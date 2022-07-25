Передані Великою Британією гаубиці L119 вже в зоні бойових дій на Донбасі. ВIДЕО

У мережі опубліковане перше відео переданих Україні Великою Британією 105-мм гармат L119, в зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом британці планують передати Україні 36 легких причіпних гаубиць L119 та 72 тисячі артилерійських снарядів до них.

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