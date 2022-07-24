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Новини Відео Війна
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130 батальйон ТРО показав знищені рашистські танки та ліквідованих окупантів: "Вот он, п#дар, задвухсоченый". ВIДЕО 18+

130-й Батальйон 112-ї Окремої Бригади Територіальної Оборони м. Києва показав свою роботу з захисту України. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці 130-го батальйон територіальної оборони міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

"130 Батальйон ТРО на захисті країни. Трофеї, валянки, знищені рашистські танки і вбиті окупанти… - ловіть нове відео із серії "Харків". І пам‘ятайте, все буде Україна!" - йдеться в описі відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десантники знищили російський штурмовик Су-25

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987) Харківщина (6054) знищення (7342) тероборона (386)


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Топ коментарі
+68
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24.07.2022 20:01
+49
Гарна робота-респект...
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24.07.2022 20:01
+48
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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24.07.2022 20:03
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Гарна робота-респект...
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24.07.2022 20:01 Відповісти
Мухи над дохлими орками кружляють - дуже красиво!
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24.07.2022 20:18 Відповісти
Не правда, вони ще свіженькі. Днів так через 10 з нього потече юшка і він почне приносити користь нашій флорі і фауні
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24.07.2022 20:33 Відповісти
Ну ось, хоч якась користь від "харошего руZZкого"!
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24.07.2022 21:29 Відповісти
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24.07.2022 20:01 Відповісти
Бapaны cкpепанутые -
де6илов народители.
Весёлую историю
услышать не хотите ли!?
Веселая история -
ваш сын попал под «Град».
Вас Лада дожидается
в салоне «Авангард
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25.07.2022 07:15 Відповісти
Нажаль... але не*й шастать...
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24.07.2022 20:01 Відповісти
Красавцы!!!!!!!!!
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24.07.2022 20:03 Відповісти
Ще і кошеня напоїли
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24.07.2022 20:08 Відповісти
Котики кошеня кормлять ❤️🇺🇦
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24.07.2022 21:32 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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24.07.2022 20:03 Відповісти
То не "валянки" а "бурки" А кацапи таких шить не вміють То вони в якомусь нашому селі украли - діди в таких до скотини ходять і до криниці -по воду
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24.07.2022 20:03 Відповісти
Ви праві, бурки кацапи вкрали десь в нашому селі. До речі, для зими дуже зручна і тепла річ.
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24.07.2022 20:10 Відповісти
До них ще мають бути кальоші.
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24.07.2022 20:34 Відповісти
Це при відлизі. А при морозні погоді калоші не треба.
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24.07.2022 20:58 Відповісти
Голоші не встигли спи...дити. Та на тому світі вже й не ************😇
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24.07.2022 20:36 Відповісти
вони мо й були але кацапи не знали що воно таке й повикидали.а те що на валєнкі схоже забрали.
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24.07.2022 21:13 Відповісти
Тем временем на стране-помойке...
https://skeptik.com.ua/v-rossii-kazachia-dryjina-nedelu-lovit-sbejavshego-krokodila/ В России казачья дружина неделю ловит сбежавшего крокодила. С тепловизором.
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24.07.2022 20:06 Відповісти
Мда! Шукать холоднокровну тварину за допомогою тепловізора - це треба буть "генієм"!
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24.07.2022 20:34 Відповісти
Хоча все правильно, можна загнати "на ліво" тепловізор, а списати як утоплений чи ще якось втрачений.Там не всі поголовно дурні, як на випивку гроші знайти зметикують.
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24.07.2022 22:00 Відповісти
Казали хлопці з фронту, що через тепловізор вночі бачили, щось світиться довго, але не рухається, підповзли, а там баклажка з водою, сонцем вдень нагріва....Можливо крокодила також можна побачити, якщо на сонці вигрівається)
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25.07.2022 00:11 Відповісти
Кізяки це таке ... З їх який попит . То хто в школі добре вчився такий кловунський одяг на себе не повісить . Особливо - ну навіщо кізяку зоологія ?!

Дивує , що на ціло місто (в кілька сот тисяч мешканців) жодного не знайшлось (а хоч вчителя біології) , який би пояснив би тупорилим тєлєхтуялам , що як в усіх рептілій у крокодила терморегуляція - це приймання температури навколошнього середовища . Він "холоднокровний" й тепловізор їх виведе скорійше на мотори лодок й катерів !

Я б кізякам порадив би користувати металовишикувач , бо верогідність виросте на два порядка , бо якщо рептілія до цього з"їла якогось іншого кизяка разом з його шашкою , то металовишикувач спрацює стовідсотков !
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24.07.2022 20:37 Відповісти
Шашка то таке,а от медальок різного калібру.)))Який кізяк без медальки?-що папуаси без бусів.)))Бо крокодил може шашку і не ковтне,а от побрякушку з полосатою стрічкю запросто.)))
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24.07.2022 22:56 Відповісти
От дурні, крокодил же холоднокровна істота, який там тепловізор ?? Та ще й у природньому " пікселі" ? Проголодається-сам прийде у село, треба просто трошки падаждать
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24.07.2022 20:47 Відповісти
Тре холодовізор)
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25.07.2022 00:05 Відповісти
Мне кажется порою, что кацапы,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".
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24.07.2022 21:46 Відповісти
Забыл пояснить для молодёжи. Это фронтовая ВОВ песня "Журавли" на стихи Гамзатова.
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24.07.2022 23:27 Відповісти
Хто впізнав Тополю?
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24.07.2022 20:06 Відповісти
Я впiзнала...😊
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24.07.2022 21:59 Відповісти
наші хлопці роблять неймовірне ...от тільки шкода , що Тольятінський завод тепер в три зміни працюватиме
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24.07.2022 20:08 Відповісти
я за котейку спокоен.
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24.07.2022 20:09 Відповісти
- Вот вы получили новую машину взамен сына. Вы счастливы? - Не совсем. - Почему? - У соседа два сына погибло!
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24.07.2022 20:10 Відповісти
а у кого дочки? взагалі ж несправедливість! чула, що вже рашисти вимагають брати на "спецоперацію" і дівчат!

проте начальство не погоджується - жигулів і на синів геть ніяк не вистачить, куди вже там дочкам.
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24.07.2022 20:25 Відповісти
«Летят они на «Ладе» как в карете

На свежие могилы сыновей

И с завистью на них глядят соседи

Родившие когда-то дочерей!»

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24.07.2022 20:35 Відповісти
Где-то там, на раше, праздник - обменяют сына на машину.
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24.07.2022 20:10 Відповісти
М.олодцы! Вы великолепны! Береги вас Боже.Слава нашим мужественным ВСУ!
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24.07.2022 20:13 Відповісти
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24.07.2022 20:14 Відповісти
Давно пора этот космический ********* утопить в Тихом океане. Лучший метод борьбы с клопами - утопить диван в реке.
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24.07.2022 20:24 Відповісти
так вместо этого NASA подписало с Роскосмосом новый договор о совместных полетах!
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24.07.2022 20:40 Відповісти
Это Кива
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24.07.2022 20:33 Відповісти
--ну что там,потомки освоили Марс?как будущее?
--как плоская?
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24.07.2022 20:36 Відповісти
Ковров на стенках не хватает для полноты интерьера.
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24.07.2022 23:58 Відповісти
все залежить від командира. де нормальний командир, там і воюють. а де "жукови", там і лажа.
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24.07.2022 20:26 Відповісти
Какие мерзкие и отвратительные дохлые рожи *************** свинособак!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ И ТРО!
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24.07.2022 20:25 Відповісти
Вот эти-настоящие хорошие руские.
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24.07.2022 20:31 Відповісти
У меня был один сын. А у соседа было два. Ему и две машины подарили и путин два раза ему позвонил, два раза поздравил ...
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24.07.2022 20:28 Відповісти
Они, что, до зимы дожить собираются? Оптимисты, ***.
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24.07.2022 20:30 Відповісти
Сам воюю проти орків. І з задоволенням би подивився на їхні трупи. Але вимкнув. Побратим кроме мата інших слів не знає. . Бридко навіть мені, як чоловіку слухати його коментарі (мат. а матюкі вони з рашки прийшли). Та і посиланням яскравим, хорошим на відео ділитись не буду. Просто стидно за побратима. Побратиме, вчись лаятись Українською.
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24.07.2022 21:02 Відповісти
+5
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24.07.2022 22:38 Відповісти
...Вот он п#дар задвухССученный.
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24.07.2022 21:11 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.07.2022 21:18 Відповісти
Эх, такие бы пожары в Брянске, Белгороде и Ростове увидеть.
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24.07.2022 21:23 Відповісти
Цензор, а чому це не рекомендовано із слабкою психікою і тд...?! Навпаки! Такі відео, наче колискова, наче казочка перед сном! Бачити, як наші котики орків їбашать!!!
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24.07.2022 21:31 Відповісти
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24.07.2022 21:34 Відповісти
Мне кажется порою, что кацапы,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых "Жигулей".
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24.07.2022 21:45 Відповісти
/
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24.07.2022 21:52 Відповісти
🙏🙏🙏
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24.07.2022 22:02 Відповісти
Переглядати на ніч задля міцного та спокійного сну. Слава ЗСУ!
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24.07.2022 23:38 Відповісти
 
 