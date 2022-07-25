УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9382 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна Російська агресія
5 022 6

На рахунку протитанкістів 79-ї бригади ДШВ вже 10 танків і 15 БТР противника. ВIДЕО

Десантники вже знищили десятки танків та бронетранспортерів окупантів в районі виконання завдань на Донбасі.

Про це повідомляють на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з Миколаєва, передає Цензор.НЕТ.

"Отримавши наказ, протитанкісти оперативно висуваються на найбільш танконебезпечні напрямки й влучним вогнем протитанкових керованих ракет спалюють ворожу техніку на відстанях від 2,5 до 5 км", - йдеться в тексті.

Українські воїни нищать техніку ворога вітчизняними розробками ПТКР та імпортними видами цієї зброї. На рахунку військових вже 10 танків і 15 БТР ворога.

Також читайте: Воїни 79-ї ОДШБр знищили російський розвідувальний БПЛА "Елерон-3"

армія рф (17419) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ж джавеліни?
показати весь коментар
25.07.2022 16:22 Відповісти
Там де треба, тебе не спитали.
показати весь коментар
25.07.2022 18:02 Відповісти
красунчики !!! Героям слава !
показати весь коментар
25.07.2022 16:40 Відповісти
Жгите вату !
показати весь коментар
25.07.2022 17:11 Відповісти
Танкова гармата мало здатна вразити ціль більш як на 2 км, а їх пальять з більшої дистанції. Отакі "стратеги" в Мордорі, тупа Орда світ завойовувати зібралась...
показати весь коментар
25.07.2022 18:05 Відповісти
Бережи вас Господь, герої
показати весь коментар
25.07.2022 18:24 Відповісти
 
 