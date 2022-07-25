Передані Великою Британією гаубиці L119 вже в зоні бойових дій на Донбасі. ВIДЕО
У мережі опубліковане перше відео переданих Україні Великою Британією 105-мм гармат L119, в зоні бойових дій на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом британці планують передати Україні 36 легких причіпних гаубиць L119 та 72 тисячі артилерійських снарядів до них.
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"Побіля козака наготові лежить бойове спорядження: мушкет, порохівниця і кварта, щоб мед-вино пити"
http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=2313
«Козак - душа правдивая.
Сорочки не має.
Коли не п'є, то воші б'є,
А все ж не гуляє».
В універсалі, який підтверджує запис Джонсона у козацький реєстр, сказано, що це здійснено "за мужній герць із зловорожими силами московії", а за старовинним звичаєм йому дається інше прозвище, відтепер він - козак Борис Чуприна.
если решают много людей, то поставки будут продолжаться независимо от смены тех или иных персоналий
ізотопів плутонію багато, оружним може бути з великим % 239го і малим інших, інші з мали строком розпаду! тому напрацювання 239 закінчується не на відпрацьованому, а на зовсім мало напрацьованому(
Боже бережи королеву