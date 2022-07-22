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Завдано удару дроном-камікадзе по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС, знищено 3 рашисти, 12 травмовані, - ГУР. ВIДЕО

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе завдали удару по наметовому містечку російських окупантів біля Запорізької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".

За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі, неподалік АЕС, стався вибух. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4165) розвідка (3862) Запорізька АЕС (1406)


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Топ коментарі
+47
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22.07.2022 19:37
+41
Жаль в палатку не попали.
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22.07.2022 19:24
+31
Нікопольський район щодня обстрілюють. Голова районної адміністрації постійно каже, що бачать їх пересування. Але, судячи з постійних нічних обстрілів, нічого з цим не роблять. Треба якомога більше таких дронів. Побачили зрушення - превентивно знищити, і не буде ранкових зведень з новими розбитими будівлями та мертвими людьми.
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22.07.2022 19:23
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Получай рашист гранату.
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22.07.2022 19:22 Відповісти
Красави просто! Дико плюсую нашим ЗСУ
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22.07.2022 19:34 Відповісти
Взагалі тією нечистю повинні не ЗСУ займатися, а спецнази, хрєнази, НАТО, не знаю ще хто під егідою ООН. Я не розумію щось. Країна-терорист захопила атомну станцію, з дозволу вищого керівництва обстрілює із "градів" Нікополь, а увесь світ шмарклі жує. Я б поставив питання так: поки не виб'єте орків із Запорізької області, ваші негри будуть замість нашого зерна ..й без солі жрати. А то тільки й чути, що як наше зерно виперти із країни. А може пішли на-й?!!
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22.07.2022 20:24 Відповісти
все уже. отдали зерно Дерьмаки не за хер собачий. долбодятлы
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22.07.2022 21:12 Відповісти
Повнicтю пiдтримую!!!
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22.07.2022 21:13 Відповісти
Спочатку МАГАТЕ. А вже потім повинні включатись ті самі підарюґи.
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22.07.2022 21:25 Відповісти
https://youtu.be/zzzOH5fBAqw https://youtu.be/zzzOH5fBAqw

этим работали
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22.07.2022 23:06 Відповісти
Нікопольський район щодня обстрілюють. Голова районної адміністрації постійно каже, що бачать їх пересування. Але, судячи з постійних нічних обстрілів, нічого з цим не роблять. Треба якомога більше таких дронів. Побачили зрушення - превентивно знищити, і не буде ранкових зведень з новими розбитими будівлями та мертвими людьми.
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22.07.2022 19:23 Відповісти
Русаки, як таргани швидко бігають, втрачая капці.
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22.07.2022 19:23 Відповісти
пардон, лапті.
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22.07.2022 19:24 Відповісти
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22.07.2022 19:37 Відповісти
**** kak tarakani ot sveta razbezhalis
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22.07.2022 19:51 Відповісти
Тікають , орки , як таракани на морозі
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22.07.2022 20:07 Відповісти
Перепрошую пане, але -ТАРГАНИ!
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22.07.2022 21:26 Відповісти
Ти диви скільки маніяків в одному місці.
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23.07.2022 07:59 Відповісти
Может то й не лаптi, а "кiрпiчi"...А якщо ще хтось крикнув "Хаймарс"!..
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22.07.2022 21:01 Відповісти
https://youtu.be/sNFQmsylLGg Нарешті і Хімарсам присвятили пісню. Не юморна, але стильна українська електро-етніка
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22.07.2022 19:24 Відповісти
Жаль в палатку не попали.
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22.07.2022 19:24 Відповісти
эх..... добавить бы на 24 сек по скоплению орков
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22.07.2022 19:25 Відповісти
Ну трошки промахнулись все таки , а какой бы был праздник если б хотя б в одну палатку попали
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22.07.2022 19:27 Відповісти
Це ж тобi не нiмецький порнофiльм-до кiнця вiдео дивитися тре..
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22.07.2022 21:04 Відповісти
А что в конце... ? Сгоревшие ПУСТЫЕ палатки... Вот что в конце...
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22.07.2022 22:32 Відповісти
Реально тетя досмотрите!
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22.07.2022 23:43 Відповісти
Братья, если случаейно АЭС разебете, то ничего страшного. Нам не нужен мир без Украины!!!, Еще в Днепр сольем отработанное топливо, как серйозность наших намерений
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22.07.2022 19:28 Відповісти
А ликвидировать никто это не будет, это не совок, дураков нету
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22.07.2022 19:29 Відповісти
шо за істерика?
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22.07.2022 19:40 Відповісти
Не истерика. последнее слово в случае чего...я лично, согласен
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22.07.2022 19:47 Відповісти
где живешь,что ты лично, согласен?
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22.07.2022 21:39 Відповісти
Я не готов как ***** зеленская бегать по европе и сша, я хочу жить у себя дома, В УКРАИНЕ. А раз уж нам не дадут. то ядерный врзыв и привет всем
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22.07.2022 19:48 Відповісти
Можна й Дніпро злити.
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22.07.2022 20:26 Відповісти
Мля чому не хаймарсом по казармі???
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22.07.2022 19:29 Відповісти
Слишком опасно, это же атомная станция. Там ювелирная работа с точностью в десятки см нужна была.
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22.07.2022 19:31 Відповісти
Там розраховано на пряме попадання великого літака. Можна лупасити.
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22.07.2022 20:27 Відповісти
Очень жаль, что не попали в палатку с первого раза и большинство тараканов свинтилось.
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22.07.2022 19:33 Відповісти
Так це ж сама краща зброя- переполоханi кацапи в обiсцяних штанях..
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22.07.2022 21:08 Відповісти
как тараканы, *****, со всех щелей поперли!
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22.07.2022 19:33 Відповісти
Ну і славненько!
Хвала гармашам!
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22.07.2022 19:35 Відповісти
Одно не могу понять. Почему всякого рода ***** так боятся радицаии? Это токо после простмотра черчернобыля? дыбилы ***. Как показала практика, то радиация это ваще не о чем, легкая прогулка да и кадыровцы подтвердят, лохи ***
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22.07.2022 19:37 Відповісти
Все играли в сталкер - никто не заболел, **** вы пенитесь очководолазы сраные?
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22.07.2022 19:38 Відповісти
Радиация даже на благо. Ею можно лечить онко заболевания!!!!
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22.07.2022 19:39 Відповісти
****** ***! радиация в малых дозах может быть. погугли сколько дерьма вылетело из реактора на ЧАЭС. особенно "полезен" радиоактивный йод,твоя щитовидка тебе "спасибо" скажет,когда ее вырежут.
согласен что лупашить этих пидоров надо но не согласен,что любыми средствами.
Свичблейдами ****** возле атомки, а учитывая что гандоны стреляют из Водяного то вполне можно и артиллерией с наводящимися боеприпасами.
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22.07.2022 21:37 Відповісти
согласен с этим?
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22.07.2022 19:43 Відповісти
ОПА заборонила. Тамжелюди.
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22.07.2022 20:28 Відповісти
Порозбігались від дрона обісрані наче горобці. А корчать з себе ніби готові станцію підірвати і піти на концерт Кобзона як мученики за Кабаєву.
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22.07.2022 19:44 Відповісти
Если бы пуйло действительно был готов умереть в любой момент, он бы не держал все свое окружение на карантине 2 недели перед тем, как допустить их с воему тельцу и не сидел бы на встречах за мегаовальными столами.
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22.07.2022 19:51 Відповісти
***** то не помре .У нього i літак є спеціальний і спеціальні бункери оборудованні проти ядерного страйку ,так що ви за нього не хвілюйтесь,краще хвuлюйтесь за себе та свою родину.
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23.07.2022 07:53 Відповісти
Мля, нужно было ракету в тот муравейник
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22.07.2022 19:49 Відповісти
Polskije droni kamikadze,a dron sto snial tot sto Litva podarila Magyla.Ocen uz bystro kacapi begajut
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22.07.2022 19:54 Відповісти
оператору дрона респект ...але чому тільки 1 дрон ? Хаймарс наробив би там котлет , по-київськи ...І чудово бачити коли по повітряній тривозі ворог драпає в бомбосховище
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22.07.2022 19:57 Відповісти
Хаймарс - слишком опасная штука для АЭС. Представляешь себе твою реакцию, если бы кто-то в 2012-м году предложил тебе обстрелять АЭС ракетными системами залпового огня?
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22.07.2022 20:03 Відповісти
А уявляєте мою реакцію, коли в 22 році із атомної станції "градами" по Нікополю *******?
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22.07.2022 20:30 Відповісти
сколько можно повторять,что орки ****** с Водяного,а это не АЭС!
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22.07.2022 21:41 Відповісти
Need to:
1. Send a swarm of loitering munitions (not drones, but Switchblades).
2. Improve AI target acquisition.
If both above are solved, the problem is solved.
Just do it!
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22.07.2022 20:04 Відповісти
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22.07.2022 20:12 Відповісти
Волнуюсь, чтобы дерьмак опять не начал давить на Залужного (как под Киевом), чтобы наши их пропустили!
Потеряем обменный фонд и моральное преимущество!
Сегодня дерьмак где-то на переговорах с кацапней....
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22.07.2022 20:14 Відповісти
Елдак сейчас под микроскопом, если попробует, что пойдет вслед за кораблем.
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22.07.2022 20:23 Відповісти
Та єлдаку пох або він або його.
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22.07.2022 20:29 Відповісти
нет. они сегодня даже Апостолово обстреляли чего раньше не было,за Зеленодольск вообще молчу,три месяца каждодневных обстрелов. если бы был котел то орки не обстреливали гражданских им было бы не до этого.
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22.07.2022 21:48 Відповісти
Три БТГр армии РФ попали в "котел" на Херсонщине и запросили у Украины "зеленый коридор" - The Insider Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательной операции в Херсонской области взяли в "котел" три батальонные тактические группы ВС РФ, в том числе ротную спецназа и танковую. В оперативном окружении в районе населенного пункта Высокополье оказались до 2 тысяч российских военных, которые запросили у украинской стороны "зеленый коридор". По словам собеседников издания, российские командиры окруженных БТГр вышли на связь с украинскими военными и запросили выход из "котла". Наступление украинских военных осуществлялось по направлениям Ольгино - Костырка и Потемкино - Нововознесенское. На сегодняшний день активные боевые действия идут по линии Архангельское - Золотая балка на севере Херсонщины. Кроме того, группировка российских войск столкнулась с угрозой окружения вблизи населенного пункта Архангельское, где украинские военные успешно переправились через реку Ингулец, на левом берегу которой расположены позиции вражеских сил. По информации украинских военных, на линии обороны Нововознесенское - Золотая балка противник сосредоточил две батальонные тактические группы. Из-за повреждений Антоновского моста в Херсоне и дамбы Каховской ГЭС в Новой Каховке российские войска лишены возможности перебрасывать резервы на правый берег Днепра. Источники издания полагают, что успешное окружение противника на севере Херсонщины определит ход всего контрнаступления ВСУ на юге Украины.
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22.07.2022 20:19 Відповісти
Якщо рашистам не буде іловайську, то це не котел і не коридор, а весела і приємна прогулянка в найкомфортніший з усіх український полон. А ми будемо з вами годувати 2000 ртів.
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22.07.2022 20:28 Відповісти
А наших пленных вы как собираетесь возвращать????? Или пусть сидят там, пока мы будем наслаждаться местью???
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22.07.2022 20:38 Відповісти
а наших с "Азовстали" уже всех обменяли ?
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22.07.2022 23:27 Відповісти
Тут одна відповідь-влаштувати їм Ілловайськ. Якщо випустять-я нікому не прощу.
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22.07.2022 20:32 Відповісти
как тараканы побежали)
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22.07.2022 20:21 Відповісти
Ой у все, тепер багатостраждальний Нікополь буде жити спокійно! Чи може все таки ні? Чекаємо завтрашніх і всіх наступних новин з Нікополя і районів поблизу.
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22.07.2022 20:24 Відповісти
Не думаю,що таки жиденька атака чимось допоможе.Треба,щоб з десяток "Градiв" пошматувало,та декiлька кацапiв.Тодi може дойде.
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22.07.2022 21:20 Відповісти
сегодня опять прилетит.
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22.07.2022 21:50 Відповісти
Жидковато якось - чому не кількома дронами і не по наметам? Дрон же керований, хто так керував?
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22.07.2022 20:28 Відповісти
хто так керував?
Мабуть пацифiст...
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22.07.2022 21:26 Відповісти
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22.07.2022 20:28 Відповісти
Струмом довбонуло, буває!
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22.07.2022 20:36 Відповісти
​Израиль уничтожил в Сирии завод по сборке иранских беспилотников - SOHR

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что вследствие израильского авиаудара по целям около Дамаска, в районе Ас-Сайида-Зайнаб, уничтожено предприятие военного назначения, на котором по иранским технологиям собирались беспилотники. Объект разбит до основания вместе с уже выпущенными дронами, хранившимися на складе. Стоит отметить, что именно с этого завода страна-агрессор Российская Федерация планировала получать иранские беспилотники с использованием их в войне против Украины. Израиль лишил Россию такой возможности.
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22.07.2022 20:41 Відповісти
славна наша Нэнька-Украина ******ом...
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22.07.2022 20:42 Відповісти
Суки,а знають куди тікати,на тереторію АЕС.
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22.07.2022 20:42 Відповісти
Мабуть після цього вони загнали техніку в машинний зал.
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22.07.2022 20:59 Відповісти
Ще раз кажу: І неба, і води, і землі будуть боятись як пекла!!!
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22.07.2022 22:13 Відповісти
плять как тараканы, почему по палаткам не емнули
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22.07.2022 23:21 Відповісти
кто там про "грязные бомбы" вещал на раша тв?
а то что технику и орков расположили на территори аэс ничего?
и еще оттуда никополь обстреливают через днепр и другие села
уроды
знают что сложно будет тогда их там уничтожить
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23.07.2022 00:32 Відповісти
Яка гарна новина.
Браво. Біс 👍
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28.09.2022 02:43 Відповісти
 
 