Окупанти задля розваги обстрілюють з гранатомета житловий будинок в захопленому Сєверодонецьку. ВIДЕО
Російські окупанти задля розваги обстріляли з гранатомета житловий будинок в захопленому Сєверодонецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис військового злочину окупанти опублікували в соцмережах. На записі видно, що один з окупантів робить два постріли з гранатомета у вікно двоповерхового багатоквартирного будинку. Інший стріляє з автомата.
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