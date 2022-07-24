Гелікоптер Мі-24В, який Україні передала Чехія, працює ракетами по позиціях військ РФ. ВIДЕО
Українські воїни з з гелікоптерів Мі-24В нищать позиції російських окупантів.
Про це повідомив у фейсбуку авіаційний експерт Віталій Трубников, передає Цензор.НЕТ.
"Один з гелікоптерів Мі-24В, які Україні передала Чехія, працює ракетами по позиціях росіян", - прокоментував він відео.
Топ коментарі
+40 Oleg K #525841
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+36 Urs
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Навіть якщо всі обіцяні системи NASAMS поставлять на чергування в Харкові - нічого не зміниться взагалі. Вірніше, зміниться - загарбники ще лютіше будуть стріляти по Харкову, аби показати потім картинку "дивіться, українці, непереможненька армія срашки знищіла вашу останню надію - натівські NASAMS".
Єдине реально рішення - фізичне відсунення загарбників від міста. І ЗСУ над цим працюють.
орк, ваша уловка - двойные ники для определения свой-чужой, давно извевестны.
В спам, рузькэ
Дякуємо чехам за передану ескадрілью.
Россия: Насильственные исчезновения гражданских лиц из Украины
Задержанных незаконно вывозят в Россию и, возможно, удерживают в качестве заложников
https://www.hrw.org/ru/news/2022/07/15/russia-forcible-disappearances-ukrainian-civilians
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых ЖИГУЛЕЙ....