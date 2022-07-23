УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9654 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
4 441 2

Обстріл Кіровоградщини: Кількість поранених зросла до 16, їхньому життю нічого не загрожує. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кіровоградщині загинули три особи, а 16 - дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо наразі точну інформацію про 3 загиблих та 16 поранених. Серед них є один військовий і 2 працівників відомчої охорони", - зазначив він.

За словами Райковича, життю поранених нічого не загрожує. 

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по Кіровоградській області. Зафіксовано влучання у військовий аеродром "Канатове" та об’єкт "Укрзалізниці".

Відомо, що один військовий та два охоронці трансформаторної підстанції загинули.

Читайте: Російські окупанти вдарили саме туди, де було зерно, - Повітряні Сили ЗСУ про обстріл порту Одеси

Автор: 

обстріл (28648) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (571)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть клятим ворогам!
показати весь коментар
23.07.2022 15:12 Відповісти
 
 