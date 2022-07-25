Окупанти задля розваги обстрілюють з гранатомета житловий будинок в захопленому Сєверодонецьку. ВIДЕО

Російські окупанти задля розваги обстріляли з гранатомета житловий будинок в захопленому Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис військового злочину окупанти опублікували в соцмережах. На записі видно, що один з окупантів робить два постріли з гранатомета у вікно двоповерхового багатоквартирного будинку. Інший стріляє з автомата.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перспективи притягнення військових РФ до відповідальності за воєнні злочини слабкі, - The Wall Street Journal