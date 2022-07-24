Гелікоптер Мі-24В, який Україні передала Чехія, працює ракетами по позиціях військ РФ. ВIДЕО

Українські воїни з з гелікоптерів Мі-24В нищать позиції російських окупантів.

Про це повідомив у фейсбуку авіаційний експерт Віталій Трубников, передає Цензор.НЕТ.

"Один з гелікоптерів Мі-24В, які Україні передала Чехія, працює ракетами по позиціях росіян", - прокоментував він відео.

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