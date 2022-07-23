Обстріл Кіровоградщини: Кількість поранених зросла до 16, їхньому життю нічого не загрожує. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кіровоградщині загинули три особи, а 16 - дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо наразі точну інформацію про 3 загиблих та 16 поранених. Серед них є один військовий і 2 працівників відомчої охорони", - зазначив він.

За словами Райковича, життю поранених нічого не загрожує.

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по Кіровоградській області. Зафіксовано влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці".

Відомо, що один військовий та два охоронці трансформаторної підстанції загинули.

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