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Зворушлива зустріч бійців ЗСУ, що прибули до США для безкоштовного протезування. ВIДЕО

Українці США влаштували зворушливу зустріч бійцям ЗСУ, що прибули на безкоштовне протезування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментом зустрічі українських героїв в одному з американських аеропортів опублікований в соцмережі.

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Автор: 

США (22861) лікування (607) протез (97)


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Топ коментарі
+59
Дякуємо.
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25.07.2022 11:08
+57
Наскільки зворушливо, тільки сльози і слова щирої Подяки Героям України і їх друзям. Тримайтесь і бережіть людей. Вони найкращий скарб.доведено війною
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25.07.2022 11:08
+44
Будьте благословенны, выздоравливайте и будьте здоровы !
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25.07.2022 11:07
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Будьте благословенны, выздоравливайте и будьте здоровы !
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25.07.2022 11:07 Відповісти
Наскільки зворушливо, тільки сльози і слова щирої Подяки Героям України і їх друзям. Тримайтесь і бережіть людей. Вони найкращий скарб.доведено війною
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25.07.2022 11:08 Відповісти
Дякуємо.
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25.07.2022 11:08 Відповісти
Зворушливо! До сліз
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25.07.2022 11:14 Відповісти
дякуємо спонсорам цієї дуже важливої для наших хлочиків підтримки, уваги і допомоги...
дякуємо воїнам за стійкість і мужність..
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25.07.2022 11:41 Відповісти
Україна переможе ВСІХ. Це, як критичне мислення у складі інтелекту ✌️
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25.07.2022 11:56 Відповісти
обов'язок держави - забезпечити усіх скалічених воїнів ********* протезами. кожен український воїн, кожен український цивільний та кожна рашистська собака повинні знати це і бути упевненим, що так буде на 100%. це питання національної безпеки!
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25.07.2022 12:01 Відповісти
але державою керують злодюжкі і зрадники, вони забезпечуватимуть тільки себе і свою довбану богєму, що їм наші скалічені.
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25.07.2022 13:38 Відповісти
Слава Україні! Велика подяка США.
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25.07.2022 12:47 Відповісти
повага українським воїнам
черговий респект американцям за допомогу
слава ЗСУ!
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25.07.2022 12:52 Відповісти
вчера с тилеги пикчей насохронял и шож
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25.07.2022 14:29 Відповісти
 
 