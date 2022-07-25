Перші шість ЗРК Stormer HVM прибули в Україну і вже працюють на фронті, - ОК "Південь". ВIДЕО

Перші шість зенітно-ракетних комплекси Stormer HVM прибули в Україну і вже перебувають на фронті.

Про це повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перші 6 ЗРК Stormer HVM прибули на фронт в Україну.

Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км.

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Чому саме " невидимі", все через їх особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, це робить британського ЗРК, в прямому сенсі того слова "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках", - йдеться у повідомленні.