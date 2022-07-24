"Тут більше за техніку, ніж за людину: російський окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів, - перехоплення ГУР. АУДIО
Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ.
Про це йдеться у розмові, перехопленій ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Головна думка – Україна потроху здається: "Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають".
Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати: "Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили". Мама підтверджує таку можливість: "путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Danilo Kosmina #241992
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+10 Алекс Скела
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+6 Лариса Щепак
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За людину, Ванько!
Ту, що сидить у бункері та гидить у чемодан.
дякую тобі, Батьку, що я не москаль..
"Матір" і то не дуже відповідає цим істотам, здатним розмножуватись.