Це перший за 12 років візит до України латиноамериканського лідера, - Зеленський провів зустріч з президентом Гватемали Джамматтеі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Радий вітати в Києві Президента Гватемали Алехандро Джамматтеі! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років. Проведемо важливі перемовини для розвитку двосторонніх відносин наших країн".

"Сьогодні ми з Президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі домовилися й далі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну. Також під час візиту підписано міжурядову Угоду про взаємне скасування візових вимог і започатковано торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проєктів без посередників. Переконаний, це сприятиме розвитку бізнесових, соціальних, промислових зв’язків між нашими країнами", - підкреслив Зеленський.