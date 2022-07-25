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Милованов відкликав свої звинувачення на адресу Львівської митниці у вимаганні хабаря. ВIДЕО

Очільник НР "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відкликає своє звинувачення на адресу Львівської митниці у вимаганні хабаря.

Про це він зазначив під час телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

В прямому ефірі Тимофій Милованов відкликав свої претензії та визнав професійність роботи Львівської митниці.

За його словами, після проведення тижневої ретельної перевірки на Львівській митниці виявилось, що хабар з волонтерів "КШЕ" ніхто не вимагав.

"Виявилося, насправді, що Львівська митниця дуже добре попрацювала. Вони провели внутрішнє розслідування...Самі розібралися. Виявляється, що всі на нервах...Я не хочу на когось конкретно говорити, але трохи люди пересварилися, але всі вони роблять одну справу. Там великої зради немає", - зазначив він.

Також читайте: СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4705) митниця (1873) Милованов Тимофій (416) Львівська область (2429)


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Топ коментарі
+32
Отримавши хабар від Львівської митниці, Милованов спростував власні звинувачення цієї митниці у хабарництві... Якось так все було.
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25.07.2022 15:07
+21
Цей шпокнутий зелений виродок обісрав Конгрес США. Що йому та митниця? Знахабніла наволоч рахує себе за небожителя.
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25.07.2022 15:21
+18
Порішали та й *******... А рило в пуху, певно, у всіх.
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25.07.2022 15:07
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Отримавши хабар від Львівської митниці, Милованов спростував власні звинувачення цієї митниці у хабарництві... Якось так все було.
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25.07.2022 15:07 Відповісти
Цей шпокнутий зелений виродок обісрав Конгрес США. Що йому та митниця? Знахабніла наволоч рахує себе за небожителя.
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25.07.2022 15:21 Відповісти
и тут песня : что ж ты фраер сдал назад
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25.07.2022 17:26 Відповісти
Ну справді, чого там, свої ж люди...
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25.07.2022 19:16 Відповісти
Порішали та й *******... А рило в пуху, певно, у всіх.
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25.07.2022 15:07 Відповісти
пока отстрел павликов морозових не начнется - будут нацию продавать охлократии ради геноцида....

_____________

на забуваємо що головний ворог - це олігархія, а орки - тимчасові.
Популяризуйте думку що потрібні люди далекі від них та близькі до нації.

Степан Хмара, Олесь Доний, Марина Ставнийчук та інші достойні люди.
А зараз це будуть військові, їх також будуть підкупляти.
Будьте розумні та щасливі!
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25.07.2022 16:02 Відповісти
розумні рідко бувають щасливі.... пояснювати не буду...
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25.07.2022 16:10 Відповісти
В умовах окупаційного геноциду ті що про це знають авжеж засмучені літописом... Але ті що насправді РА з УМНІ, не просто дуже умні, ті не пускають всередину те що нам нав'язують тварі.

Тільки такі зможуть навести лад в країні, тому вони дуже небажані охлократії...

А другого способу звільнитись нації способу немає.
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25.07.2022 17:02 Відповісти
АбиНеПорошенко? )))
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25.07.2022 17:07 Відповісти
УНР чому програла Московии?
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25.07.2022 17:39 Відповісти
Де Білл, шо з нього візьмеш...
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25.07.2022 15:07 Відповісти
Всі роблять одну справу-закидують частину бабла з хабарів на самий верх...
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25.07.2022 15:07 Відповісти
честно говоря...еще больше вопросов появилось...
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25.07.2022 15:09 Відповісти
Разве можно святых обижать? Тем более дебилу...
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25.07.2022 15:11 Відповісти
Ждем теперь ответочку от таможни на милованова.
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25.07.2022 15:12 Відповісти
Не вибачився, а відкликав.
Це як в кацапів новояз не вибухи, а хлопкі.
Малорос - в зеленій, пліснявій команді-підворотні 95
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25.07.2022 15:12 Відповісти
Я не хочу на когось конкретно говорити, але трохи люди пересварилися, але всі вони роблять одну справу. Там великої зради немає", то есть по крохам но каждый день.
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25.07.2022 15:13 Відповісти
великої зради немає, а яка є, маленька? Щось те миловаов недоговорює.
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25.07.2022 15:58 Відповісти
интересный разворот... наверное, тот, кто крышует эту митницю, сказал, Тимоша, ты что, дебил...
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25.07.2022 15:14 Відповісти
Бил нєправ, погорячілся. Ізвініте дєбіла!. Дяденькі,... нє отлучайтє от корита...
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25.07.2022 15:16 Відповісти
а ну супер)
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25.07.2022 15:19 Відповісти
Перед Спартц цей покидьок не хоче вибачатися чи з ОПи інші вказівки.
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25.07.2022 15:20 Відповісти
в стране полньім ходом война а у нас "очільник наглядової ради укроборонпрому" - гомеопат!....

Зеленський знімай з посад цих дебілів, бо народ почне вішати.......
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25.07.2022 15:21 Відповісти
Порішали
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25.07.2022 15:22 Відповісти
А можна буде усунути його разом з Єрмаком?
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25.07.2022 15:23 Відповісти
Очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов - бесполезный чиновник из бесполезной организации.
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25.07.2022 15:27 Відповісти
Не потрібно робити з гі.на бич.
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25.07.2022 15:29 Відповісти
отримав доляху
дебіл
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25.07.2022 15:29 Відповісти
Куди поділись дИбіли, які аплодували в долоньки від радості, що пліснява позбувається наглядових рад?
Вам же, довбням, казали, що вони позбуваються не наглядових рад, а авторитетних інозомних спеціалістів, щоб на їх місця прилаштувати бикуватих дуполизів мілованових, для розпилу бабла. Навіть закончик проголосували. І мокшанський наступ не завадив.
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25.07.2022 15:35 Відповісти
босяк обісрався?
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25.07.2022 15:37 Відповісти
Навіщо ви рекламуєте те що не вартує уваги, цей непотріб треба викинути на смітник історії і забути.
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25.07.2022 15:37 Відповісти
Господи, ну когдп эта вся зешобла окончательно ******** в эмиграцию!!!?
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25.07.2022 15:38 Відповісти
КАрочє пАрЄшалі...
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25.07.2022 15:38 Відповісти
Милованов це саме той , що просував у нформаційному просторі США ЩЕ У ПЕРШІ імсяці війни думку солоденьку для корупціонерів, на котрих він працює радником . Недослівно це по смислу звучало так - Україна доросла вже дічинка й сама без контролерів з заходу може підіймати себе за гроші Заходу та США
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25.07.2022 16:05 Відповісти
А насправді , це яйця Пінчука в кошику влади , він керує в Україні Школою Економіки , котру створив й є її меценатом Пінчук. Відокремлена частина Голосу що спіпрацювала ДО ВІЙНИ з Слугами- це теж яйця Пінчука
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25.07.2022 16:08 Відповісти
"Я - дебіл..." (с) ****, як же він в професорах служить? І оце - "політична тварина", ну, дебіл натуральний. Якщо взагалі не шпійон
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25.07.2022 16:56 Відповісти
У Зели самые лучшие кадры в мире .
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25.07.2022 17:20 Відповісти
Тепер Львівська митниця має звинуватити Зеленку Мілованова в непрофесійності та невілповідності займаній посаді, звільнення з посади та відкриття кримінальної справи за створення перешкод у роботі державного органу!
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25.07.2022 17:25 Відповісти
за наклеп мілованова суку під суд
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25.07.2022 17:33 Відповісти
всі білі і пухнасті, але осадочок залишився
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25.07.2022 17:57 Відповісти
Схоже, мілованов так і не зрозумів, що «почесне» звання дебіл, йому присвоєно довічно. А тому підтверджувати це звання чи проходити курси підвищення кваліфікації мілованову не треба!
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25.07.2022 18:00 Відповісти
Це не Спартц обсирати. Получив піздю...ну від Эрмака, що викриває налагоджени корупційну схему і зразу вибачився. Дебіл є дебіл.
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26.07.2022 08:12 Відповісти
 
 