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Окупанти задля розваги обстрілюють з гранатомета житловий будинок в захопленому Сєверодонецьку. ВIДЕО

Російські окупанти задля розваги обстріляли з гранатомета житловий будинок в захопленому Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис військового злочину окупанти опублікували в соцмережах. На записі видно, що один з окупантів робить два постріли з гранатомета у вікно двоповерхового багатоквартирного будинку. Інший стріляє з автомата. 

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Автор: 

армія рф (17419) окупація (6702) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+24
********...
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25.07.2022 14:34
+19
худоба скажена!
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25.07.2022 14:38
+19
Они и клетку поломают. Да и кормить их надо, а зачем? Лучше мочить их...
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25.07.2022 14:43
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25.07.2022 14:34 Відповісти
худоба скажена!
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25.07.2022 14:38 Відповісти
Ну что делать с гибонами ? В клетку только садить
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25.07.2022 14:39 Відповісти
Они и клетку поломают. Да и кормить их надо, а зачем? Лучше мочить их...
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25.07.2022 14:43 Відповісти
Вы не понимаете: это особый путь и высокая духовность.
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25.07.2022 16:59 Відповісти
Да нормальные крепкие у нас есть клетки в Киевском зоопарке где обезьяны живут. Как раз им там место будет. А главного гомодрила КаДырова к самцу горилы подселить.
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25.07.2022 20:28 Відповісти
Орки
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25.07.2022 14:41 Відповісти
хворі нелюди...
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25.07.2022 14:45 Відповісти
Суки, ненавиджу!
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25.07.2022 14:53 Відповісти
Они ж косые
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25.07.2022 15:01 Відповісти
Ось тільки на це вони і здатні. Чурки там якісь белькочуть чи шо? Одним словом-орочня.
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25.07.2022 15:02 Відповісти
Чеченці знімають черговий сюжет для "Тік-ток"
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25.07.2022 15:34 Відповісти
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25.07.2022 17:45 Відповісти
Це не чеченці, а "калоборанти" - або ще кадировці! У нас такі самі є! Це той випадок, коли мова не має значення!
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25.07.2022 23:18 Відповісти
Кадирівці, тік токери.
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25.07.2022 15:03 Відповісти
овцеёбы ссаные.
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25.07.2022 15:04 Відповісти
Це ж чеченці.Навіть якщо і кадирівці, але етнічно чеченці.
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25.07.2022 15:06 Відповісти
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25.07.2022 17:42 Відповісти
В ДНР и ЛНР дети и внуки завезенной кацапни А кто в к вам в Чечню кадыровцев завез?
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25.07.2022 19:58 Відповісти
сказал бы на каком они разговаривают, если понимаешь разницу.
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25.07.2022 21:41 Відповісти
На ингушском языке.
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25.07.2022 23:27 Відповісти
Що це в барана за гранатомет? ГМ-94?
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25.07.2022 15:41 Відповісти
Мудаки ипаные!
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25.07.2022 15:51 Відповісти
І мова "російська" така... і поведінка зовсім "християнська"... ТВАРЮКА ДЕБІЛОЇДНА!!! тебе зліпили з гівна шакала.
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25.07.2022 15:55 Відповісти
Cechen?
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25.07.2022 16:09 Відповісти
О, овцеепы.ВСУ нужно обязательно соблюдать традиции детей гор и резать их раненым бошки.
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25.07.2022 16:15 Відповісти
Это ж чей-то дом, квартира, в которой прожили много лет, свой маленький мир, уют. Там, может быть детская кроватка стояла, игрушки...Теперь из-за минутного удовольствия рашистских тварей вернуться семье будет некуда. Мы не должны такое прощать, украинцы...
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25.07.2022 16:17 Відповісти
Коли вже здійсниться українська мрія-побачити їх:підвішеними за яіца на всіх площах України.
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25.07.2022 16:24 Відповісти
пі да ра си бородаті!
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25.07.2022 16:25 Відповісти
овцейопи
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25.07.2022 16:38 Відповісти
Их куски зрелищно разлетятся, когда попадёт по ним.
Вопрос времени.
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25.07.2022 17:02 Відповісти
Знов ган Донівські тік-токери?
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25.07.2022 17:19 Відповісти
Обезьяны какие то походу которые с гор спустились и увидели большой каменный дом
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25.07.2022 20:24 Відповісти
Эта росийские асвабадители асвабаждают украинский братский нарот ат Зеленскага
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25.07.2022 20:25 Відповісти
Не надо тут нации оскорблять, кем бы они не были это роССийские оккупанты будь они прокляты...СЛАВА УКРАИНЕ И ДА ПОМОЖЕТ БОГ УКРАИНЕ.....
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25.07.2022 23:31 Відповісти
 
 