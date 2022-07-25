Позиційна війна: хто першим почне наступати? Демченко, Корбан, Кулініч | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Сьогодні о 19:30 у прямому ефірі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість про війну, яка стає позиційною, проаналізує можливості для наступу. Також прокоментує тему звільнення Руслана Демченка, справу сбушніка Кулініча і громадянство голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.
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"Сьогодні вийду у прямий ефір о 19:30. Поговримо про війну, яка стає позиційною. Хто перший піде у наступ? Не можу оминути і тему звільнення Демченка, справу Кулініча і громадянство Корбана. Ставте ваші питання і підписуйтесь на канал! До зустрічі!", - повідомив Бутусов.
Топ коментарі
+21 Вася Невася
показати весь коментар25.07.2022 20:14
+9 Святоша
показати весь коментар25.07.2022 21:25
+7 Анастасия Жданова
показати весь коментар25.07.2022 19:50
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Кацапські "гризуни" уже собі зуби пообламали за 5 місяців "гризіння" України
И это уже с ним навсегда и плохо пахнет
ти , не петя , ти безугла
2
Хай вчать українську мову!