Через великі втрати росіяни виводять декілька батальйонів із зони бойових дій, - розвідка. ВIДЕО
Керівництво армії РФ змушено проводити переформування через високі втрати особового складу.
Про це йдеться у перехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбник, серед іншого, говорить, що російські пропагандистські ЗМІ брешуть про мінімальні втрати армії РФ в Україні. За його словами, кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати, що тепер формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500, зазначає російський військовий.
Він додає, що "два дні тому прилетіло в будівлю. Якось незрозуміло чим стріляють, виходу не чутно взагалі. Просто дві секунди - бам. Якась РСЗО, типу "Града", "Урагана". Тільки вона беззвучна".
Росіянин також поскаржився на нестачу зброї.
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там біля Харкова багато цілей іще жирних.
Как ви, диванні х*єсоси, забєбалі...
Тобі шо , прочитати тут цілу лекцію з військової тактики , щоб ти зрозумів елементарне . ? Чи ти свідомо підігріваєш паніку .?
пнх . .
Если кто помнит, то судьба Северодонецка решилась усилением наступления 5 таких свежих групп.
Це збільшення кількості автомобілів у російських сім'ях!