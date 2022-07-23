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Новини Відео Війна
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Захисники відзначають роботу СБУ під час оборони Харкова від рашистів: Служба безпеки роздала зброю потрібним людям. ВIДЕО

Захисники Харкова розповідають про перші дні війни та оборону міста від російських окупантів.

Відео оприлюднив ексочільник управління СБУ Харківщини Роман Дудін, інформує Цензор.НЕТ

Так, в сюжеті ТСН українські захисники розповідають про оборону Харкова від російських окупантів.

Один з українських захисників заявив: "Хлопці об'єдналися конкретно. Слава Богу, що СБУ правильно роздали зброю, саме тим, кому потрібно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після того, як лінію фронту від Харкова посунули, туди приїхав Татаров і все почало бути погано, - екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12847) Харків (5631) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+22
а ідіот Зеля зняв з посади одного з не багатьох начальників СБУ, а саме начальника СБУ по Харкову, який не втік і не зрадив, а грамотно організував оборону міста.
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23.07.2022 12:05
+20
А потом приехал Татаров...
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23.07.2022 11:59
+15
За це мерзотники і звільнили керівника харьківського СБУ .
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23.07.2022 12:05
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А потом приехал Татаров...
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23.07.2022 11:59 Відповісти
а ідіот Зеля зняв з посади одного з не багатьох начальників СБУ, а саме начальника СБУ по Харкову, який не втік і не зрадив, а грамотно організував оборону міста.
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23.07.2022 12:05 Відповісти
знімуть і решту всих, з тих небагатьох, хто грамотно організовав оборону своїх міст. чого? боневтікли, як та ж оп-а хотіла.
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23.07.2022 12:20 Відповісти
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23.07.2022 12:23 Відповісти
зато милославский подлинный.
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23.07.2022 12:24 Відповісти
Рулит он правильно в чью-то сторону.
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23.07.2022 12:30 Відповісти
Ты точно не с Харькова, раз крышевальшика контрабаса называешь эффективным? Рождённый ползать - летать не может. Почему Рома молчал, а как от кормушки убрали заговорил. Когда к нач.гарнизона приезжал чувак связанный с МГБ ДНР перед войной, его подчинённые слежку вели, а вот когда он в рашу уехал за пару дней до войны- дал зелёный свет. И таких зашкваров десятки.
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23.07.2022 12:50 Відповісти
От же ш, и под бомбу по дороге не попал - шельма всеми меченная...
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23.07.2022 12:05 Відповісти
За це мерзотники і звільнили керівника харьківського СБУ .
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23.07.2022 12:05 Відповісти
Зато мера Мелітополя, здавшого місто рашистам, нагородили орденом.....
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23.07.2022 12:07 Відповісти
Що ти мелеш припізжене? Мер цивільна особа, як ти! Ти що можеш відповідати за оборону? Цим займаються виключно силові структури! А, ну і бажаю тобі побувати в полоні, як мер Мелітополя, от тільки щоб тебе звідти ніхто не звільняв ніколи.
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23.07.2022 15:47 Відповісти
Тобто, звільнення начальника Харківського облСБУ Романа Дудіна - це помста агентури ФСБ в Україні? Значить, заяви Дудіна:
"";
"";
""
були вірними, без "б"?

Взагалі-то я не дивуюся... З нашою *ОПою все може бути по всякому...
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23.07.2022 12:19 Відповісти
А в Омане наверное был то другой расклад по Харькову.
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23.07.2022 12:19 Відповісти
Низовой состав СБУ молодцы. А вот вся верхушка из академий КГБ-ФСБ не наша совершенно. Как генерал СБУ, так крот, предатель и сволочь. Зеленский аж трех генералов кротов СБУ-ФСБ поставил на Херсон.
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23.07.2022 12:45 Відповісти
Витяг з вистави:

Дійова особа 1: "А Васю Лому з автоматом бачив? І Усіка?";

Дійова особа 2: "Ще ні. Косять під патріотів?";

Дійова особа 1: "А може щось таки змінилось...
Сьогодні бачив кадри в твіттері знищення рештки ДРГ, що вчора зранку прорвалась в Харків на бронеавто "Тигр". Вони засіли в школі. Так ту школу захисники міста спалити дотла, а хто не згорів і вискочив - положили.
Це до того, що я казав раніше: зараз не будуть патечкуватись з ніякими матеріальними і людськиси жертвами задля знищення ворога.";

Дійова особа 2:"І це правильно. На карту поставлене наше виживання...".
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23.07.2022 13:11 Відповісти
За що й познімали з посад.
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23.07.2022 13:23 Відповісти
Поголовна більшість київської центральної влади - зрадники і працюють на рашистів!
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23.07.2022 15:49 Відповісти
Просто Рома остановил губа и мэра в первый день войны на выходе из Харькова, и заставил их вернуться назад, а такое Зеля простить не смог, ведь губ поставлен им !
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23.07.2022 21:58 Відповісти
 
 