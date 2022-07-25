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Новини Відео Війна
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Позиційна війна: хто першим почне наступати? Демченко, Корбан, Кулініч | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні о 19:30 у прямому ефірі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість про війну, яка стає позиційною, проаналізує можливості для наступу. Також прокоментує тему звільнення Руслана Демченка, справу сбушніка Кулініча і громадянство голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вийду у прямий ефір о 19:30. Поговримо про війну, яка стає позиційною. Хто перший піде у наступ? Не можу оминути і тему звільнення Демченка, справу Кулініча і громадянство Корбана. Ставте ваші питання і підписуйтесь на канал! До зустрічі!", - повідомив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступ на Бахмут. Білорусь. Коли закінчиться війна? | Бутусов наживо. ВIДЕО

Автор: 

Корбан Геннадій (189) Бутусов Юрій (3595) Кулініч Олег СБУ (28) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+21
А кто такой Зеленский?Это иплан,который к Украине не имел никакого отношения,тусил он в Москве,обсырал постоянно Украину и как то стал благодаря мудрому нариду презервентом
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25.07.2022 20:14
+9
Я дуже радий за еритрейців,арабів,африканців! Вони отримають зерно! Я радий за Ердогана-він отримає 25% скидку на укр.зерно! Радий за ООН-воно покаже свою потрібність людству! Радий за Рашку-вона отримає послаблення санкцій. Радий за аграрних латифундистів-кропопивць-вони отримають мільярди свіжого бабла! Виграють всі,крім українців,яких і далі щоденно вбиватиме рашка своїми обстрілами.Українці це не еритрейці і негри,їх не жалко....

2
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25.07.2022 21:25
+7
А чего столько свеженьких новорегов со зрадой?🤣🤣🤣
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25.07.2022 19:50
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Що за Вуглегірська ГЕС? І не було ніякого повідомлення від Генштабу на рахунок втрати ТЕС

Кацапські "гризуни" уже собі зуби пообламали за 5 місяців "гризіння" України
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25.07.2022 20:29 Відповісти
Демченко, Корбан, Кулініч, Коломойский | 1+1?
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25.07.2022 19:40 Відповісти
Г+Г
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25.07.2022 21:45 Відповісти
А чего столько свеженьких новорегов со зрадой?🤣🤣🤣
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25.07.2022 19:50 Відповісти
походу зарплату получили
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25.07.2022 19:59 Відповісти
мабуть платять добре іудам.
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26.07.2022 00:16 Відповісти
Війна скоро перейде в війну роботів під керуванням людей. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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25.07.2022 20:07 Відповісти
А кто такой Зеленский?Это иплан,который к Украине не имел никакого отношения,тусил он в Москве,обсырал постоянно Украину и как то стал благодаря мудрому нариду презервентом
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25.07.2022 20:14 Відповісти
Точне визначення. Респект!
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25.07.2022 21:31 Відповісти
Уважно принюхайся-судячи з усього у тебе за спиною твоя жiнка стоiть..
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25.07.2022 21:10 Відповісти
Это пока единственный през, который обозвал Украину на фестивале в Юрмале "актрисой немецкого фильма для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны"

И это уже с ним навсегда и плохо пахнет
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25.07.2022 21:53 Відповісти
петя петя , то чого ти пхаєшся своім рилом на цей ресурс ?

ти , не петя , ти безугла
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25.07.2022 21:47 Відповісти
Товарищ вы с кем разговариваете или сам с собою?
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25.07.2022 21:55 Відповісти
Я дуже радий за еритрейців,арабів,африканців! Вони отримають зерно! Я радий за Ердогана-він отримає 25% скидку на укр.зерно! Радий за ООН-воно покаже свою потрібність людству! Радий за Рашку-вона отримає послаблення санкцій. Радий за аграрних латифундистів-кропопивць-вони отримають мільярди свіжого бабла! Виграють всі,крім українців,яких і далі щоденно вбиватиме рашка своїми обстрілами.Українці це не еритрейці і негри,їх не жалко....

2
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25.07.2022 21:25 Відповісти
💖
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25.07.2022 22:08 Відповісти
Велике прохання до Юрія: не переходьте на російську, коли запитання російською!
Хай вчать українську мову!
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25.07.2022 22:14 Відповісти
Расскажи это русскоязычным защитникам Украины. Мы тебя обучим.
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25.07.2022 23:30 Відповісти
Ти то тут при чому? І не забувай що путлер тебе прийшов захищати.
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26.07.2022 06:42 Відповісти
Переходите тоже.
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26.07.2022 11:04 Відповісти
Шановний Юрію, чекаємо Ваших коментарів, а хто сів у крісліо Демченко? людина у котрої радник Гогілашвілі? Була інформація ДБР після скандалу з ним у замах мінісрта МВД - на нього відкрили ДВІ СПРАВИ!!! Тобто справу генералу Марченко не закрили а Гогілашівілі????
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26.07.2022 00:52 Відповісти
Ну что, зёбанутые, - "голосуй по приколу", "хоть поржем", - да ? Уже наржались достаточно ?
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26.07.2022 00:59 Відповісти
Та вони ржуть, їм какаяразніца гріє душу, а ось ми гірко плачемо.
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26.07.2022 09:38 Відповісти
 
 