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В боях на Сході України загинули американці Браян Янг і Люк Луцишин. ВIДЕО

На Донбасі в боях загинули американці Браян Янг і Люк Луцишин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NYT.

Відомо, що загибель громадян США підтвердили у Державному департаменті у п'ятницю, 22 липня. Однак там не розголошували обставин їх загибелі.

Давній друг Луцишина, 29-річний Корі Месімер з Міртл-Біч, підтвердив журналістам NYT, що родині його друга повідомили про загибель 31-річного Люка у бою. Відомо, що бабуся загиблого була родом з України.

За словами Месімера, Луцишин вважав за обов'язок воювати в Україні. Луцишин пішов добровольцем без попереднього військового досвіду, що викликало занепокоєння у деяких друзів. Після того, як він прибув в Україну в квітні, то розповідав про те, що їм не вистачає припасів і що їх обстрілюють з важкої артилерії, згадує друг загиблого.

Як розповів для Politico один з українських командирів Руслан Мірошниченко, двоє американців, канадець і громадянин Швеції були вбиті минулого тижня, коли російський танк відкрив по них вогонь під час багатогодинного бою на передовій.

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Чоловіки входили до складу сил спеціального призначення Територіальної оборони Збройних сил України, зазначив Мірошніченко. Їхній підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області.

Намагаючись уповільнити просування Росії, підрозділи стримували наступ біля села Григорівка, що за дві милі на північний схід від Сіверська. Там, за словами Мірошниченка, "хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції" і розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

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"Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", – сказав Мірошніченко. "Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх".

Держдепартамент США (1629) смерть (6752) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+38
Glory to the Heros !
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25.07.2022 17:07
+30
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25.07.2022 17:10
+21
вічна пам'ять та шана...
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25.07.2022 17:13
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Glory to the Heros !
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25.07.2022 17:07 Відповісти
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25.07.2022 17:10 Відповісти
Парней жалко. Вечная память. Но почему наши СМИ молчать о том, сколько сегодня погибло наших защитников, попав в засаду рашистов на юге Украины? Не хотят сеять панику? А может пора снять розовые очки и научится говорить правду.
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25.07.2022 17:11 Відповісти
Где почитать?
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25.07.2022 17:15 Відповісти
гнилой звездеж без пруфов
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25.07.2022 20:02 Відповісти
вічна пам'ять та шана...
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25.07.2022 17:13 Відповісти
Шкода. Мабуть добрий чолов'яга був судячи з світлини.
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25.07.2022 17:17 Відповісти
Вічна шана Героям
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25.07.2022 17:21 Відповісти
Шана
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25.07.2022 17:28 Відповісти
Вечная память Героям! СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.07.2022 17:33 Відповісти
Friden in Ruhe.
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25.07.2022 17:39 Відповісти
Світла пам'ять Захисникам України
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25.07.2022 18:08 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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25.07.2022 18:10 Відповісти
Дякуємо вам БРАТИ! Вічна слава!
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25.07.2022 18:26 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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американці не тільки зброю надають але й американські громадяни віддають життя за Україну
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25.07.2022 19:07 Відповісти
Вічна пам'ять! Вважаю за доцільне назати їх призвищами вулиці в наших містах.
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25.07.2022 19:51 Відповісти
Велика вдячність та велика шана Героям!
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25.07.2022 21:05 Відповісти
 
 