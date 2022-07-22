Угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського за підсумками 149 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти.
Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний урожай – а його вже збирають – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.
Є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають. І це – чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні", - сказав Зеленський.
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Що отримала Росія
«Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто цього не заперечував досі. У тому числі американські партнери», - заявив Путін під час візиту до Ірану, де відбувалася його зустріч із президентом Туреччини.
У тексті домовленостей ви ані слова не знайдете про пом'якшення санкцій щодо Росії. Для України це добре, тому що ми з себе знімаємо будь-які зобов'язання чи відповідальність щодо того, що роблять європейці. А вони якраз санкції щодо РФ пом'якшують.
Що відбувалося цим днями? Рада Євросоюзу, затверджуючи сьомий пакет санкцій проти Росії, частково вивела з-під обмежень транзакції щодо оплати російського продовольства, а також нафти до третіх країн.
Раніше Reuters писало про розморожування коштів цілого переліку російських банків, щоб ті дозволяли виробникам і постачальникам із РФ купувати, транспортувати чи імпортувати сільгосппродукцію, зокрема пшеницю та добрива. Ймовірно, це також допоможе розблокувати продукти харчування, що застрягли в портах Росії через запровадження штрафних заходів. Про те, що фінансовий сектор РФ нині весь працює на мілітаристські потреби Кремля, чомусь не згадали.
https://lb.ua/world/2022/07/22/524010_shcho_otrimala_ukraina_shcho-rosiya_vid.html
22 липня 2022, 19:10
https://www.youtube.com/watch?v=oba4enVwyyc
Коли РФ кине потужно, а вона кине (так робила завжди) цікаво, що цей дурень говоритиме?
Мене знову поимели, зате негри ситі, так?
До речі,Херсон до цього ніяк. Тільки Одеса.
Батько Махно це розумів, но нічого не міг з цим зробити...
Этот договор до жопы. Его не надо было подписывать(тем более что Африка особо не напрягалась за зерно, им не надо было значит, если б они голодали то орали бы везде ). Вывезем зерно, часть его. Будет "перемирие" временное, кацапы навезут опять мяса и железа за это время и опять пойдут в наступление. Контраступления по Херсону можем не ждать. Забудьте ***** об этом.
ой біди ще буде забагато...
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1550560914780430337 1 ч
Треба не констатувати,а засИпати Зе і Ко письмовими вимогами обміну зерна на наших полонених.При цьому їхня ху...та у нашому полоні, повинна в'я....вати на відбудовах зруйновпн ракет обстрілами будівель,служити живим щитом на об'єктах критич інфраструктури.ХЛІБ треба заробити ПРАЦЕЮ!
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
Хлібна угода вигідна усім. І лише Україна з цього отримує велике ні....уя. Навіть азовців з полону не отримаємо. Ох....нна перемога нашої дипломатії
https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E?src=hashtag_click
Тоді ми виграли час на відновлення сил,армії,а тепер,-кацапи...
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV7N0JivrWsZ9pCRe5p5C1iWmt8CwYcHVNSCz4Ko6fHQu9nRVVe9-wEoEtCjJ-XcXUYrjKfI0QC2daMJ4EkoXbgCZEN33jAnyWcmwfl6fL5NqTGYlcioUc7l_USTEjnKRPD_6NsWQXKCB8TtSKKduzH&__tn__=%2CO%2CP-R#?bfk 1 ч ·
Власть так радостно хором кричит, мол, в «зерновых соглашениях» мы нигде не пошли на условия Путлера, что я начинаю прямо что-то подозревать…
Угода підписана Зеленським чере свого спільника Єрмака про розмінування окремих ділянок вже була...
Отримали трагедію Маріуполя та окупації південних регіонів України...
Перемогти пуйла може тільки ще більший псих, який ні з чим не рахується, отримує задоволення від знищення рашистів, та з такими ж повноваженнями та ресурсами. Де визнання парашії країною спонсором тероризму?
https://twitter.com/i_turenko/status/1550560173839761409 7 ч
Чому їм немає віри?
Бо вони казали, що великого вторгнення не буде, знаючи що буде.
Тому ,що вони розповідали, що ніякої здачі в полон азовців не буде, то така процедура обміну, просто обміну, Карл.
Тепер вони розповідають, що хлібний коридор це не чергова спецоперація гебні.
Ага
Побачимо хто з цього виграє найбільше, а хто буде спостерігати.
Му-у, му-у, бе-е, му-у, бе-е - Клоун. Видео