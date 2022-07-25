У Маріуполі зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту, - Андрющенко. ВIДЕО
У Маріуполі триває підготовка для перевалки зерна, вчора було зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Петро Андрющенко.
"Електропостачання в порту відновлено. Триває підготовка для перевалки зерна. В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+7 Dmitry Perepechin
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+7 Ksenia VB
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+6 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар25.07.2022 09:15
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І цого світ купує, кораблі з ним не зупиняє...
Значить домовились
восток - дело тонкое, а Турция еще и хитрое !!!
Ми вивозимо наше зерно морем і ординці вивозять наше зерно морем.
Чому ця наша угода ніяк не повязана з угодою ерефії з тією ж ООН і Туреччиною? Треба було чітко прописати, що вкрадене у нас зерно ерефією та зерно, яке йде з окупованих наших портів, арештовується і повертається Україні. Судна теж арештовуються.
Беззубий світ нічого не може зробити з неонацистським гопником, боїться. А ми (наша влада) не може навіть правильно скласти угоди, щоб хоча б юридично нас не "кинули" так звані посередники.
зеленский ещё весной лично за абрамовича беспокоился, деньги не воняют...