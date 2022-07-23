Обстріл Кіровоградщини: Кількість поранених зросла до 16, їхньому життю нічого не загрожує. ВIДЕО
Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кіровоградщині загинули три особи, а 16 - дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо наразі точну інформацію про 3 загиблих та 16 поранених. Серед них є один військовий і 2 працівників відомчої охорони", - зазначив він.
За словами Райковича, життю поранених нічого не загрожує.
Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по Кіровоградській області. Зафіксовано влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці".
Відомо, що один військовий та два охоронці трансформаторної підстанції загинули.
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УКРАЇНО4КА
показати весь коментар23.07.2022 15:12 Відповісти Мені подобається 1
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