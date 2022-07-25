Милованов відкликав свої звинувачення на адресу Львівської митниці у вимаганні хабаря. ВIДЕО

Очільник НР "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відкликає своє звинувачення на адресу Львівської митниці у вимаганні хабаря.

Про це він зазначив під час телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

В прямому ефірі Тимофій Милованов відкликав свої претензії та визнав професійність роботи Львівської митниці.

За його словами, після проведення тижневої ретельної перевірки на Львівській митниці виявилось, що хабар з волонтерів "КШЕ" ніхто не вимагав.

"Виявилося, насправді, що Львівська митниця дуже добре попрацювала. Вони провели внутрішнє розслідування...Самі розібралися. Виявляється, що всі на нервах...Я не хочу на когось конкретно говорити, але трохи люди пересварилися, але всі вони роблять одну справу. Там великої зради немає", - зазначив він.

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