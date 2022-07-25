Росія веде проти ЄС відверту газову війну. Потрібно бити у відповідь санкціями, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 152 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку" Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це Росія робить спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати.
І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску для Росії.
Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий".
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Сообщается, что в Турции поляки избили российских туристов из-за разногласий по теме войны в Украине
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8730?single
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8731
Турецкие отельеры в Аланье стали на сторону поляков, которые успели уйти до прибытия полиции, а россиян посадили в камеру и отпустили только под утро..
Полякам респект
Як сказав мій знайомий який живе давно в Болгарії - "Скоро росіян будуть по всій Європі бить не за поведінку, а лише за те, що він себе "русским" назвав!"
Нікчема, яка обов'язково буде або судима або вбита за геноцид українців
Гораздо проще отказаться от российского газа
Цікаво, а скільки сотень тисяч українців урятував путінсько-зеленський олігарх Абрамовічь своєю присутністю на переговорах і при підписання так званої "хлібної угоди"? Треба буде в Арахамії запитатися. Чи там уже лік на мільйони (як і доларів у заповітному чемоданчику) пішов?
До речі, у нас же тепер питання громадянства строго засекретили й щодо публічних осіб. Якраз найперше щодо них. То не виявиться раптом, що Абрамовічь, Фрідман, Усманов, Дерипаска - наші нові співгромадяни? Бо реальні санкції проти них укрсучвлада вводити не поспішає.
Фото Абрамовіча на підписанні в Стамбулі, здається, від Reuters.
Іспанія, Португалія, Греція та Франція- не підтримали ініціативу ЄК.
Сьогодні польска міністр Ганна Москва емоційно повідомила, що і влада Польщі проти.
Що скаже наш керманич?
Зеленский предатель самый обычный. Оно в экран чешет чужие слова спичрайтера, в образе отца нации. А само дрочит Путину.