Завдано удару дроном-камікадзе по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС, знищено 3 рашисти, 12 травмовані, - ГУР. ВIДЕО

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе завдали удару по наметовому містечку російських окупантів біля Запорізької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".

За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити", - йдеться у повідомленні.

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