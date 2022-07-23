Захисники відзначають роботу СБУ під час оборони Харкова від рашистів: Служба безпеки роздала зброю потрібним людям. ВIДЕО

Захисники Харкова розповідають про перші дні війни та оборону міста від російських окупантів.

Відео оприлюднив ексочільник управління СБУ Харківщини Роман Дудін, інформує Цензор.НЕТ

Так, в сюжеті ТСН українські захисники розповідають про оборону Харкова від російських окупантів.

Один з українських захисників заявив: "Хлопці об'єдналися конкретно. Слава Богу, що СБУ правильно роздали зброю, саме тим, кому потрібно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після того, як лінію фронту від Харкова посунули, туди приїхав Татаров і все почало бути погано, - екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського. ВIДЕО