У Маріуполі зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі триває підготовка для перевалки зерна, вчора було зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Петро Андрющенко.

"Електропостачання в порту відновлено. Триває підготовка для перевалки зерна. В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухалися в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено", - йдеться в повідомленні.

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