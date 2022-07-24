Українські воїни показують російську бойову техніку покинуту під час звільнення Іванівки на Херсонщині. ВIДЕО
ЗСУ 1 липня звільнили населений пункт Іванівка. Украинские воины показывают российскую боевую технику, брошенную при освобождении Иванивки
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.
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