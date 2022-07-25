УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
5 856 18

У Маріуполі зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі триває підготовка для перевалки зерна, вчора було зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Петро Андрющенко.

"Електропостачання в порту відновлено. Триває підготовка для перевалки зерна. В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Відправку зерна здійснюватимуть із трьох українських портів, в АМП розпочали формування караванів, - Мінінфраструктури

Автор: 

зерно (3120) Маріуполь (3231) окупація (6697) порт (2045) Андрющенко Петро (694)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Вороватая болотно-таёжная быдломасса в своем репертуаре
показати весь коментар
25.07.2022 09:16
+7
Тобто наші погодились на вивезення "росіского" зерна з "росіского порту Маріуполь" ?
І цого світ купує, кораблі з ним не зупиняє...
Значить домовились
показати весь коментар
25.07.2022 09:17
+6
Этим зеленые пытаются нам сказать , что все хорошо и идет за планом ?
показати весь коментар
25.07.2022 09:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этим зеленые пытаются нам сказать , что все хорошо и идет за планом ?
показати весь коментар
25.07.2022 09:15 Відповісти
А війна взагалі не за планом. "Зелені"?!?
показати весь коментар
25.07.2022 09:25 Відповісти
Зелені взагалі планували здати Україну без війни і готувались до шашликів, але щось пішло не так.
показати весь коментар
25.07.2022 09:33 Відповісти
Вороватая болотно-таёжная быдломасса в своем репертуаре
показати весь коментар
25.07.2022 09:16 Відповісти
Тобто наші погодились на вивезення "росіского" зерна з "росіского порту Маріуполь" ?
І цого світ купує, кораблі з ним не зупиняє...
Значить домовились
показати весь коментар
25.07.2022 09:17 Відповісти
А то питання до "світу", і африканського і арабського. Тепер необхідно стежити за тими хто це крадене купляє і діяти в рамках і поз рамок так званого світового права. Розпочати треба з того, що всіх студентів з таких країн вислати, а оекторів, що хтять з них бабло брати звільнити за зраду...
показати весь коментар
25.07.2022 09:28 Відповісти
Сами же попросили с Рашки снять продовольственные санкции. Чего теперь плакать и бить себя кулаками в грудь
показати весь коментар
25.07.2022 09:30 Відповісти
Лапотні крадуни.
показати весь коментар
25.07.2022 09:34 Відповісти
це окремим "коридором" чи таким про який турки клопотали? хоча...туркам як раз фіолетово яким напрямком піде зерно...вони ж вже натякали що готові купувати і те і те по низьким цінам...
восток - дело тонкое, а Турция еще и хитрое !!!
показати весь коментар
25.07.2022 09:43 Відповісти
Це входить в підписані бамажки в Турції.
Ми вивозимо наше зерно морем і ординці вивозять наше зерно морем.
показати весь коментар
25.07.2022 10:24 Відповісти
Не здивуюся,якщо кацапи свої кораблі з украденим у нас зерном пропустять,а кораблі з нашим зерном потоплять.
показати весь коментар
25.07.2022 10:34 Відповісти
Так легализовали украинские посадовці продажу захваченного зерна в Украине путем снятия санкий с Рф в обмен на возможность вывозить Украиной зерно через порт Южный, а не скажем через Румынию . Какие могут быть теперь вопросы - теперь можно вывозить захваченное зерно через Мариуполь - все законно. А то что обстреливают украинские порты ракетами так ни кто не подает в суд на агрессора скажем за каждую ракету на пол миллиарда $ . Так глядиш все легализовать со временем можно - ничего личного - бизнес.
показати весь коментар
25.07.2022 10:49 Відповісти
За ініціативою Офісу, по договорнякам з Кацапією, було подано прохання до США на зняття ряду санкцій з лаптєногих. Заборона на продаж московітського зерна теж була знята.
показати весь коментар
25.07.2022 12:22 Відповісти
Хто розробляв і підписував від України цю угоду (з ООН і Туреччиною) щодо зерна?
Чому ця наша угода ніяк не повязана з угодою ерефії з тією ж ООН і Туреччиною? Треба було чітко прописати, що вкрадене у нас зерно ерефією та зерно, яке йде з окупованих наших портів, арештовується і повертається Україні. Судна теж арештовуються.
показати весь коментар
25.07.2022 13:17 Відповісти
підірвати скупчення цих падлюк
показати весь коментар
25.07.2022 13:22 Відповісти
В угоді мали чітко прописати відповідальність за невиконання оон і туреччиною своїх зобовязань, а також дії України у випадку порушення чи невиконання протилежною стороною або посередниками своїх зобовязань.

Беззубий світ нічого не може зробити з неонацистським гопником, боїться. А ми (наша влада) не може навіть правильно скласти угоди, щоб хоча б юридично нас не "кинули" так звані посередники.
показати весь коментар
25.07.2022 13:25 Відповісти
зеленский и арохамия гниды ублюдочного абрамовича,
зеленский ещё весной лично за абрамовича беспокоился, деньги не воняют...
показати весь коментар
26.07.2022 05:58 Відповісти
 
 