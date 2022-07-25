В боях на Сході України загинули американці Браян Янг і Люк Луцишин. ВIДЕО

На Донбасі в боях загинули американці Браян Янг і Люк Луцишин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NYT.

Відомо, що загибель громадян США підтвердили у Державному департаменті у п'ятницю, 22 липня. Однак там не розголошували обставин їх загибелі.

Давній друг Луцишина, 29-річний Корі Месімер з Міртл-Біч, підтвердив журналістам NYT, що родині його друга повідомили про загибель 31-річного Люка у бою. Відомо, що бабуся загиблого була родом з України.

За словами Месімера, Луцишин вважав за обов'язок воювати в Україні. Луцишин пішов добровольцем без попереднього військового досвіду, що викликало занепокоєння у деяких друзів. Після того, як він прибув в Україну в квітні, то розповідав про те, що їм не вистачає припасів і що їх обстрілюють з важкої артилерії, згадує друг загиблого.

Як розповів для Politico один з українських командирів Руслан Мірошниченко, двоє американців, канадець і громадянин Швеції були вбиті минулого тижня, коли російський танк відкрив по них вогонь під час багатогодинного бою на передовій.

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Чоловіки входили до складу сил спеціального призначення Територіальної оборони Збройних сил України, зазначив Мірошніченко. Їхній підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області.

Намагаючись уповільнити просування Росії, підрозділи стримували наступ біля села Григорівка, що за дві милі на північний схід від Сіверська. Там, за словами Мірошниченка, "хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції" і розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

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"Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", – сказав Мірошніченко. "Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх".