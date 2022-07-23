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Бойова робота ЗСУ: знищені позиції окупантів на різних напрямках, ворожа техніка та особовий склад. ВIДЕО

Українські воїни знищують позиції противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, бойову роботу ЗСУ за 22 липня показали у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

На відео зафіксовані залишки позицій російської армії після ударів ЗСУ. Так, позиції окупантів знищили Гірські штурмовики. Також, українськаі воїни "відпрацювали" по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Внаслідок атак воїнів-артелиристів бригади "Едельвейс" у рашистів знищена та пошкоджена техніка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український ЗРК "Бук-М1" збиває російський БПЛА "Орлан-10". ВIДЕО

армія рф (17491) ЗСУ (7572) Повітряні сили (2665)


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Таргани.
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23.07.2022 09:28 Відповісти
Смерть рашистам.
Слава Захистникам України!
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23.07.2022 09:33 Відповісти
А може краще з Хімарса оден раз дати . А тепер будуть наших заручників прив'язувати да палаток
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23.07.2022 09:44 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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23.07.2022 10:41 Відповісти
Три загибли ! Слабовато !,Намагалися залякать кацапів.
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23.07.2022 11:12 Відповісти
Вміємо
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23.07.2022 12:07 Відповісти
 
 