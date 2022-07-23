По скупченню російської техніки в окупованій Горлівці завдано вогневого удару, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що в окупованій Горлівці завдано вогневого удару по скупченню техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "Уточнюють, що в окупованій Горлівці ЗСУ нанесли удар по скупченню техніки загарбників в районі машзаводу".

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