбовців ходять п'яні, нічого не роблять, лише гонять самогонку.

розвідка (3862) перехоплення (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скора казліна чувства тєбя пакінєт смєстє с тваєй нікчємнай казлінай жизнью...
показати весь коментар
22.07.2022 17:25 Відповісти
так нахай вас там всім пересадять
-----------------------------------------------------------
бий своїх щоб чужі боялися
показати весь коментар
22.07.2022 17:30 Відповісти
Нікак ніззя! Там злі нацики і бандерівці використовують страшні тортури: годують, заставляють ходити в баню, не напрягають роботою, кіна крутять і страшно подумати - не заставляють розмовляти мовою. Хіба можна москаля так тіранити?
показати весь коментар
22.07.2022 17:59 Відповісти
 
 