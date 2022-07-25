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Новини Відео Війна
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Передані Великою Британією гаубиці L119 вже в зоні бойових дій на Донбасі. ВIДЕО

У мережі опубліковане перше відео переданих Україні Великою Британією 105-мм гармат L119, в зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом британці планують передати Україні 36 легких причіпних гаубиць L119 та 72 тисячі артилерійських снарядів до них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захищайте українців: Джонсон закликав свого наступника берегти демократію в світі. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5595) допомога (8350)


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Топ коментарі
+48
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25.07.2022 13:13
+20
Боже, бережи Британію та Україну
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25.07.2022 13:11
+17
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25.07.2022 13:38
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105мм з гексогеновими зарядами їбашать не гірше 155, правда не так далеко
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25.07.2022 13:09 Відповісти
Насмішив! Гексоген за своїми ТТХ майже нічим не відрізняється від ТНТ Просто набагато небезпечніший Вибухає від тертя наприклад А тротил і стругать можна і плавить (на закритому вогні) І гексогеном заряджається трохи не половина різноманітних *********** (частіше всього - мінометні міни) - а не тільки снаряди 105 мм гаубиць!
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25.07.2022 13:31 Відповісти
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25.07.2022 14:08 Відповісти
Боже, бережи Британію та Україну
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25.07.2022 13:11 Відповісти
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25.07.2022 13:13 Відповісти
картина гарна, але для правдивості не вистачає однієї деталі класичного зображення "Козака Мамая" -
"Побіля козака наготові лежить бойове спорядження: мушкет, порохівниця і кварта, щоб мед-вино пити"
http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=2313

«Козак - душа правдивая.
Сорочки не має.
Коли не п'є, то воші б'є,
А все ж не гуляє».
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25.07.2022 14:47 Відповісти
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25.07.2022 14:48 Відповісти
але часом козака Мамая підставляють недобрі люди, як, нажаль із козаком Чуприною
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25.07.2022 14:51 Відповісти
Козацька громада в Чернігові, об'єднана навколо храму св.Катерини ПЦУ, записала прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у реєстр українського козацтва - як Бориса Чуприну
В універсалі, який підтверджує запис Джонсона у козацький реєстр, сказано, що це здійснено "за мужній герць із зловорожими силами московії", а за старовинним звичаєм йому дається інше прозвище, відтепер він - козак Борис Чуприна.
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25.07.2022 19:42 Відповісти
Спасибо Борису Джонсону. Он в кратчайшие сроки и без бюрократической тягомотины поставляет нам вооружение, в отличие от того же дедушки Байдена.
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25.07.2022 13:13 Відповісти
тут две стороны медали: если один человек решает, то это быстро, но после его ухода поставки прекращаются!
если решают много людей, то поставки будут продолжаться независимо от смены тех или иных персоналий
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25.07.2022 13:23 Відповісти
Алло байдера не трожь, HIMARS спасли наше положение.
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25.07.2022 13:24 Відповісти
Вранье!!! Кацапская гнилая тухлятина!! Ни один чиновник в цивилизованной стране не может поставлять оружие без бюрократических процедур
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25.07.2022 13:26 Відповісти
Вопрос к знающим людям. Эти "пушки" делают бабах сильнее, чем 120 мм миномет?
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25.07.2022 13:36 Відповісти
Почти как 155 или 152
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25.07.2022 13:46 Відповісти
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25.07.2022 13:38 Відповісти
Джонсон може передати Україні снаряди w82 на 2кт, певні радіохімічні формули як добувати плутоній з відпрацьованого ядерного палива на чому вибухала перша британська бомба. Треба просити, вмовляти. Статус-кво, Повернутись в "до будапештськи" часи найреальніший сценарій встояти і повернути окуповане рашистською мразью яка прикривається яз. Клин клином вишибають.
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25.07.2022 13:47 Відповісти
Не дадут никак. Договор о нераспространении ЯО...
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25.07.2022 14:24 Відповісти
Не час для папірців коли мова йде про виживання - крім того ворог ними всіма підтер сраку. Без яз і ракет є всі шанси повторити долю Пакистана який до нуклеризації 1999 втрачав людей і території цілими "бангладешами".
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25.07.2022 14:46 Відповісти
на привеликий жаль, все не так просто з оружним плутонієм
ізотопів плутонію багато, оружним може бути з великим % 239го і малим інших, інші з мали строком розпаду! тому напрацювання 239 закінчується не на відпрацьованому, а на зовсім мало напрацьованому(
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25.07.2022 16:20 Відповісти
подяка Британії та особливо Борису
Боже бережи королеву
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25.07.2022 14:06 Відповісти
так, це Донбас, впізнала по хмаринкам ))
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25.07.2022 14:47 Відповісти
Доречі 777 це британські гаубиці, а не американські.
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25.07.2022 15:39 Відповісти
 
 