Завдано удару дроном-камікадзе по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС, знищено 3 рашисти, 12 травмовані, - ГУР. ВIДЕО
Українські військові за допомогою дрона-камікадзе завдали удару по наметовому містечку російських окупантів біля Запорізької АЕС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".
За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+47 Брат Єрмака
показати весь коментар22.07.2022 19:37
+41 andrew_sc
показати весь коментар22.07.2022 19:24
+31 Олександр Радченко #525759
показати весь коментар22.07.2022 19:23
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этим работали
Хвала гармашам!
согласен что лупашить этих пидоров надо но не согласен,что любыми средствами.
Свичблейдами ****** возле атомки, а учитывая что гандоны стреляют из Водяного то вполне можно и артиллерией с наводящимися боеприпасами.
1. Send a swarm of loitering munitions (not drones, but Switchblades).
2. Improve AI target acquisition.
If both above are solved, the problem is solved.
Just do it!
Потеряем обменный фонд и моральное преимущество!
Сегодня дерьмак где-то на переговорах с кацапней....
Мабуть пацифiст...
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожено предприятие военного назначения, на котором по иранским технологиям собирались беспилотники. Объект разбит до основания вместе с уже выпущенными дронами, хранившимися на складе. Стоит отметить, что именно с этого завода страна-агрессор Российская Федерация планировала получать иранские беспилотники с использованием их в войне против Украины. Израиль лишил Россию такой возможности.
а то что технику и орков расположили на территори аэс ничего?
и еще оттуда никополь обстреливают через днепр и другие села
уроды
знают что сложно будет тогда их там уничтожить
Браво. Біс 👍