Бойова робота ЗСУ: знищені позиції окупантів на різних напрямках, ворожа техніка та особовий склад. ВIДЕО

Українські воїни знищують позиції противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, бойову роботу ЗСУ за 22 липня показали у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

На відео зафіксовані залишки позицій російської армії після ударів ЗСУ. Так, позиції окупантів знищили Гірські штурмовики. Також, українськаі воїни "відпрацювали" по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Внаслідок атак воїнів-артелиристів бригади "Едельвейс" у рашистів знищена та пошкоджена техніка.

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