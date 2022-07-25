Зворушлива зустріч бійців ЗСУ, що прибули до США для безкоштовного протезування. ВIДЕО
Українці США влаштували зворушливу зустріч бійцям ЗСУ, що прибули на безкоштовне протезування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментом зустрічі українських героїв в одному з американських аеропортів опублікований в соцмережі.
Топ коментарі
+59 Чайка Київ
показати весь коментар25.07.2022 11:08
+57 Валентина Саюн #523841
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+44 Ziu Zou
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дякуємо воїнам за стійкість і мужність..
черговий респект американцям за допомогу
слава ЗСУ!