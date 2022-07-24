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"Тут більше за техніку, ніж за людину: російський окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ.

Про це йдеться у розмові, перехопленій ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Головна думка – Україна потроху здається: "Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають".

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Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати: "Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили". Мама підтверджує таку можливість: "путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+11
...йА хххууууууееееею с кацапских мамок-барыг....
дякую тобі, Батьку, що я не москаль..
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24.07.2022 16:34
+10
"Тут більше за техніку, ніж за людину: російський окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів

За людину, Ванько!
Ту, що сидить у бункері та гидить у чемодан.
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24.07.2022 16:29
+6
В словах матерi-"Хай покалiчать,тiльки не тiкай..бо грошей не буде,а тiльки "гребаный стыд" на всю деревню...Конченi!
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24.07.2022 17:12
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"Тут більше за техніку, ніж за людину: російський окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів

За людину, Ванько!
Ту, що сидить у бункері та гидить у чемодан.
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24.07.2022 16:29 Відповісти
...йА хххууууууееееею с кацапских мамок-барыг....
дякую тобі, Батьку, що я не москаль..
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24.07.2022 16:34 Відповісти
аби ти ще б було людиною, швайнехунд
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24.07.2022 16:36 Відповісти
Этот хоть не матерится, и у матери голос не пропитый, даже как то жалко его стало. Беги, кролик. Отсидишь, зато живой останешься. А может и не отсидишь весь срок. Сдохнет пуйло, об'явят амнистию...
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24.07.2022 16:37 Відповісти
Мама ? Сынок почти 200-й .
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24.07.2022 16:38 Відповісти
«В России нет человеков; там есть только генералы, полковники, капитаны и проч. и проч., а человек, кажется, только - один государь.» Граф Н. Муравьев-Амурский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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24.07.2022 16:40 Відповісти
В рашистів-вбивць не може бути мами.

"Матір" і то не дуже відповідає цим істотам, здатним розмножуватись.
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24.07.2022 16:40 Відповісти
Ну и мамаши у кацапов -буду капать за деньги,а дезертируешь -посадят...капец животные...
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24.07.2022 16:56 Відповісти
В словах матерi-"Хай покалiчать,тiльки не тiкай..бо грошей не буде,а тiльки "гребаный стыд" на всю деревню...Конченi!
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24.07.2022 17:12 Відповісти
ванька или мухтар, как там тебя, ты особо не переживай, когда появятся Люди, то они будут так же как и тебе, относится к твоим хозяевам! Ты лучше рвись в бой, или папу не любишь? Он после твоих похорон, и кредиты закроет, и машину "Жигуль" купит! ; )
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24.07.2022 17:48 Відповісти
Свиноматка насмотревшись ящика втирает лаптю что всё на мази, а лапоть офигивает и хочет свалить, но боится что закатают в кутузку и бабок не видать.
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24.07.2022 18:34 Відповісти
Самка получит своего ваньку в мешке.
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24.07.2022 19:16 Відповісти
Несколькими траншами.
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25.07.2022 12:15 Відповісти
заколдованный круг: дезертировал - посадили - дали амнистию за добровольное присоединение к "спецоперации" - дезертировал - и т.д. "Нелегка, как вонь сортира, - жизнь кацапа-дезертира🤣
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24.07.2022 20:28 Відповісти
спрашивает: надолго сажают? предпочитает сидеть в тюрьме. пусть все рашисты послушают это .
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24.07.2022 21:33 Відповісти
 
 