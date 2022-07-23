Через великі втрати росіяни виводять декілька батальйонів із зони бойових дій, - розвідка. ВIДЕО

Керівництво армії РФ змушено проводити переформування через високі втрати особового складу.

Про це йдеться у перехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбник, серед іншого, говорить, що російські пропагандистські ЗМІ брешуть про мінімальні втрати армії РФ в Україні. За його словами, кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати, що тепер формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500, зазначає російський військовий.

Він додає, що "два дні тому прилетіло в будівлю. Якось незрозуміло чим стріляють, виходу не чутно взагалі. Просто дві секунди - бам. Якась РСЗО, типу "Града", "Урагана". Тільки вона беззвучна".

Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 240 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1708 танків та 3929 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Росіянин також поскаржився на нестачу зброї.