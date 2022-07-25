На рахунку протитанкістів 79-ї бригади ДШВ вже 10 танків і 15 БТР противника. ВIДЕО

Десантники вже знищили десятки танків та бронетранспортерів окупантів в районі виконання завдань на Донбасі.

Про це повідомляють на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з Миколаєва, передає Цензор.НЕТ.

"Отримавши наказ, протитанкісти оперативно висуваються на найбільш танконебезпечні напрямки й влучним вогнем протитанкових керованих ракет спалюють ворожу техніку на відстанях від 2,5 до 5 км", - йдеться в тексті.

Українські воїни нищать техніку ворога вітчизняними розробками ПТКР та імпортними видами цієї зброї. На рахунку військових вже 10 танків і 15 БТР ворога.

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