"Тут більше за техніку, ніж за людину: російський окупант скаржиться мамі на ставлення з боку командирів, - перехоплення ГУР. АУДIО

Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ.

Про це йдеться у розмові, перехопленій ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Головна думка – Україна потроху здається: "Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають".

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Син каже, що все це неправда і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати: "Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили". Мама підтверджує таку можливість: "путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати", - йдеться у повідомленні.