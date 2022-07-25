Милованов відкликав свої звинувачення на адресу Львівської митниці у вимаганні хабаря. ВIДЕО
Очільник НР "Укроборонпрому" Тимофій Милованов відкликає своє звинувачення на адресу Львівської митниці у вимаганні хабаря.
Про це він зазначив під час телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
В прямому ефірі Тимофій Милованов відкликав свої претензії та визнав професійність роботи Львівської митниці.
За його словами, після проведення тижневої ретельної перевірки на Львівській митниці виявилось, що хабар з волонтерів "КШЕ" ніхто не вимагав.
"Виявилося, насправді, що Львівська митниця дуже добре попрацювала. Вони провели внутрішнє розслідування...Самі розібралися. Виявляється, що всі на нервах...Я не хочу на когось конкретно говорити, але трохи люди пересварилися, але всі вони роблять одну справу. Там великої зради немає", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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на забуваємо що головний ворог - це олігархія, а орки - тимчасові.
Популяризуйте думку що потрібні люди далекі від них та близькі до нації.
Степан Хмара, Олесь Доний, Марина Ставнийчук та інші достойні люди.
А зараз це будуть військові, їх також будуть підкупляти.
Будьте розумні та щасливі!
Тільки такі зможуть навести лад в країні, тому вони дуже небажані охлократії...
А другого способу звільнитись нації способу немає.
Це як в кацапів новояз не вибухи, а хлопкі.
Малорос - в зеленій, пліснявій команді-підворотні 95
Зеленський знімай з посад цих дебілів, бо народ почне вішати.......
дебіл
Вам же, довбням, казали, що вони позбуваються не наглядових рад, а авторитетних інозомних спеціалістів, щоб на їх місця прилаштувати бикуватих дуполизів мілованових, для розпилу бабла. Навіть закончик проголосували. І мокшанський наступ не завадив.