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Через великі втрати росіяни виводять декілька батальйонів із зони бойових дій, - розвідка. ВIДЕО

Керівництво армії РФ змушено проводити переформування через високі втрати особового складу.

Про це йдеться у перехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбник, серед іншого, говорить, що російські пропагандистські ЗМІ брешуть про мінімальні втрати армії РФ в Україні. За його словами, кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати, що тепер формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500, зазначає російський військовий.

Він додає, що "два дні тому прилетіло в будівлю. Якось незрозуміло чим стріляють, виходу не чутно взагалі. Просто дві секунди - бам. Якась РСЗО, типу "Града", "Урагана". Тільки вона беззвучна".

Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 240 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1708 танків та 3929 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Росіянин також поскаржився на нестачу зброї.

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+30
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23.07.2022 16:30
+14
Злізь з дивана і бери зброю, і буде все ОК
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23.07.2022 16:36
+11
Ванька-дурак то ХІМЕРИ й вони прилетять і за тобою...
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23.07.2022 16:31
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23.07.2022 16:30 Відповісти
Ванька-дурак то ХІМЕРИ й вони прилетять і за тобою...
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23.07.2022 16:31 Відповісти
Хаммери
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23.07.2022 16:37 Відповісти
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23.07.2022 16:32 Відповісти
Якщо так все погано в параши чому ми все відступаемо та не повертаемо наші територіі. Щось тут не те
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23.07.2022 16:33 Відповісти
Злізь з дивана і бери зброю, і буде все ОК
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23.07.2022 16:36 Відповісти
теж дивуюсь. якщо у нас уже 12 Хаймарсів, то чому тільки 4 цілі були уражені цієї ночі?
там біля Харкова багато цілей іще жирних.
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23.07.2022 16:37 Відповісти
А ракети до Хаймарсів безліміт?
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23.07.2022 16:48 Відповісти
ракет вистачає. поки що.
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23.07.2022 16:51 Відповісти
Шо, сидиш в машині супроводження хаймарсів і дивуєшься, чого це вони так рідко стріляють, що аж лише 4 цілі за ніч?!? Мабуть особисто бігав перевіряти, куди там поцілили і чи поцілили...

Как ви, диванні х*єсоси, забєбалі...
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23.07.2022 16:59 Відповісти
сам ти ******, довбень. читати навчись спочатку. у мене чоловік сидить там в окопі і по ньому гатять рашисти безперестанку. іди збігай до окуліста, очі перевір.
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23.07.2022 20:58 Відповісти
Шашку в зуби і парадним строєм, диванний хєнєрал, впірьод, плять, вали в атаку.
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23.07.2022 16:58 Відповісти
... Це ж треба бути таким тупорилим .!!
Тобі шо , прочитати тут цілу лекцію з військової тактики , щоб ти зрозумів елементарне . ? Чи ти свідомо підігріваєш паніку .?
пнх . .
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23.07.2022 20:14 Відповісти
декілька виводять, а скільки заводять?
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23.07.2022 16:35 Відповісти
та ти шо. і 8+8 батальйонів вводить.
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23.07.2022 16:35 Відповісти
цілеи для Хаимарсів повно -- тільки на ті цілі ше треба навести
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23.07.2022 16:59 Відповісти
Вибори в конгрес коли, часом не в жовтні? Ну то........................
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23.07.2022 17:01 Відповісти
Україна буде в безпеці лише тоді, коли Росія розпадеться, сподіваємося, через громадянську війну. Тож заходьте в російські соціальні медіа та використовуйте такі можливості, щоб популяризувати наративи про «зраду», боягузтво, відсутність любові до Росії тощо. Усе, що сприяє сваркам між росіянами.
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23.07.2022 17:14 Відповісти
пройдёт время и японцы будут говорить, вот в 2022 была супер возможность захватить и вернуть Курилы, когда кацапы отправили уже 85% своей недоармии в Украину, почему мы тогда не воспользовались? и Украине бы помогли. Также и ряд других стран, молдова н-р. весь мир стал таким большим ООНом
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23.07.2022 18:35 Відповісти
Через великi втрати... Дык, в помощь зернокоридоры и объявили.
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23.07.2022 17:22 Відповісти
До конца июля у них будет 16 батальонно тактических групп свежих - https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rf-do-kintsja-lipnja-khoche-sformuvati-16-bataljoniv-hur.html ГУР .
Если кто помнит, то судьба Северодонецка решилась усилением наступления 5 таких свежих групп.
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23.07.2022 17:22 Відповісти
питання не в кількості м'яса. Дуже важливо кількість та якість озброєння та підготовка
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23.07.2022 20:08 Відповісти
Уменьшение желания воевать у россиян всё это хорошо и обнадёживает. ВСУ делают всё в меру своих возможностей, за что им честь и хвала. Но будем откровенны, не москалям нужно освобождать территорию, чтобы избежать дальнейшей аннексии.
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23.07.2022 17:25 Відповісти
виводят -- заводят - аби шось написати
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23.07.2022 17:29 Відповісти
Які ж це втрати?
Це збільшення кількості автомобілів у російських сім'ях!
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23.07.2022 19:51 Відповісти
Ротацию производят ,о каком выводе речь то
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24.07.2022 17:47 Відповісти
 
 