Захисники відзначають роботу СБУ під час оборони Харкова від рашистів: Служба безпеки роздала зброю потрібним людям. ВIДЕО
Захисники Харкова розповідають про перші дні війни та оборону міста від російських окупантів.
Відео оприлюднив ексочільник управління СБУ Харківщини Роман Дудін, інформує Цензор.НЕТ
Так, в сюжеті ТСН українські захисники розповідають про оборону Харкова від російських окупантів.
Один з українських захисників заявив: "Хлопці об'єдналися конкретно. Слава Богу, що СБУ правильно роздали зброю, саме тим, кому потрібно".
Топ коментарі
+22 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар23.07.2022 12:05
+20 Aleksey NotBad
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+15 andi Mir
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були вірними, без "б"?
Взагалі-то я не дивуюся... З нашою *ОПою все може бути по всякому...
Дійова особа 1: "А Васю Лому з автоматом бачив? І Усіка?";
Дійова особа 2: "Ще ні. Косять під патріотів?";
Дійова особа 1: "А може щось таки змінилось...
Сьогодні бачив кадри в твіттері знищення рештки ДРГ, що вчора зранку прорвалась в Харків на бронеавто "Тигр". Вони засіли в школі. Так ту школу захисники міста спалити дотла, а хто не згорів і вискочив - положили.
Це до того, що я казав раніше: зараз не будуть патечкуватись з ніякими матеріальними і людськиси жертвами задля знищення ворога.";
Дійова особа 2:"І це правильно. На карту поставлене наше виживання...".