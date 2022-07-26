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Ракетний удар по Миколаєву: уражено підприємство та критична інфраструктура. Була спроба уразити порт, - Кім. ВIДЕО

Зранку, 26 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Продовжуються і обстріли області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Зранку, 26 липня, по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Миколаївському районі 25 липня о 22:00 були обстріли с. Новомиколаївка Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Зранку, 26 липня, о 05:00 обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.

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" У Баштанському районі 25 липня орієнтовно о 18:00 були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були поза межами населеного пункту, постраждалих немає. Також орієнтовно о 23:00 були обстріли с. Широке та с. Червона Долина, влучання поза межами сіл. Зранку, 26 липня, о 4:30 були обстріли с. Червона Долина. Влучання поза межами села. Постраждалих немає", - додають у ОВА.

У зведенні підкреслюють, що під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вчора, 25 липня, орієнтовно о 21:50 під обстріли потрапило село Маліївка. Зруйновано один житловий будинок. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

Миколаїв (1807) Миколаївська область (2278) обстріл (28596) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+4
Коли вже Зеленський знищить той чорноморський флот, який нас ракетами обстрілює?

Скільки ще можна терпіти щоденні обстріли Одеси і Миколаєва?
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26.07.2022 09:56
+4
Зеленський і прищ на своїй дупі не знищить.
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26.07.2022 10:04
+2
Схоже стріляти в бік Криму заборонено.
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26.07.2022 09:58
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Схоже на Град.
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26.07.2022 09:56 Відповісти
Вертикальне подання. Балістична авіаційна ракета, хоча їх всі називають крилатими. Але траекторії як і в балістичних: зліт на десятки кілометрів вгору до цілі, а потім вертикальне падіння на ціль
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26.07.2022 10:10 Відповісти
Коли вже Зеленський знищить той чорноморський флот, який нас ракетами обстрілює?

Скільки ще можна терпіти щоденні обстріли Одеси і Миколаєва?
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26.07.2022 09:56 Відповісти
Схоже стріляти в бік Криму заборонено.
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26.07.2022 09:58 Відповісти
Зеленський і прищ на своїй дупі не знищить.
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26.07.2022 10:04 Відповісти
І чим же до криму достреліти можна і звідкілля? Будь ласка, порадьте...
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26.07.2022 10:49 Відповісти
Одну батерею вразили З С-300, а в бригаді їх 4-6 дивізіонів, а в кожному дивізіоні їх 2-3 батареї, бо Миколаїв та Харьківщина нищиться як пишуть з С-300
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26.07.2022 10:10 Відповісти
При чому тут С-300!?
Це зенітні ракети і як "земля-земля" не використовуються.
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26.07.2022 11:51 Відповісти
Еще как используются
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26.07.2022 12:53 Відповісти
Скільки за це було знищено заводів в рф?
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26.07.2022 10:20 Відповісти
 
 