Російський Т-72 та 15 рашистів знищили військові контррозвідники СБУ: Окупанти під час удару сиділи на танку та дивились кіно. ВIДЕО
Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72, загинули 15 загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - каже окупант в розмові, яку перехопили СБУ.
Топ коментарі
+74 Вася Шевченко #371210
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