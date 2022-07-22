Угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського за підсумками 149 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти.

Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний урожай – а його вже збирають – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.

Є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають. І це – чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні", - сказав Зеленський.

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