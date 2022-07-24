Російський Т-72 та 15 рашистів знищили військові контррозвідники СБУ: Окупанти під час удару сиділи на танку та дивились кіно. ВIДЕО

Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський танк Т-72, загинули 15 загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - каже окупант в розмові, яку перехопили СБУ.

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