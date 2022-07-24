Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 липня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Завтра починається важливий тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.

У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності.

Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.

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Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії і в економіці.

Я вдячний усім, хто захищає державу! І бажаю всім нам, усім українцям, результативного нового тижня", - зазначається у повідомленні.

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