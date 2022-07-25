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Це перший за 12 років візит до України латиноамериканського лідера, - Зеленський провів зустріч з президентом Гватемали Джамматтеі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Радий вітати в Києві Президента Гватемали Алехандро Джамматтеі! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років. Проведемо важливі перемовини для розвитку двосторонніх відносин наших країн".

"Сьогодні ми з Президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі домовилися й далі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну. Також під час візиту підписано міжурядову Угоду про взаємне скасування візових вимог і започатковано торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проєктів без посередників. Переконаний, це сприятиме розвитку бізнесових, соціальних, промислових зв’язків між нашими країнами", - підкреслив Зеленський. 

Автор: 

Гватемала (14) Зеленський Володимир (23876) Латинська Америка (27)


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Топ коментарі
+7
Передайте Володі, що лідери інших країн їдуть не до нього, а до українського народу, бо в нас війна. А він як тамада на весіллі, має цих гостей зустрічати, це обов'язок тамади, а люди йдуть не до тамади, а до молодих, а тамада має обслуговувати цей процес.
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25.07.2022 18:38
+6
"Такие вопросы задаёте, что даже неудобно отвечать" (Мимино)
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25.07.2022 18:41
+6
а мідрий нарід якраз їх вибрав управляти ними і віддав їм всі ключі від усієї України.
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25.07.2022 18:47
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Ух ты, ах ты, все мы космонавты.
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25.07.2022 18:32 Відповісти
"...не ту страну назвали Гондурасом"(с)
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25.07.2022 18:34 Відповісти
крзліна, це ти про що перднуло, про свою підарасію?
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25.07.2022 19:24 Відповісти
А що з дермаком?
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25.07.2022 18:34 Відповісти
"Такие вопросы задаёте, что даже неудобно отвечать" (Мимино)
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25.07.2022 18:41 Відповісти
Ну и отлично
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25.07.2022 18:36 Відповісти
зепобеда!!! Впервые за 12 лет!!! Как вообще у него получается такую хню нести? Как может быть впервые, если 12 лет назад уже был визит??? Зеледент поклонник хирургического восстановления девственности?
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25.07.2022 18:38 Відповісти
Передайте Володі, що лідери інших країн їдуть не до нього, а до українського народу, бо в нас війна. А він як тамада на весіллі, має цих гостей зустрічати, це обов'язок тамади, а люди йдуть не до тамади, а до молодих, а тамада має обслуговувати цей процес.
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25.07.2022 18:38 Відповісти
А навіщо їм приїжджати, також як африканцям чи азіатам, якщо нам крім зернам нема чого запропонувати, а на інвестиції чи спільні підприємства нашій владі похер, бо вони обслуговують інтереси місцевих олігархів, а ті як спрути опутали всю країну і не збираються сюди нікого пускати ... хай краще собаками на сіні лежати, ніж комусь віддавати - такий в них принцип у цих жидів та татар
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25.07.2022 18:38 Відповісти
ну якщо ти нічого крім зерна не знаєш, то дуже погано.
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25.07.2022 19:26 Відповісти
зараз як получимо новітніше оружие з Гватемали ,оце буде Победа.
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25.07.2022 18:39 Відповісти
Мачете, списи та луки.
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25.07.2022 18:45 Відповісти
Секретное оружие индейцев майа?
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25.07.2022 18:50 Відповісти
Шоневтік розповів який він герой і селфився. З ким він тільки не піарився.
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25.07.2022 18:43 Відповісти
Володимир Вперший у своему репертуарі !
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25.07.2022 18:43 Відповісти
а мідрий нарід якраз їх вибрав управляти ними і віддав їм всі ключі від усієї України.
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25.07.2022 18:47 Відповісти
все годы украинцы их выбирают а потом проклинают и тут вопрос они мозахисты или просто дебилы?
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25.07.2022 19:00 Відповісти
всілякі бабуїни аборигени то не будуть не будуть вимагати боротись з корупцією, і про Єрмака вони нічо не знають, ти їм зерно відсипай тільки і вони будуть називати тебе бєлий гаспадін
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25.07.2022 18:49 Відповісти
а якщо не відсипати зерна, то прийде чорний властєлін.
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25.07.2022 19:28 Відповісти
танки привезуть з бамбуку
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25.07.2022 18:49 Відповісти
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25.07.2022 19:01 Відповісти
Давно нужно было ЛОБИРОВАТЬ и выстраивать хорошие отношения с БРАЗИЛИЕЙ, тесная кооперация с Embraer (вплоть до совметсных предприятий или слияния в один концерн)- это единственный шанс на развитетие собственного СОВРЕМЕННОГО авиастроения в Украине как гражданского, так и военного!
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25.07.2022 19:18 Відповісти
ГП "Антонов" и "Моторсич" должен был бы слится с Embraer и стать новой строительной и конструкторской площадкой Embraer в восточной Европе (это очень взаимовыгодно)!
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25.07.2022 19:21 Відповісти
Гватемала єто УКраина и не спорьте а то по дупе дам)
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25.07.2022 19:18 Відповісти
Кокс привез? Сам?
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25.07.2022 19:38 Відповісти
 
 