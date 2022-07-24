130 батальйон ТРО показав знищені рашистські танки та ліквідованих окупантів: "Вот он, п#дар, задвухсоченый". ВIДЕО 18+

130-й Батальйон 112-ї Окремої Бригади Територіальної Оборони м. Києва показав свою роботу з захисту України. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці 130-го батальйон територіальної оборони міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

"130 Батальйон ТРО на захисті країни. Трофеї, валянки, знищені рашистські танки і вбиті окупанти… - ловіть нове відео із серії "Харків". І пам‘ятайте, все буде Україна!" - йдеться в описі відео.

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