Рашисти розібрали та вкрали фонтан із Театрального скверу окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Росіяни розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольський фонтан у Театральному сквері, той самий, по якому (бігав) швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський, остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Мразота російська", - зазначив Андрющенко.

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